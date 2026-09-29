BREAKING: Russian Tu-95MS Strategic Bomber Crashes Minutes After Takeoff In Amur Region, 6 Dead
A Russian Tu-95MS strategic bomber carrying seven people crashed minutes after takeoff near Krasnoyarovo village in Amur region on Tuesday, killing six including two who died en route to hospital after fuel tanks exploded and fire engulfed wreckage.
- Global News
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Amur: A Russian Tu-95MS strategic bomber carrying 7 people crashed minutes after takeoff near Krasnoyarovo village in Amur region on Tuesday, killing 6 including two who died en route to hospital after fuel tanks exploded and fire engulfed wreckage.
Further details are awaited.