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149th Lord Jagannath Rath Yatra in Odisha's Puri

In Pics: Lord Jagannath's Rath Yatra Begins in Puri as Lakhs Gather for Grand Procession

The world-famous Rath Yatra of Lord Jagannath began in Puri on Thursday with lakhs of devotees gathering along the Grand Road. As per tradition, deities were brought out in the Pahandi procession — Lord Sudarshan first, followed by Lord Balabhadra, Devi Subhadra, and finally Lord Jagannath.

Vanshika Punera
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A view of the 'Pahandi' of the Lord Jagannath during the 149th Lord Jagannath Rath Yatra, in Puri on Thursday. The procession starts from Jagannath Temple to Gundicha Temple. Image: ANI
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Devotees carry Lord Balabhadra to the Taladhwaja Ratha during Mahaprabhu Jagannath Rath Yatra at Puri Jagannath temple, in Puri on Thursday Image: X/@JagannathaDhaam
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Devotees carry Goddess Subhadra to the Darpadalana Ratha during Mahaprabhu Jagannath Rath Yatra at Puri Jagannath temple, in Puri on Thursday. Image: X/@JagannathaDhaam
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Priests adorn the chariot of Lord Jagannath with a floral garland on the occasion of Mahaprabhu Jagannath Rath Yatra at Puri Jagannath temple, in Puri on Thursday Image: X/@JagannathaDhaam
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Devotees play traditional Odia gong (Ghanta) during the Mahaprabhu Jagannath Rath Yatra at Puri Jagannath temple, in Puri on Thursday. Image: X/@JagannathaDhaam
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Devotees carry Lord Balabhadra to the chariot as they participate in Mahaprabhu Jagannath Rath Yatra at Puri Jagannath temple, in Puri on Thursday. Image: ANI
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Description of the pic
A group of artists perform before the chariots of Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra placed at Puri Jagannath temple on the occasion of Mahaprabhu Jagannath Rath Yatra, in Puri on Thursday Image: ANI
Published By:
 Vanshika Punera

Published On: