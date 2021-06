Petrol & Diesel Prices Rise Again: Check Fuel Rates In All Major Cities On June 18

In recent times, the prices of petrol and diesel have hiked 15 times in the month of May. Responding to the price hike, Union Minister for Petroleum, Dharmendra Pradhan, said, "I accept that fuel prices are pinching consumers, there's no doubt about this. But over Rs 35,000 crore has been spent on COVID vaccines in a year. In such dire times, we're saving money to spend on welfare schemes.

Petrol prices in major cities of India

Agra- 93.57 ₹/L

Ahmedabad- 93.58 ₹/L

Allahabad -93.90 ₹/L

Aurangabad- 104.06 ₹/L

Bangalore- 99.89 ₹/L

Bhopal- 104.85 ₹/L

Bhubaneswar- 97.42 ₹/L

Chandigarh - 92.96 ₹/L

Chennai- 97.91 ₹/L

Coimbatore- 98.40 ₹/L

Dehradun - 94.11 ₹/L

Delhi - 96.66 ₹/L

Erode- 98.48 ₹/L

Gurgaon- 94.43 ₹/L

Guwahati- 92.37 ₹/L

Hyderabad- 100.46 ₹/L

Indore- 104.92 ₹/L

Jaipur- 103.29 ₹/L

Jammu - 96.16 ₹/L

Jamshedpur- 92.67 ₹/L

Kanpur- 93.53 ₹/L

Kolhapur- 102.93 ₹/L

Kolkata- 96.58 ₹/L

Kozhikode- 97.07 ₹/L

Lucknow- 93.88 ₹/L

Ludhiana- 98.39 ₹/L

Madurai- 98.47 ₹/L

Mangalore- 99.09 ₹/L

Mumbai- 102.82 ₹/L

Mysore- 99.45 ₹/L

Nagpur- 102.61 ₹/L

Nashik- 103.18 ₹/L

Patna- 98.73 ₹/L

Pune- 102.42 ₹/L

Raipur- 94.84 ₹/L

Rajkot- 93.36 ₹/L

Ranchi- 92.70 ₹/L

Salem- 98.72 ₹/L

Shimla- 94.45 ₹/L

Srinagar- 99.73 ₹/L

Surat 93.58 ₹/L

Thane- 102.95 ₹/L

Trichy- 98.35 ₹/L

Vadodara- 93.24 ₹/L

Varanasi- 94.61 ₹/L

Visakhapatnam -101.60 ₹/L

Faridabad- 94.72 ₹/L

Ghaziabad- 93.79 ₹/L

Noida- 93.98 ₹/L

Thiruvananthapuram- 98.64 ₹/L

Diseal prices across major cities in India

Agra- 87.50 ₹/L

Ahmedabad- 94.12 ₹/L

Allahabad- 87.84 ₹/L

Aurangabad- 96.08 ₹/L

Bangalore- 92.66 ₹/L

Bhopal1- 96.05 ₹/L

Bhubaneswar- 95.25 ₹/L

Chandigarh- 87.05 ₹/L

Chennai- 92.04 ₹/L

Coimbatore- 92.54 ₹/L

Dehradun- 88.09 ₹/L

Delhi87.41 ₹/L

Erode- 92.62 ₹/L

Gurgaon- 88.00 ₹/L

Guwahati- 86.96 ₹/L

Hyderabad- 95.28 ₹/L

Indore- 96.14 ₹/L

Jaipur- 96.38 ₹/L

Jammu- 87.99 ₹/L

Jamshedpur- 92.21 ₹/L

Kanpur- 87.48 ₹/L

Kolhapur- 93.51 ₹/L

Kolkata90.- 25 ₹/L

Kozhikode- 92.42 ₹/L

Lucknow- 87.81 ₹/L

Ludhiana89.97 ₹/L

Madurai- 92.62 ₹/L

Mangalore- 91.89 ₹/L

Mumbai- 94.84 ₹/L

Mysore- 92.26 ₹/L

Nagpur- 93.21 ₹/L

Nashik- 93.73 ₹/L

Patna- 92.72 ₹/L

Pune- 92.99 ₹/L

Raipur- 94.54 ₹/L

Rajkot- 93.91 ₹/L

Ranchi- 92.27 ₹/L

Salem- 92.86 ₹/L

Shimla- 86.77 ₹/L

Srinagar- 91.04 ₹/L

Surat- 94.14 ₹/L

Thane- 94.96 ₹/L

Trichy- 92.51 ₹/L

Vadodara- 93.77 ₹/L

Varanasi- 88.49 ₹/L

Visakhapatnam- 95.85 ₹/L

Faridabad- 88.26 ₹/L

Ghaziabad- 87.71 ₹/L

Noida- 87.89 ₹/L

Thiruvananthapuram- 93.87 ₹/L

(Image credit: PTI)