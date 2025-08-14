Republic World
Updated 14 August 2025 at 16:04 IST

LIVE | Kerala Lottery Result Today 14.08.2025, Karunya Plus Lottery KN 585 Thursday Result, 1st Prize No. PJ 583002 (ERNAKULAM), Check Full Winners List

The Kerala Lottery results for 13/08/2025, featuring the Karunya Plus Lottery KN 585 Result out now. The first prize is a whopping ₹1 Crore! Check the official winners list to see if you're one of the lucky recipients. Follow Republic World Live for the Latest Updates of Karunya Plus KN 585 Lottery Result.

Reported by: Animesh Bhardwaj
Kerala Lottery Result Today 14.08.2025, Karunya Plus Lottery KN 585 Thursday Result
The Kerala Lottery results for 14/08/2025, featuring the Karunya Plus Lottery KN 585 draw, are announced live at 3 PM today. The first prize is a whopping ₹1 crore! Check the official winners list to see if you’re among the lucky winners. Stay tuned to Republicworld Live for the latest updates.  

The Karunya Plus Lottery KN 585 draw for 14/08/2025, will be held today at Gorky Bhavan, near Bakery Junction, Palayam, Thiruvananthapuram. The Kerala lottery results for this draw will be announced shortly. 

14 August 2025 at 15:47 IST

Karunya Plus Lottery KN 585 Live: Result OUT

The Kerala Lottery results for 14/08/2025, were announced live at 3 PM today.  

14 August 2025 at 15:47 IST

Karunya Plus Lottery KN 585 Result: 1 Crore - 1st Prize Winner

Karunya Plus Lottery KN 585 Lucky Winner: PJ 583002 (ERNAKULAM)

Agent Name: SUJITH M K 

Agency No.: E 6890 

14 August 2025 at 15:48 IST

Karunya Plus Lottery KN 585 Result: 30 Lakh - 2nd Prize Winner

Karunya Plus Lottery KN 585  Lucky Winner: PJ 658627 (PATTAMBI)  

Agent Name: NAGARAJAN P  

Agency No.: P 2776 

14 August 2025 at 15:48 IST

Karunya Plus Lottery KN 585 Result: 5 Lakhs - 3rd Prize Winners

Karunya Plus Lottery KN 585 Lucky Winner: PC 879180 (VAIKKOM) 

Agent Name: SURESH KUMAR M G  

Agency No.: K 4602  

14 August 2025 at 16:04 IST

Full list of winning numbers for Karunya Plus Lottery KN 585

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 crore IS: PJ 583002 (ERNAKULAM)  

Agent Name: SUJITH M K  

Agency No.: E 6890    

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKHS IS: PJ 658627 (PATTAMBI)  

Agent Name: NAGARAJAN P  

Agency No.: P 2776  

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 Lakh ARE: PC 879180 (VAIKKOM)  

Agent Name: SURESH KUMAR M G  

Agency No.: K 4602

Consolation Prize:  

PA 583002

PB 583002

PC 583002

PD 583002

PE 583002

PF 583002

PG 583002

PH 583002

PK 583002

PL 583002

PM 583002 

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE RS 5,000 ARE: 0103  0251  0411  0522  0650  0824  1944  2497  3222  3580  4284  4292  5630  5894  6176  6576  6736  7270  7363  8411   

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE RS 2,000 ARE: 3400  4378  5351  6993  7418  8464  

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1000 ARE: 0139  0368  0450  0750  1219  1519  2105  4562  5137  5301  5325  5734  6009  6093  6540  6699  6857  6873  7088  7215  7608  7783  7895  8304  8448  8596  8697  8903  9294  9928  

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 ARE: 0266  0366  0443  0486  0693  0967  0980  1012  1080  1436  1876  1919  1930  1942  2091  2236  2414  2535  2628  2727  2736  2788  2851  2958  3300  3422  3486  3558  3567  3603  3634  3816  4066  4117  4118  4504  4522  4689  4813  5049  5256  5331  5427  5717  5786  5873  6155  6379  6382  6498  6583  6627  7054  7096  7199  7220  7400  7754  8011  8128  8272  8443  8498  8586  8752  8894  8957  8962  8969  9043  9097  9145  9173  9459  9684  9692

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 ARE: 0080  0214  0323  0359  0478  0540  0575  0577  0721  0858  0934  1134  1163  1213  1254  1305  1607  1647  1733  1875  2061  2071  2072  2109  2231  2582  2641  2819  2880  3324  3490  3543  3557  3929  3993  4000  4373  4391  4502  4599  4604  4619  4685  4901  4970  5006  5098  5318  5333  5565  5880  5893  5971  5985  5986  6084  6119  6139  6500  6598  6740  6805  6845  6925  6945  7460  7492  7528  7539  7643  7653  7801  7945  8093  8172  8517  8529  8640  8680  8780  8999  9038  9652  9792   

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 200 ARE: 6826  9669  7352  4384  7462  8543  3553  0027  0738  6089  4067  0084  4473  9024  4499  

Karunya Plus Lottery KN 585 Thursday Draw Today Prize Details  

1st Prize: Rs 1 Crore  

2nd Prize: Rs. 30 lakhs  

3rd Prize: Rs. 5 lakhs  

(Note: Lotteries should only be played sensibly because they can be addictive. This page's content is for informational purposes only; it is not meant to be interpreted as guidance or inspiration. Republic TV Digital doesn't in any manner advertise lotteries.)  

14 August 2025 at 13:57 IST

Kerala Lottery Result Today 14.08.2025: Disclaimer

Disclaimer: The information provided in this article is for informational purposes only. 

Published By : Animesh Bhardwaj

Published On: 14 August 2025 at 14:01 IST