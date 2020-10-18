Ukraine Fitness Influencer Who Downplayed Effects Of COVID-19 Dies Of Heart Complication

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A 33-year-old fitness influencer succumbed to the novel coronavirus on October 17, having called the COVID-19 disease a hoax and downplaying the virus. Dmitriy Stuzhuk contracted the respiratory virus after his recent trip to Turkey. While he shared photos of his treatment at a hospital after COVID-19 positive diagnosis with supplement oxygen, looking seemingly alright and recovering, the 33-year-old fitness aficionado died due to heart complications.
Addressing his 1 million followers on Instagram, Dmitriy had said that he hadn’t believed that coronavirus can be fatal for the younger people, or was deadly or existed until he recently tested positive. He admitted, that he had thought the virus' severity as merely a hoax. In an unfortunate event, Dmitriy suffered from a COVID-19 organ-system complication and passed away.
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
His 25-year-old wife, Sofia Stuzhukan Instagram influencer and travel blogger detailed the news in a post, saying, We have 6 years of full of events behind us. Dozens of travels, a lot of emotions. Lord, how bitter it is to me that you did not listen to me about health.”
Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻
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The social media fitness influencer promoted a healthy lifestyle and was even discharged from the hospital 8 days into the treatment. However, the coronavirus resulted in heart complications as suddenly the 33-year-old was rushed to the hospital in a "grave condition" after he fell “unconscious". Dmitriy had told his followers that since testing positive, while he had felt strange problems with his cardiovascular system. His partner, sobbing about her late ex-husband’s approach to the pandemic later wrote, “I did everything I could so the father of my three children lives. But nothing depends on me now.”
ВСЕ ПРОШЛОЕ ОСТАЁТСЯ В ПРОШЛОМ.👋 Нет смысла в нем копаться, искать правых или виноватых, выносить все личное на всеобщее обсуждение. Каждый имеет право совершить ошибку. Идеальных людей нет и уж точно не стоит никого судить. ⠀ Имеет значение только настоящее и будущее, в котором я намерен быть счастлив и хочу, чтобы мои дети были счастливы. Думаю о том, какое будущее создавать своим детям. В этом одна из миссий родителя — защищать жизнь свою и своих детей. ⠀ Все, что было в прошлом, пусть там и остаётся. У меня нет желания в нем копаться и рассуждать о том, что там было, не хочу чтобы это делал кто-то другой. ⠀ Чтобы не происходило, есть вещи, которые должны оставаться внутри. ЛИЧНОЕ должно оставаться только между мужчиной и женщиной. Но если когда-то человек был твоим выбором — нужно уважать свой выбор и с уважением относиться к общему прошлому. Жить только настоящим и будущим, твёрдо смотреть вперед и не оглядываться назад. ⠀ Никогда не думал, что нужно будет чуть ли не с топором в руках защищать свои личные рамки и границы. ⠀ Всех крепко 🤗
Жизнь - это череда черно-белых полос. Сегодня полоса белая, а завтра - чёрная. После ночи всегда наступая рассвет. А за светлым днём всегда следует ночь. ⠀ Я в своей жизни не раз сталкивался с трудностями. Но каждый переломный момент принес с собой начало чего-то нового. Переживая такие периоды в жизни, я становлюсь только лучше, уверенней, сильнее и матерей. ⠀ Встречаясь лицом к лицу с новым вызовом судьбы, я знаю, что это испытание послано мне неспроста а за какие-то мои недоработки или просто сделать меня лучше и крепче. Я точно знаю, что со всем справлюсь и ничто меня и никогда не сломает. Сломаться для мужчины, равно умерить, а я люблю жизнь и у меня есть для кого жить. Как бы ни было тяжело, я всегда хватаюсь всем чем можно, руками зубами и только вверх, не отпускаю руки. Все дело в вере, в вере в себя в свои силы и надежде на себя. Не ждите помощи, никто вам не поможет, ваша жизнь только в ваших руках и какой она будет зависит только от нас. Выбираясь на самый верх, рубая сорняки, сквозь ветер и грозы к свету и дальше к облакам вы обретёте достойную награду, это мир, гармония, ясное небо☀️🙌 ⠀ Много здесь людей с характером, как вы справляетесь с задачами? ⠀ Благодарю за фото: @pashamatoga
КАК СДЕЛАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ ЯГОДИЦЫ? ⠀ Мы начинаем самую горячую тему этого лета - как прокачать свои 🍑. ⠀ Хочу сказать сразу☝️ Выбирайте правильное и качественное спортивное Питание💪 Я ВЫБИРАЮ @gymbeamua 🙌 ⠀ В построении идеального тела лучшим образом поможет естественный природный жиросжигатель Л-Карнитин от проверенного производителя @gymbeamua ⠀ Многие делают это неправильно и безрезультатно. Я хочу поделиться своим опытом и опытом своих учениц, как правильно расставить акцент на ягодицы женщине, как прорабатывать эти группу мышц, не просто приседая, а делать правильные последовательные шаги. Также расскажу, как держать ноги в тонусе в целом, раскрою несколько своих секретов. ⠀ Но перед этим мне важно понять, как вы это делали и с какими проблемами столкнулись. ⠀ Поделитесь своим опытом в этом вопросе, чтобы я понимал от чего мы отталкиваемся. ⠀ Иначе я не смогу выстроить грамотно план марафона, какие советы вам дать, где вам помочь, какие сделать уроки, чтобы вы максимально легко и быстро сделали свою фигуру идеальной. ⠀ Поэтому под постом я хочу, чтобы ты ответил(а) на 2 простых вопроса: ⠀ 1. Устраивают тебя твои ягодицы сейчас или хочешь подтянуть их? 2. Как именно ты сейчас прорабатываешь эту зону, что конкретно делаешь и сколько раз в неделю? ⠀ Сейчас мне очень важно получить обратную связь от каждого, чтобы помочь именно тебе В ТВОЕЙ СИТУАЦИИ. ⠀ Поэтому жду твоего ответа в комментариях и в директе. ФОТО: @pashamatoga
Announcing his demise on Instagram from COVID-19, the 25-year-old said, "Only warm memories remain, three beautiful kids and valuable experience.” From his hospital bed during recovery, Dmitriy warned his 1.1 million followers, saying, ”COVID-19 IS NOT A SHORT-LIVED DISEASE! And it is heavy.” He added, “I was one who thought that Covid does not exist until I got sick.” Days later, he died from it.
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