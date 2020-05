Rabindranath Tagore Jayanti Wishes In Hindi That You Can Send To Your Friends And Family

May 8 is observed as Rabindranath Tagore Jayanti. It is late Rabindranath Tagore's159th birth anniversary. The writer of India’s national anthem, Tagore is also known as Gurudev, Kabiguru, Biswakabi and Bard of Bengal. On his 159th birth anniversary, take a look at some of Rabindranath Tagore Jayanti wishes in Hindi. You can send these Rabindranath Tagore Jayanti Hindi wishes to your loved ones to wish them Happy Rabindranath Tagore Jayanti 2020.

ALSO READ | Rabindranath Tagore's Work Influenced Many Hindi Film Songs | See List

Hindi Wishes for Rabindranath Tagore Jayanti

सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाक़ू की तरह है जिसमे सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है।रबीन्द्रनाथ टैगोर जयंती की हार्दिक शुभकामनाये

किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।रबीन्द्रनाथ टैगोर जयंती की हार्दिक शुभकामनाये

मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं, भगवान् उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं।रबीन्द्रनाथ टैगोर जयंती की हार्दिक शुभकामनाये

मृत्यु प्रकाश को नहीं बुझा रही है; यह केवल दीपक बाहर रख रहा है क्योंकि भोर आ गया है। रबीन्द्रनाथ टैगोर जयंती की हार्दिक शुभकामनाये

ALSO READ | On World Book Day, Nobel Foundation Pays Tribute To Rabindranath Tagore. Take A Look

"आप केवल खड़े होकर और पानी में घूरकर समुद्र को पार नहीं कर सकते।" रबींद्रनाथ टैगोर जयंती की शुभकामनाएँ

“अपने जीवन को हल्के से नाचने दो एक पत्ती की नोक पर ओस की तरह समय। ”हैप्पी रवींद्रनाथ टैगोर जयंती

"खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है।" रवींद्रनाथ टैगोर जयंती की शुभकामनाएँ

“मुझे खतरों से आश्रय देने की प्रार्थना मत करना, लेकिन उनका सामना करने में निडर होना चाहिए। मुझे अपने दर्द की शांति के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन दिल के लिए इसे जीतने के लिए। ”हैप्पी रवींद्रनाथ टैगोर जयंती

ALSO READ | On World Poetry Day, Nobel Foundation Remembers Rabindranath Tagore's Sensitive, Fresh And Beautiful Poetry. Here It Is

बादल मेरे जीवन में तैरते हुए आते हैं, अब बारिश या अश्रु तूफान को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त आकाश में रंग जोड़ने के लिए। ”हैप्पी रवींद्रनाथ टैगोर जयंती।

"यदि आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आँसू आपको सितारों को देखने से रोकेंगे।" रवींद्रनाथ टैगोर जयंती

देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकती; मेरी शरण मानवता है। मैं हीरे की कीमत के लिए ग्लास नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूं, मैं देशभक्ति को मानवता पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। रबीन्द्रनाथ टैगोर जयंती की हार्दिक शुभकामनाये

अगर मैं इसे एक दरवाजे से नहीं बना सकता, तो मैं दूसरे दरवाजे से जाऊंगा- या मैं एक दरवाजा नहीं बनाऊंगा। कुछ भी नहीं वर्तमान कितना अंधेरा आ जाएगा। रबीन्द्रनाथ टैगोर जयंती की हार्दिक शुभकामनाये

ALSO READ | Rabindranath Tagore's Ekla Chalo Re My All Time Favourite : Gulzar