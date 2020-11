Guru Nanak Jayanti Wishes In Hindi To Share With Your Loved Ones

Guru Nanak Dev Ji Gurpurab, also known as Guru Nanak’s Prakash Utsav or Guru Nanak Jayanti, is celebrated as the birthday of the first Sikh guru, Guru Nanak Dev Ji. The auspicious day falls on November 30 this year. The sikh community would gather at gurudwaras and sing hymns on the day.

It is said that Guru Nanak Ji was born on full moon day and thus the festival celebration starts 48 hours before the full moon day. The day is celebrated as the Gurus go on to read Kathas (stories) which is followed by langar (lunch at Gurudwaras made by its volunteers). To mark the day, let's have a look at some Guru Nanak wishes in Hindi.

Happy Guru Nanak Jayanti wishes in Hindi

“प्रिउ प्रिउ करती सभु जगु फिरी मेरी पिआस न जाइ॥

नानक सतिगुरि मिलिऐ मेरी पिआस गई पिरु पाइआ घरि आइ॥२॥

गुरपुरब की शुभ कामनायें!”

“सतनाम वाहे गुरु, गुरु पर्व की असीमित शुभकामनाएं. आप सभी पर वाहे गुरु की मेहर हो!”

“नानक नीच कहे विचार,

वारेया ना जावाँ एक वार;

जो तुध भावे साईं भली कार,

तू सदा सलामत निरंकार।

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आपको बधाई!”

"नानक नाम चर्दी कला, तेरे भने सरबत दा भला,

धन-धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के आंगन,

पूरब दी सुब नु लाख-लाख बधाई…"

“नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला;

धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे आगमन पुरब दी लख लख वधाई!”

“तुमने सिखाया उंगली पकड़कर चलना;

तुमने बताया कैसे गिरने पर है संभलना;

तुम्हारी वजह से आज हम पहुंचे इस मुकाम पे;

गुरु पूरब बीते प्रभु नाम में।

हैप्पी गुरु नानक जयंती!”

“जन को नदरि कर्म तिन कार।।

नानक नदरी नदिर निहाल।।

गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की आप को बधाई!”

“मन में सींचो हर हर नाम अंदर कीर्तन होर गुण गाम,

ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो नेहरे,

कहो गुरु जी का निर्मल बाग हर चरणी ता का मन लाग,

नानक नीच कहे विचार वारिआ ना जावा एक वार,

जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार ।

गुरुपुरब दी लख लख वधाई!”

"नानक नीच कहे विचार,

वेरिया ना जाव एक वार,

जो टूड भावे सई भली कार,

तू सदा सलामत निरंकार

गुरपूर्ब् डी लाख लाख वाड़ाई..!"

