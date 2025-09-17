Republic World
News / Republic Shows / The Debate With Arnab / Debate With Arnab: Pakistan FM Concedes India Rejected Mediation in Operation Sindoor
Published Sep 17, 2025 at 9:49 PM IST
On Debate With Arnab, Pakistan admitted that India categorically refused any third-party mediation during Operation Sindoor, a classified counter-terror mission that has drawn global attention. Top political leaders, strategic experts, and security analysts analyze what this means for India-Pakistan relations, and how India’s firm no-mediation stance reinforces its global message. The discussion also covers Pakistan’s changing narrative, the impact of this rare admission, and India’s assertive diplomatic position showcasing its sovereignty on security matters. Tune in for Arnab Goswami’s high-voltage debate as Republic Network brings exclusive insights into Operation Sindoor and the diplomatic tremors it has sparked.

