Updated 27 November 2025 at 10:53 IST
Magnitude 6.3 Earthquake Hits Off Indonesia's Sumatra Island, Near Aceh
A magnitude 6.3 quake hit Indonesia's Sumatra island near Aceh province on Thursday, its geophysics agency said, adding that it was 10 kilometres deep and had no tsunami potential.
- World News
- 1 min read
A magnitude 6.3 quake hit Indonesia's Sumatra island | Image: X
Jakarta: A magnitude 6.3 quake hit Indonesia's Sumatra island near Aceh province on Thursday, its geophysics agency said, adding that it was 10 kilometres deep and had no tsunami potential.
Advertisement
Published By : Moumita Mukherjee
Published On: 27 November 2025 at 10:53 IST