No Neymar For Brazil's Last Friendlies Before Carlo Ancelotti Names His World Cup Squad
Neymar was left out of Brazil's friendlies in the United States this month. The 34-year-old former captain has struggled to be fit since he tore his ACL in October 2023.
Brazil will play France in Boston on March 26 and Croatia in Orlando four days later.
“This is a squad that takes into account players who are 100% fit," Brazil coach Carlo Ancelotti said on Monday. "We had important injuries to players like Eder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo.”
Neymar didn't play well on Sunday in Santos' 1-1 draw with Corinthians in the Brazilian league.
The World Cup squad will be announced on May 18. The team's last warmup will be on May 31 against Panama in Rio de Janeiro.
Brazil Squad For International Friendly
Goalkeepers: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce)
Defenders: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)
Midfielders: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)
Forwards: Endrick (Lyon), João Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid).
Published By : Anirban Sarkar
Published On: 17 March 2026 at 13:51 IST