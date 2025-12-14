Updated 14 December 2025 at 13:22 IST
Russia Downs 235 Ukrainian Drones Overnight, Russia's Defence Ministry Says
Russia's defence ministry said on Sunday that air defence systems intercepted and destroyed 235 Ukrainian drones overnight. An oil depot caught fire in Uryupinsk in Volgograd region due to fallen drone debris, a regional governor said.
Russia's defence ministry said on Sunday that air defence systems intercepted and destroyed 235 Ukrainian drones overnight.
An oil depot caught fire in Uryupinsk in Volgograd region due to fallen drone debris, a regional governor said.
At least ten Russian airports, including in Moscow and Saint Petersburg, imposed temporary flight restrictions during the night, according to the aviation regulator.
