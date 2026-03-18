Updated 18 March 2026 at 16:18 IST
Iranian Intelligence Minister Esmail Khatib Killed In Overnight Strike: Israel
Israel has claimed that Iranian Intelligence Minister Esmail Khatib has been killed in an overnight airstrike.
Image: NCRI
Tehran: Israel on Wednesday claimed that Iranian Intelligence Minister Esmail Khatib has been killed in an overnight airstrike.
In a statement, Israel's Defence Minister Israel Katz said Khatib has been "eliminated".
This comes after Iran's late Supreme Ayatollah Ali Khamenei's close aide, Ali Larijani, who was the Secretary of Iran's Supreme National Security Council, was killed on Monday night.
Published On: 18 March 2026 at 16:08 IST