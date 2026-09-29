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BREAKING: Russian Tu-95MS Strategic Bomber Crashes Minutes After Takeoff In Amur Region, 6 Dead

A Russian Tu-95MS strategic bomber carrying seven people crashed minutes after takeoff near Krasnoyarovo village in Amur region on Tuesday, killing six including two who died en route to hospital after fuel tanks exploded and fire engulfed wreckage.

Abhishek Tiwari
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Republic world breaking news
Republic world breaking news | Image: Republic world breaking news

Amur: A Russian Tu-95MS strategic bomber carrying 7 people crashed minutes after takeoff near Krasnoyarovo village in Amur region on Tuesday, killing 6 including two who died en route to hospital after fuel tanks exploded and fire engulfed wreckage.

Further details are awaited. 

Published By:
 Abhishek Tiwari
Published On: