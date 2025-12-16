IPL 2026 Auction: Here's Rajasthan Royals' Full Players List, Squad For Nineteenth Edition Of Indian Premier League

Rajasthan Royals will enter the mini-auction with a remaining purse of ₹16.05 crore and a settled core, having retained 13 players - eight Indians and five overseas. Additionally, they have acquired Ravindra Jadeja and Sam Curran from the Chennai Super Kings in exchange for Sanju Samson, and Donovan Ferreira from the Delhi Capitals in a deal involving Nitish Rana.