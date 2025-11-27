Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada
  • News /
  • World News /
  • Magnitude 6.3 Earthquake Hits Off Indonesia's Sumatra Island, Near Aceh

Updated 27 November 2025 at 10:53 IST

Magnitude 6.3 Earthquake Hits Off Indonesia's Sumatra Island, Near Aceh

A magnitude 6.3 quake hit Indonesia's Sumatra island near Aceh province on Thursday, its geophysics agency said, adding that it was 10 kilometres deep and had no tsunami potential.

Thomson Reuters
Follow : Google News Icon  
A magnitude 6.3 quake hit Indonesia's Sumatra island
A magnitude 6.3 quake hit Indonesia's Sumatra island | Image: X

Jakarta: A magnitude 6.3 quake hit Indonesia's Sumatra island near Aceh province on Thursday, its geophysics agency said, adding that it was 10 kilometres deep and had no tsunami potential. 

Advertisement

Published By : Moumita Mukherjee

Published On: 27 November 2025 at 10:53 IST