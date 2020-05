Amit Shah Lauds Financial Relief Measures, Says 'in Line With Modi Government's Mantra'

Union Home Minister Amit Shah appreciated the financial measures announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday to provide relief to migrants, farmers and the poor under the second financial package worth Rs 20 lakh crore announced. Taking to Twitter, Shah stated that the 4 lakh 22 thousand crore loan for around 3 crore farmers shows the Modi government's commitment to the interest of farmers. The Home Minister also lauded other decisions including the Rs 86,600 crores loans, refinancing of 29,500 crores by NABARD and 6700 crores to help the farmers in the states.

READ | Centre Announces 9 Steps To Benefit Migrants, Farmers, Vendors In Second Economic Tranche

Shah highlighted the Centre's decision to provide two months of free ration to migrant labourers and urban poor which will benefit 8 crore people and the One Nation-One Ration Card scheme which will allow migrant beneficiaries to get ration from their nearest ration shops. The Home Minister also welcomed the initiative of PMAY to provide affordable rental accommodation to these migrant labourers and poor homeless people.

'Modi govt's mantra - Sabka Sath Sabka Vikas'

Furthermore, Shah emphasised that with 'Sabka Sath Sabka Vikas' as the Modi government's mantra, the relief measures introduced by the Centre will benefit all farmers, migrant labourers and the poor. He added that the decision to provide Rs 70,000 crore for expansion of CLSS will bring a positive change and around 2.5 lakh middle-class families will get benefits and will also generate a huge amount of employment.

READ | Rs.5000 Cr Credit Facility For Street Vendors; Interest Benefit For MUDRA Loanees: FM

अपने परिश्रम से देश का पेट भरने वाले किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार ने हर सम्भव प्रयास किये हैं।



3 करोड़ किसानों को 4 लाख 22 हज़ार करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाना और 25 लाख नये KCC जारी करना मोदी सरकार की संवेदनशीलता और किसानों के हितों के प्रति उनकी कटिबद्धता को दर्शाता है। — Amit Shah (@AmitShah) May 14, 2020

मोदी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।



₹86,600 करोड़ के 63 लाख कृषि ऋण, नाबार्ड द्वारा 29,500 करोड़ की रिफाइनेंसिंग और राज्यों को किसानों की मदद हेतु 6700 करोड़ जैसे निर्णय कृषि क्षेत्र को बल प्रदान करने की उनकी दूरदर्शिता के परिचायक हैं। — Amit Shah (@AmitShah) May 14, 2020

READ | Free Grains For 2 Months; One Nation, One Ration Card: FM's Relief Package For Migrants

मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त ₹30,000 करोड़ की रिफाइनेंसिंग का निर्णय लिया है। इससे 3 करोड़ से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।



साथ ही KCC के मध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ₹2 लाख करोड़ की मदद देने के निर्णय का भी मैं स्वागत करता हूँ। — Amit Shah (@AmitShah) May 14, 2020

प्रवासी मजदूरों व शहरी गरीबों को 2 महीने के मुफ्त राशन देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री @narendramodi जी का आभार व्यक्त करता हूँ, ₹3500 करोड़ की इस राहत से 8 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।



केंद्र सरकार पहले भी उनके रहने और खाने के लिए राज्यों के SDRF फंड में ₹11002 करोड़ दे चुकी है। — Amit Shah (@AmitShah) May 14, 2020

इस आपदा के समय मोदी सरकार हर वर्ग के प्रति चिंतित है।



रेडी-पटरी पर स्वरोजगार कर अपना जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए ₹5000 करोड़ की मदद के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री @narendramodi जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी सरकार की इस मदद से लगभग 50 लाख रेडी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा। — Amit Shah (@AmitShah) May 14, 2020

READ | Coronavirus Live Updates: Cases At 78,003; Govt Rolls Out 9 Measures For Migrants, Farmers

इस वैश्विक महामारी के कारण किराये पर रहने वाले अनेकों प्रवासी श्रमिकों को समस्या आयी है, इसके लिए मोदी सरकार PMAY के अंतर्गत एक योजना शुरू करके इन प्रवासी मजदूरों व शहर में रहने वाले गरीब बेघर लोगों को सस्ते किराये पर आवास उपलब्ध करवाएगी।



मैं इस पहल का हृदय से स्वागत करता हूँ। — Amit Shah (@AmitShah) May 14, 2020

₹6 लाख से ₹18 लाख प्रति वर्ष कमाने वाले मध्यम वर्ग को CLSS का विस्तार कर आवासीय क्षेत्र में ₹70000 करोड़ की मदद देने का निर्णय निश्चित रूप से एक बड़ा सकरात्मक बदलाव लाएगा। इस निर्णय से 2.5लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलने के साथ-साथ बड़ी मात्रा में रोजगार भी उत्पन्न होगा। — Amit Shah (@AmitShah) May 14, 2020