Doctor's Day Wishes In Hindi To Share With Your Friends And Family

The Doctor’s Day was established by the Government of India in the year 1991 to be celebrated on July 1 every year. The date marks the birth and death anniversary of Dr Bidhan Chandra Roy. The Doctor’s day significance is perceived in India as an appreciation and gratitude of the important roles and responsibilities that doctors play in our lives. This significant day also highlights and conveys awareness to the public about the important and valuable work doctors do in saving lives.

“Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity.” – Hippocrates

This Day was established to honour the contribution of doctors in an individual’s life and communities. So, here are some doctor's day wishes in Hindi, to share with your doctors and nurses and other people to make them aware of this day.

Doctor's Day Wishes in Hindi

आप सिर्फ एक डॉक्टर से ज्यादा हैं आप दोस्त और गाइड हैं तो यहां एक विशेष इच्छा है जो आपका रास्ता आ रही है आपको हैप्पी डॉक्टर दिवस 2020।

डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों का पर्चे। नाश्ते के लिए थोड़ा मुस्कुराओ। दोपहर के भोजन के लिए हंसते हैं। रात के खाने के लिए खुशी। डॉक्टरों का शुल्क? जब आप स्वतंत्र होते हैं तो एक छोटा संदेश। हैप्पी डॉक्टर दिवस 2020!

एक डॉक्टर होने का गर्व है वेन थ्र आर आँसू, आप sum1 के लिए hanky .. वेन थ्रू दर्द है, आप दवा 1 के लिए दवा है .. वेन थ्रू मौत है, आप जीवन 1 के लिए जीवन है .. डॉक्टर से गर्व हो! हैप्पी डॉक्टर दिवस !!

डॉक्टर जब भी मुझे आपके मार्गदर्शन और देखभाल की आवश्यकता होती है वहां होने के लिए धन्यवाद हैप्पी डॉक्टर डे 2020

अद्भुत दिन अपने सभी दिन हो सकता है के रूप में अद्भुत के रूप में आपने बनाया है मेरा सब! हैप्पी डॉक्टर का दिन!

इस डॉक्टर के दिन ... मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ… जैसा कि मैं फिर से हार्दिक और स्वस्थ हूँ ... उम्मीद करते है आपका दिन अच्छा हो? हैप्पी डॉक्टर दिवस !!

इस डॉक्टर के दिन पर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जैसा कि मैं फिर से हार्दिक और स्वस्थ हूँ, उम्मीद करते है आपका दिन अच्छा हो। हैप्पी डॉक्टर का दिन!

परिवार में डॉक्टर यह तुम्हारा काम है इससे हमें गर्व महसूस होता है परिवार में डॉक्टर होना बहुत अच्छा है आपको बहुत शुभकामनाएं हैप्पी डॉक्टर का दिन

राहत का डॉन राहत का डॉन ऋणी देखभाल सहिष्णु सर्वज्ञ उचित हैप्पी डॉक्टर दिवस

आप एक महान डॉक्टर हैं अपने स्पर्श के साथ लोगों को ठीक करना आप भी एक अद्भुत व्यक्ति हैं हमारे दिल में खुशी और गर्मी लाओ आपको शुभकामनाएं डॉक्टर का दिन

स्वास्थ्य की गुलाबी धन्यवाद - सब कुछ के लिए डॉक्टर आपने मुझे रखने के लिए किया है स्वास्थ्य की गुलाबी में और आत्माओं का सबसे अच्छा!

डॉक्टर एक महान काम कर रहा है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की बीमारी का इलाज और उन्हें लाया तंदुरस्ती और खुशी आपको और अधिक सफलता की कामना है डॉक्टर दिवस पर

डॉक्टर का पर्चे डॉक्टर के पर्चे 4u। एक सुंदर छोटी मुस्कान 4breakfast। अधिक 4 लंच हंसते हैं। 4dinner की बहुत सारी खुशी। डॉक्टर का शुल्क? एक एसएमएस जब आप मुक्त!

जब आँसू होते हैं, तो आप एक कंधे होते हैं। जब दर्द होता है, तो आप दवा होते हैं। जब कोई त्रासदी होती है, तो आप उम्मीद करते हैं। हैप्पी डॉक्टर दिवस।

एक डॉक्टर एक कार इंजीनियर से बात कर रहा है, आपका शुल्क प्रति गुना अधिक बार है घंटे तो हमें चिकित्सा के लिए भुगतान मिलता है देखभाल।

दवाओं की कला में रोगी का मनोरंजन होता है जबकि प्रक्रति बीमारी को दूर कर देती है।

