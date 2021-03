Mahashivratri Wishes In Marathi To Share With Your Friends And Family

The Hindu festival of Mahashivratri is celebrated every year across the world to honour Lord Shiva, for this day marks the time he consumed the poison that had emerged from the ocean to save the world. Devotees celebrate this day by staying up at night by organising a jagran where they indulge in devotional songs and perform pujas. They also observe a fast with the belief that they will get rid of their past sins and start afresh on this powerful day. Given below are Mahashivratri wishes in Marathi to share with your circle of friends.

Mahashivratri Wishes in Marathi

बेलाचे पान वाहतो महादेवाला करतो वंदन

दैवताला सदा सुखी ठेव माझ्या प्रिय जनांना

हिच प्रार्थना शिव शंभो शंकराला ||

आयुष्य एक लढाई आहे

भोलेनाथ तुमच्या सोबत आहे

हर हर महादेव

ॐ मध्ये आहे आस्था..

ॐ मध्ये आहे विश्वास..

ॐ मध्ये आहे शक्ती..

ॐ मध्ये आहे सर्व संसार..

ॐ ने होईल दिवसाची चांगली सुरूवात..

जय शिव शंकर..

महाशिवरात्रि हार्दिक शुभेच्छा

शिव शंकरांचा महिमा ठपरंपार !

शिव करतात सर्वांचा उद्धार,

त्यांची कृपा तुमच्यावर नेहमी ठसो,

आणि भोले शंकर आपल्या जीवनात

नेहमी आनंदच आनंद देवो…

ओम नमः शिवाय

काल पण तूच

महाकाल पण तूच

लोक ही तूच

त्रिलोकही तूच

शिव पण तूच

आणि सत्यही तूच

जय श्री महाकाल

हर हर महादेव

दुःख दारिद्र्य नष्ट होवो

सुख समृद्धी दारी येवो

या महाशिवरात्रीच्या शुभ दिवशी

तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवो…

Happy Mahashivratri 2021

कारुण्य सिंधु भव दु:ख हारी..

तुज विण शंभु मज कोण तारी…

हर हर महादेव

महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

जी काळाची चाल आहे ती भक्तांची ढाल आहे

क्षणात बदलेल सृष्टीला तो महाकाल आहे

जय महाकाल हर हर महादेव

शिव शंकराची शक्ती, शिव शंकराची भक्ती,

ह्या शिवरात्रीच्या पवित्र दिवशी,

आपल्या जीवनाची एक नवी आणि चांगली सुरुवात होवो,

हीच शंकराकडे प्रार्थना…

महा शिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पोहायचं ठसेल तर समुद्रात उतरा

नदी-नाल्यात काय आहे

प्रेम करायचं ठसेल शंकरावर करा

बाकीच्या गोष्टीत काय आहे

जय श्री महाकाल

मायेच्या मोहातला व्यक्ती विखुरला जातो तर

महादेवाच्या प्रेमातला व्यक्ती मात्र उजळून जातो

हर हर महादेव

शिव सत्य आहे, शिव सुंदर आहे,

शिव ठनंत आहे, शिव ब्रम्ह आहे,

शिव शक्ती आहे, शिव भक्ती आहे,

महाशिवरात्रीच्या तुम्हाला मनपूर्वक शुभेच्छा!