Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada
  • News /
  • World News /
  • Russia Downs 235 Ukrainian Drones Overnight, Russia's Defence Ministry Says

Updated 14 December 2025 at 13:22 IST

Russia Downs 235 Ukrainian Drones Overnight, Russia's Defence Ministry Says

Russia's defence ministry said on Sunday that air defence systems intercepted and destroyed 235 Ukrainian drones overnight. An oil depot caught fire in Uryupinsk in Volgograd region due to fallen drone debris, a regional governor said.

Thomson Reuters
Follow : Google News Icon  
Russia downs 235 Ukrainian drones overnight, defence ministry says
Russia downs 235 Ukrainian drones overnight, defence ministry says | Image: Freepik

Russia's defence ministry said on Sunday that air defence systems intercepted and destroyed 235 Ukrainian drones overnight.

An oil depot caught fire in Uryupinsk in Volgograd region due to fallen drone debris, a regional governor said.

At least ten Russian airports, including in Moscow and Saint Petersburg, imposed temporary flight restrictions during the night, according to the aviation regulator.

Published By : Tuhin Patel

Published On: 14 December 2025 at 13:22 IST