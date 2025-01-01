Published 12:20 IST, January 1st 2025
Happy New Year: When are Diwali, Navratri, and Karwa Chauth? Check Month-Wise Full List of Holidays in 2025
As the world welcomes 2025, here's a full list of holidays for the year.
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As the world welcomes 2025, here's a full list of holidays for the year. Diwali, one of the most important Indian festivals, the Festival of Lights, will be observed on Monday, October 20. Meanwhile, Karwa Chauth will be observed on October 10, while Durga Ashtami will fall on September 30.
January 2025
January 1: English New Year
January 6: Guru Gobind Singh Jayanti
January 12: Swami Vivekananda Jayanti
January 13: Lohri
January 14: Makar Sankranti
January 14: Pongal
January 21: Vivekananda Jayanti
January 23: Subhas Chandra Bose Jayanti
January 26: Republic Day
January 30: Gandhi Punyatithi
February 2025
February 2: Vasant Panchami
February 4: World Cancer Day
February 12: Guru Ravidas Jayanti
February 14: Valentine’s Day
February 19: Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
February 23: Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti
February 26: Maha Shivratri
March 2025
March 1: Ramkrishna Jayanti
March 8: International Women’s Day
March 13: Holika Dahan
March 14: Chaitanya Mahaprabhu Jayanti
March 14: Holi
March 17: Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
March 20: Parsi New Year
March 23: Shaheed Diwas
March 28: Jamat Ul-Vida
March 30: Ugadi
March 30: Gudi Padwa
March 30: Jhulelal Jayanti
March 31: Eid al-Fitr
March 31: Ramadan
April 2025
April 6: Ram Navami
April 10: Mahavir Swami Jayanti
April 14: Solar New Year
April 14: Ambedkar Jayanti
April 14: Baisakhi
April 18: Good Friday
April 20: Easter
April 22: Earth Day
April 24: Vallabhacharya Jayanti
May 2025
May 1: International Workers’ Day
May 2: Shankaracharya Jayanti
May 7: Rabindranath Tagore Jayanti
May 11: Mother’s Day
May 12: Buddha Purnima
May 29: Maharana Pratap Jayanti
May 31: World No Tobacco Day
June 2025
June 5: World Environment Day
June 7: Eid al-Adha
June 7: Bakrid
June 15: Father’s Day
June 21: International Yoga Day
June 27: Jagannath Rathyatra
June 27: Al-Hijra
June 27: Islamic New Year
July 2025
July 6: Muharram
July 10: Guru Purnima
July 31: Tulsidas Jayanti
August 2025
August 3: Friendship Day
August 9: Raksha Bandhan
August 15: Independence Day
August 16: Janmashtami
August 27: Ganesh Chaturthi
September 2025
September 5: Onam
September 5: Milad un-Nabi
September 5: Eid-e-Milad
September 5: Teachers’ Day
September 14: Hindi Diwas
September 15: Visvesvaraya Jayanti
September 15: Engineer’s Day
September 22: Maharaja Agrasen Jayanti
September 30: Durga Ashtami
October 2025
October 1: Maha Navami
October 2: Dussehra
October 2: Madhvacharya Jayanti
October 2: Gandhi Jayanti
October 7: Valmiki Jayanti
October 7: Meerabai Jayanti
October 10: Karwa Chauth
October 20: Lakshmi Puja
October 20: Narak Chaturdashi
October 20: Diwali
October 22: Govardhan Puja
October 23: Bhaiya Dooj
October 27: Chhath Puja
November 2025
November 5: Guru Nanak Jayanti
November 14: Nehru Jayanti
November 14: Children’s Day
December 2025
December 1: World AIDS Day
December 25: Christmas
December 27: Guru Gobind Singh Jayanti
Updated 12:20 IST, January 1st 2025