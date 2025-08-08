Republic World
Published Aug 8, 2025 at 3:48 PM IST

Video: Putin Backs India Against Toxic Trump Tariffs

U.S. President Donald Trump’s decision to double tariffs on Indian goods aims to penalize India for importing Russian oil, escalating tensions between New Delhi and Washington. India’s growing purchases of Russian crude support Moscow’s economy amid sanctions while meeting its own energy needs. Defying U.S. pressure, India asserts strategic autonomy. Vladimir Putin’s upcoming India visit, following talks in Moscow, aims to boost defense and trade ties, reinforcing the strong India-Russia partnership.

