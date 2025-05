LIVE | Kerala Lottery Result (6.05.2025): Sthree Sakthi SS-466 Tuesday – Check the 1st Prize Ticket No. SD 560215

Full list of winning numbers for STHREE SAKTHI SS 466 Lottery

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 75 LAKHS IS: SD 560215 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: ANUPAMA O B

Agency No.: T 6353

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 10 LAKHS IS: SC 639396 (KOZHIKKODE)

Agent Name: BHAVESH B P

Agency No.: D 3818



LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 8,000 ARE: SA 560215

SB 560215

SC 560215

SE 560215

SF 560215

SG 560215

SH 560215

SJ 560215

SK 560215

SL 560215

SM 560215



LUCKY NUMBERS FOR 3TH PRIZE OF RS 100 ARE: SF 800280 (KASARAGOD)

Agent Name: KUNJIKKANNAN B

Agency No.: S 1083

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 100 ARE: 1) SA 502410

2) SB 206838

3) SC 224432

4) SD 535900

5) SE 605479

6) SF 838868

7) SG 589540

8) SH 159073

9) SJ 793468

10) SK 651109

11) SL 638332

12) SM 832395

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 100 ARE: 0608 1010 1464 1506 1616 2209 2417 3058 3295 3985 6543 6719 6774 7509 8091 8814 9111 9476

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 100 ARE: 0348 0443 0671 0935 1240 2292 2304 2391 2616 2771 2789 2819 2989 3162 3342 3566 3834 3891 5069 5155 6079 6299 6323 6654 6656 6834 6905 7215 7318 7367 7385 7453 8757 8955 9022 9046

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 100 ARE: 2097 9837 5703 4887 6117 6317 1250 2441 3682 7861 7653 8210 6319 6284 3741 5384 0915 8501 9323 2880 6800 3971 6382 0928 8812 5981 8535 0377 1116 8273 2170 6304 5011 4013 4766 7515 4686 9065 7143 9916 1672 3524 5387 9031 6742 1780 9460 2066 7717 9623 3390 8893 3402 4384 6480 8690 7638 6331 3722 8196 1348 2291 8799 5029 1016 6955 3916 7086 2152 7259 9414 0393 2044 3845 5231 2021 3841 3756 3118 2912 4745 2699 6446 3902 3282 4426 3158...

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 100 ARE:

STHREE SAKTHI SS-466 Lottery Prize Details

1st Prize: Rs 75 Lakh

2nd Prize: Rs. 10 lakhs

3rd Prize: Rs. 5,000

Consolation Prize: Rs. 8,000

4th Prize: Rs. 2,000

5th Prize: Rs. 1,000

6th Prize: Rs. 500

7th Prize: Rs. 200

8th Prize: Rs. 100