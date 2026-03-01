Republic World
  Tehran Council Member Reports Deaths Of Khamenei's Son-in-Law, Daughter-in-Law As Israel Pounds Iran

Updated 1 March 2026 at 00:04 IST

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's son-in-law and daughter-in-law were reportedly killed in US-Israel strikes on Tehran, according to a Tehran council member.

Abhishek Tiwari
Tehran Council Member Reports Deaths Of Khamenei's Son-in-Law, Daughter-in-Law As Israel Pounds Iran | Image: Reuters

Tehran: Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's son-in-law and daughter-in-law were reportedly killed in US-Israel strikes on Tehran, according to a Tehran council member.

Published By : Abhishek Tiwari

Published On: 1 March 2026 at 00:04 IST