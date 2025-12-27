Updated 27 December 2025 at 20:11 IST
BCCI Announces Team India's 15-Member Squad For ICC U19 World Cup 2026, Vaibhav Suryavanshi Included
The BCCI has announced the 15-member squad for the upcoming ICC Men's U19 World Cup 2026.
Vaibhav Suryavanshi during U19 Asia Cup 2025 | Image: ACC
ICC Men's U19 World Cup 2026: The Board of Control for Cricket in India (BCCI), on Saturday, December 27, has announced the 15-member squad for the upcoming ICC Men's U19 World Cup 2026.
India U19 Squad: Ayush Mhatre (C), Vihaan Malhotra (VC), Vaibhav Suryavanshi, Aaron George, Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (WK), Harvansh Singh (WK), R.S. Ambrish, Kanishk Chouhan, Khilan A. Patel, Mohamed Enaan, Henil Patel, D. Deepesh, Kishan Kumar Singh, Udhav Mohan.
