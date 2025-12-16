Republic World
Updated 16 December 2025 at 14:52 IST

IPL 2026 Auction: Here's Rajasthan Royals' Full Players List, Squad For Nineteenth Edition Of Indian Premier League

RR acquired Ravindra Jadeja and Sam Curran from the Chennai Super Kings in exchange for Sanju Samson and Donovan Ferreira from the Delhi Capitals in a deal involving Nitish Rana.

Tiasha Sarkar
Rajasthan Royals CEO Jake Lush McCrum at the IPL 2025 auction
Rajasthan Royals CEO Jake Lush McCrum at the IPL 2025 auction | Image: jakelushmccrum/Instagram

Rajasthan Royals will enter the mini-auction with a remaining purse of ₹16.05 crore and a settled core, having retained 13 players - eight Indians and five overseas. Additionally, they have acquired Ravindra Jadeja and Sam Curran from the Chennai Super Kings in exchange for Sanju Samson, and Donovan Ferreira from the Delhi Capitals in a deal involving Nitish Rana.

Rajasthan Royals Squad List

Rajasthan Royals retained players list: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Kunal Rathore, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya Singh, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Nandre Burger.

Rajasthan Royals Full Squad

The full squad for the IPL 2026 includes: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Kunal Rathore, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya Singh, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Nandre Burger

(more to follow…)
 

Published By : Tiasha Sarkar

Published On: 16 December 2025 at 14:52 IST