LIVE | Kerala Lottery Result Today 14.08.2025, Karunya Plus Lottery KN 585 Thursday Result, 1st Prize No. PJ 583002 (ERNAKULAM), Check Full Winners List

The Kerala Lottery results for 14/08/2025, featuring the Karunya Plus Lottery KN 585 draw, are announced live at 3 PM today. The first prize is a whopping ₹1 crore! Check the official winners list to see if you’re among the lucky winners. Stay tuned to Republicworld Live for the latest updates.
The Karunya Plus Lottery KN 585 draw for 14/08/2025, will be held today at Gorky Bhavan, near Bakery Junction, Palayam, Thiruvananthapuram. The Kerala lottery results for this draw will be announced shortly.
The Kerala Lottery results for 14/08/2025, were announced live at 3 PM today.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 crore IS: PJ 583002 (ERNAKULAM)
Agent Name: SUJITH M K
Agency No.: E 6890
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKHS IS: PJ 658627 (PATTAMBI)
Agent Name: NAGARAJAN P
Agency No.: P 2776
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 Lakh ARE: PC 879180 (VAIKKOM)
Agent Name: SURESH KUMAR M G
Agency No.: K 4602
Consolation Prize:
PA 583002
PB 583002
PC 583002
PD 583002
PE 583002
PF 583002
PG 583002
PH 583002
PK 583002
PL 583002
PM 583002
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE RS 5,000 ARE: 0103 0251 0411 0522 0650 0824 1944 2497 3222 3580 4284 4292 5630 5894 6176 6576 6736 7270 7363 8411
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE RS 2,000 ARE: 3400 4378 5351 6993 7418 8464
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1000 ARE: 0139 0368 0450 0750 1219 1519 2105 4562 5137 5301 5325 5734 6009 6093 6540 6699 6857 6873 7088 7215 7608 7783 7895 8304 8448 8596 8697 8903 9294 9928
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 ARE: 0266 0366 0443 0486 0693 0967 0980 1012 1080 1436 1876 1919 1930 1942 2091 2236 2414 2535 2628 2727 2736 2788 2851 2958 3300 3422 3486 3558 3567 3603 3634 3816 4066 4117 4118 4504 4522 4689 4813 5049 5256 5331 5427 5717 5786 5873 6155 6379 6382 6498 6583 6627 7054 7096 7199 7220 7400 7754 8011 8128 8272 8443 8498 8586 8752 8894 8957 8962 8969 9043 9097 9145 9173 9459 9684 9692
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 ARE: 0080 0214 0323 0359 0478 0540 0575 0577 0721 0858 0934 1134 1163 1213 1254 1305 1607 1647 1733 1875 2061 2071 2072 2109 2231 2582 2641 2819 2880 3324 3490 3543 3557 3929 3993 4000 4373 4391 4502 4599 4604 4619 4685 4901 4970 5006 5098 5318 5333 5565 5880 5893 5971 5985 5986 6084 6119 6139 6500 6598 6740 6805 6845 6925 6945 7460 7492 7528 7539 7643 7653 7801 7945 8093 8172 8517 8529 8640 8680 8780 8999 9038 9652 9792
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 200 ARE: 6826 9669 7352 4384 7462 8543 3553 0027 0738 6089 4067 0084 4473 9024 4499
Karunya Plus Lottery KN 585 Thursday Draw Today Prize Details
1st Prize: Rs 1 Crore
2nd Prize: Rs. 30 lakhs
3rd Prize: Rs. 5 lakhs
(Note: Lotteries should only be played sensibly because they can be addictive. This page's content is for informational purposes only; it is not meant to be interpreted as guidance or inspiration. Republic TV Digital doesn't in any manner advertise lotteries.)
Disclaimer: The information provided in this article is for informational purposes only.