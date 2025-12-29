Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada

Updated 29 December 2025 at 16:25 IST

The Raja Saab Trailer 2.0 Out: Prabhas Channels Joker As He Fights Off 'Powerful Hypnotist' Sanjay Dutt

The Raja Saab Trailer 2.0 Out: Prabhas Channels Joker As He Fights Off 'Powerful Hypnotist' Sanjay Dutt

Khushi Srivastava
Follow : Google News Icon  
The Raja Saab Trailer 2.0 Out: Prabhas Channels Joker As He Fights Off 'Powerful Hypnotist' Sanjay Dutt
The Raja Saab Trailer 2.0 Out: Prabhas Channels Joker As He Fights Off 'Powerful Hypnotist' Sanjay Dutt | Image: X

The Raja Saab Trailer 2.0 Out: Prabhas Channels Joker As He Fights Off 'Powerful Hypnotist' Sanjay Dutt

Advertisement

Get Current Updates on India News, Entertainment News, Cricket News along with Latest News and Web Stories from India and around the world.

 

Published By : Khushi Srivastava

Published On: 29 December 2025 at 16:25 IST