Updated 16 December 2025 at 14:42 IST
IPL 2026 Auction: Here's Sunrisers Hyderabad's Full Players List, Squad For Nineteenth Edition Of Indian Premier League
Sunrisers Hyderabad made some key changes ahead of IPL Auction 2026 by releasing seven players, including Rahul Chahar and Adam Zampa, and trading Mohammed Shami to Lucknow Super Giants.
Sunrisers Hyderabad Players List
SRH Retained players: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari.
Sunrisers Hyderabad Full Squad List
Published On: 16 December 2025 at 14:42 IST