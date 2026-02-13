Updated 13 February 2026 at 10:27 IST
Is Ramadan On February 17 Or February 19? Know First Roza Date In India, Sehri And Iftar Schedule
Ramadan 2026: This month-long observance involves daily fasting, known as Roza, during which Islamic devotees refrain from food and drink from dawn until sunset.
Ramadan 2026: It is the ninth month of the Islamic calendar and is considered one of the most significant festivals for Muslims. This month-long observance involves daily fasting, known as Roza, during which Islamic devotees refrain from food and drink from dawn until sunset. Each evening, they break their fast after communal prayers (salah) and by sighting the crescent moon. Ramadan is also the month in which the Quran is believed to have been revealed to the Prophet Muhammad. This annual observance is regarded as one of the five pillars of Islam. Fasting during this month is obligatory for all adult Muslims, with exceptions made for those who are acutely or chronically ill, travelling, elderly, breastfeeding, pregnant, or menstruating.
Ramadan 2026: Date
This year, the holy month will commence on February 19, unless a sighting of the moon on February 17 or 18 alters this decision. If it begins on February 19, it will conclude on March 19, also depending on moon sighting. Following this, a 3-day festival, Eid al-Fitr, will start on March 20.
Ramadan 2026: Sehri and Iftar schedule
February 19, 2026 - Sehri: 5:36 AM, Iftar: 6:15 PM
February 20, 2026 - Sehri: 5:35 AM, Iftar: 6:16 PM
February 21, 2026 - Sehri: 5:35 AM, Iftar: 6:17 PM
February 22, 2026 - Sehri: 5:34 AM, Iftar: 6:17 PM
February 23, 2026 - Sehri: 5:33 AM, Iftar: 6:18 PM
February 24, 2026 - Sehri: 5:32 AM, Iftar: 6:19 PM
February 25, 2026 - Sehri: 5:31 AM, Iftar: 6:19 PM
February 26, 2026 - Sehri: 5:30 AM, Iftar: 6:20 PM
February 27, 2026 - Sehri: 5:29 AM, Iftar: 6:21 PM
February 28, 2026 - Sehri: 5:28 AM, Iftar: 6:21 PM
March 1, 2026 - Sehri: 5:27 AM, Iftar: 6:22 PM
March 2, 2026 - Sehri: 5:26 AM, Iftar: 6:23 PM
March 3, 2026 - Sehri: 5:25 AM, Iftar: 6:23 PM
March 4, 2026 - Sehri: 5:24 AM, Iftar: 6:24 PM
March 5, 2026 - Sehri: 5:23 AM, Iftar: 6:25 PM
March 6, 2026 - Sehri: 5:22 AM, Iftar: 6:25 PM
March 7, 2026 - Sehri: 5:21 AM, Iftar: 6:26 PM
March 8, 2026 - Sehri: 5:20 AM, Iftar: 6:26 PM
March 9, 2026 - Sehri: 5:19 AM, Iftar: 6:27 PM
March 10, 2026 - Sehri: 5:18 AM, Iftar: 6:28 PM
March 11, 2026 - Sehri: 5:17 AM, Iftar: 6:28 PM
March 12, 2026 - Sehri: 5:15 AM, Iftar: 6:29 PM
March 13, 2026 - Sehri: 5:14 AM, Iftar: 6:29 PM
March 14, 2026 - Sehri: 5:13 AM, Iftar: 6:30 PM
March 15, 2026 - Sehri: 5:12 AM, Iftar: 6:31 PM
March 16, 2026 - Sehri: 5:11 AM, Iftar: 6:31 PM
March 17, 2026 - Sehri: 5:10 AM, Iftar: 6:32 PM
March 18, 2026 - Sehri: 5:08 AM, Iftar: 6:32 PM
March 19, 2026 - Sehri: 5:07 AM, Iftar: 6:33 PM
March 20, 2026 - Sehri: 5:06 AM, Iftar: 6:33 PM
