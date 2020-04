Amitabh Bachchan's Father Harivansh Rai Bachchan's Three Poems That Are Masterpieces

Harivansh Rai Bachchan, father of Amitabh Bachchan, was an Indian poet of the early 20th century Hindi literature. He was a part of the Nayi Kavita literary movement. He wrote a range of popular poems throughout his lifetime. Some of Harivansh Rai Bachchan's popular poems include Madhushala, Agneepath and many more. Take a look at some of the best Harivansh Rai Bachchan poems to read.

Best Harivansh Rai Bachchan poems to read

1.वृक्ष हों भले खड़े,

हों घने हों बड़े,

एक पत्र छाँह भी,

माँग मत, माँग मत, माँग मत,

अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।

तू न थकेगा कभी,

तू न रुकेगा कभी,

तू न मुड़ेगा कभी,

कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ,

अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।

यह महान दृश्य है,

चल रहा मनुष्य है,

अश्रु श्वेत रक्त से,

लथपथ लथपथ लथपथ,

अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।

2. साँस चलती है तुझे

चलना पड़ेगा ही मुसाफिर!

चल रहा है तारकों का

दल गगन में गीत गाता

चल रहा आकाश भी है

शून्य में भ्रमता-भ्रमाता



पाँव के नीचे पड़ी

अचला नहीं, यह चंचला है



एक कण भी, एक क्षण भी

एक थल पर टिक न पाता



शक्तियाँ गति की तुझे

सब ओर से घेरे हुए है

स्थान से अपने तुझे

टलना पड़ेगा ही, मुसाफिर!



साँस चलती है तुझे

चलना पड़ेगा ही मुसाफिर!



थे जहाँ पर गर्त पैरों

को ज़माना ही पड़ा था

पत्थरों से पाँव के

छाले छिलाना ही पड़ा था



घास मखमल-सी जहाँ थी

मन गया था लोट सहसा



थी घनी छाया जहाँ पर

तन जुड़ाना ही पड़ा था



पग परीक्षा, पग प्रलोभन

ज़ोर-कमज़ोरी भरा तू

इस तरफ डटना उधर

ढलना पड़ेगा ही, मुसाफिर



साँस चलती है तुझे

चलना पड़ेगा ही मुसाफिर!



शूल कुछ ऐसे, पगो में

चेतना की स्फूर्ति भरते

तेज़ चलने को विवश

करते, हमेशा जबकि गड़ते



शुक्रिया उनका कि वे

पथ को रहे प्रेरक बनाए



किन्तु कुछ ऐसे कि रुकने

के लिए मजबूर करते



और जो उत्साह का

देते कलेजा चीर, ऐसे

कंटकों का दल तुझे

दलना पड़ेगा ही, मुसाफिर



साँस चलती है तुझे

चलना पड़ेगा ही मुसाफिर!



सूर्य ने हँसना भुलाया,

चंद्रमा ने मुस्कुराना

और भूली यामिनी भी

तारिकाओं को जगाना



एक झोंके ने बुझाया

हाथ का भी दीप लेकिन



मत बना इसको पथिक तू

बैठ जाने का बहाना



एक कोने में हृदय के

आग तेरे जग रही है,

देखने को मग तुझे

जलना पड़ेगा ही, मुसाफिर



साँस चलती है तुझे

चलना पड़ेगा ही मुसाफिर!



वह कठिन पथ और कब

उसकी मुसीबत भूलती है

साँस उसकी याद करके

भी अभी तक फूलती है



यह मनुज की वीरता है

या कि उसकी बेहयाई



साथ ही आशा सुखों का

स्वप्न लेकर झूलती है



सत्य सुधियाँ, झूठ शायद

स्वप्न, पर चलना अगर है

झूठ से सच को तुझे

छलना पड़ेगा ही, मुसाफिर



साँस चलती है तुझे

चलना पड़ेगा ही मुसाफिर!

3. मैं मधुबाला मधुशाला की,

मैं मधुशाला की मधुबाला!

मैं मधु-विक्रेता को प्यारी,

मधु के धट मुझपर बलिहारी,

प्यालों की मैं सुषमा सारी,

मेरा रुख देखा करती है

मधु-प्यासे नयनों की माला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

इस नीले अंचल की छाया

में जग-ज्वाला का झुलसाया

आकर शीतल करता काया,

मधु-मरहम का मैं लेपन कर

अच्छा करती उर का छाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

मधुघट ले जब करती नर्तन,

मेरे नूपुर के छम-छनन

में लय होता जग का क्रंदन,

झूमा करता मानव जीवन

का क्षण-क्षण बनकर मतवाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

मैं इस आँगन की आकर्षण,

मधु से सिंचित मेरी चितवन,

मेरी वाणी में मधु के कण,

मदमत्त बनाया मैं करती,

यश लूटा करती मधुशाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

था एक समय, थी मधुशाला,

था मिट्टी का घट, था प्याला,

थी, किन्तु, नहीं साकीबाला,

था बैठा ठाला विक्रेता

दे बंद कपाटों पर ताला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

तब इस घर में था तम छाया,

था भय छाया, था भ्रम छाया,

था मातम छाया, गम छाया,

ऊषा का दीप लिए सर पर,

मैं आई करती उजियाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

सोने की मधुशाना चमकी,

माणित द्युति से मदिरा दमकी,

मधुगंध दिशाओं में चमकी,

चल पड़ा लिए कर में प्याला

प्रत्येक सुरा पीनेवाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

थे मदिरा के मृत-मूक घड़े,

थे मूर्ति सदृश मधुपात्र खड़े,

थे जड़वत् प्याले भूमि पड़े,

जादू के हाथों से छूकर

मैंने इनमें जीवन डाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

मुझको छूकर मधुघट छलके,

प्याले मधु पीने को ललके ,

मालिक जागा मलकर पलकें,

अँगड़ाई लेकर उठ बैठी

चिर सुप्त विमूर्च्छित मधुशाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

प्यासे आए, मैंने आँका,

वातायन से मैंने झाँका,

पीनेवालों का दल बाँका,

उत्कंठित स्वर से बोल उठा,

‘कर दे पागल, भर दे प्याला!'

मैं मधुशाला की मधुबाला!

खुल द्वार गए मदिरालय के,

नारे लगते मेरी जय के,

मिट चिह्न गए चिंता भय के,

हर ओर मचा है शोर यही,

‘ला-ला मदिरा ला-ला'!,

मैं मधुशाला की मधुबाला!

हर एक तृप्ति का दास यहाँ,

पर एक बात है खास यहाँ,

पीने से बढ़ती प्यास यहाँ,

सौभाग्य मगर मेरा देखो,

देने से बढ़ती है हाला!

मैं मधुशाला की मधुबाला!

चाहे जितना मैं दूँ हाला,

चाहे जितना तू पी प्याला,

चाहे जितना बन मतवाला,

सुन, भेद बताती हूँ अन्तिम,

यह शांत नही होगी ज्वाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

मधु कौन यहाँ पीने आता,

है किसका प्यालों से नाता,

जग देख मुझे है मदमाता,

जिसके चिर तंद्रिल नयनों पर

तनती मैं स्वप्नों का जाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

यह स्वप्न-विनिर्मित मधुशाला,

यह स्वप्न रचित मधु का प्याला,

स्वप्निल तृष्णा, स्वप्निल हाला,

स्वप्नों की दुनिया में भूला

फिरता मानव भोलाभाला।

मैं मधुशाला की मधुबाला!

