Happy Bhai Dooj Quotes In Marathi To Wish Your Dear Siblings

Bhau beej or Bhai dooj 2020 is here. On this day, brothers and sisters will welcome the bhai dooj festival with style and grandeur. The festival brings siblings together and with these happy bhai dooj quotes in Marathi, you could express what you feel for your sibling. These wishes could add a joyful touch to your happy bhai dooj 2020 greetings.

Happy Bhai Dooj quotes in Marathi

रक्षणाचे वचन, प्रेमाचे बंधन, घेऊन आला हा सण

लाख लाख शुभेच्छा तुला आज आहे

बहीण भावाचा पवित्र सण…

भाऊबीज च्या हार्दिक शुभेच्छा

शुभ सकाळ!

जिव्हाळ्याचे संबंध दिवसागणिक

उजळत राहू दे!

भावा-बहिणीची साथ

आयुष्यभर अतूट राहु दे…

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

पहिला दिवा आज लागला दारी

सुखाची किरणे येई घरी

पूर्ण होवो तुमच्या सर्व इच्छा

भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा

भाऊबीज ही आली…

ताई-दादाच्या पवित्र प्रेमाचा

सण मायेचा… ओवाळायचा

भाऊबीज त्याला म्हणती सारे या सणाला

दीपावलीचा आरंभ होतो

पणत्यांच्या साक्षीने

जवळीकतेचा आरंभ होतो

दिव्या दिव्याच्या ज्योतीने

भाऊबीज आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

आपल्या बहिणीवर पण तेवढच प्रेम करा,

जेवढ प्रेम इतरांच्या बहिणीवर करता…..

भाऊबीज च्या हादीँक शुभेच्छा

More Happy Bhai Dooj 2020 Wishes

बहिणीची असते भावावर अतूट माया

मिळो त्याला नेहमी अशीच प्रेमाची छाया

भावाची असते बहिणीला साथ

मदतीला देतो नेहमीच हात

ताई दादाच्या पवित्र प्रेमाचा सण

भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा

आयुष्य पुढे जात असताना आपले मार्ग बदलू शकतात परंतु आपल्यात असलेले बंधन कायम दृढ राहते. धन्य भाई दूज

बहिणीचे प्रेम कोणत्याही भावासाठी सर्वात मोठी संपत्ती असते, सर्व खर्च केले जाते, परंतु प्रेमाचा तो खजिना लक्षात ठेवा.

आपण किती खास आहात आणि आपण मला किती महत्त्व देता हे सांगण्यासाठी भाई दूज ही एक योग्य वेळ आहे! या रक्षाबंधनात आपणा सर्वांना शांती, समृद्धी व यश मिळावे ही शुभेच्छा.

माझी सिसिटर देव कडून सर्वोत्तम आहे, ती एक गोड मुलगी आहे. ती सर्वात संरक्षक आणि आधार असलेली सर्वात धाडसी मुलगी आहे. माझ्या सुपरवुमनला भाऊ दूज हार्दिक शुभेच्छा

आपण आहात म्हणून हुशार आणि सुंदर

माझी बहीण सर्वोत्कृष्ट आहे.

या भाऊजोजावर मी तुम्हाला फक्त सांगू इच्छितो

मला तुमचा अभिमान आहे



The above Bhai Dooj quotes could help in conveying how much your sibling means to you. Let the words weave their magic as you share them in your greetings. With these wishes, make this Bhau Beej festival a memorable one.

