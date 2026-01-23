Updated 23 January 2026 at 10:22 IST
Thunderstorms, Moderate Rainfall Likely Across Parts Of Punjab And Haryana: Check Full IMD Forecast
The IMD has not issued any formal warning but has advised residents to remain alert, stay updated with weather advisories, and take necessary precautions during thunderstorms and gusty winds.
Chandigarh: Several parts of Punjab and Haryana are likely to witness thunderstorms accompanied by lightning, moderate rainfall and gusty winds during the morning hours today, according to a tehsil-level nowcast issued by the India Meteorological Department (IMD).
The nowcast is valid from 6.25 am to 9.25 am for Punjab and from 6.24 am to 9.24 am for Haryana.
In Punjab, thunderstorms with lightning and moderate rain are very likely over parts of Budhlada, Lehra, Mansa, Sunam, Sangrur, Barnala, Tapa, Dhuri, Malerkotla, Moonak, Patran, Samana, Patiala, Nabha, Rajpura, Dera Bassi, Fatehgarh Sahib, Amloh, Mohali, Bassi Pathana, Khanna, Payal, Chandigarh, Kharar, Khamanon, Ludhiana East and West, Chamkaur Sahib, Samrala, Rupnagar, Moga, Shahkot, Nihal Singh Wala, Raikot, Jagraon, Phillaur, Nakodar, Phagwara, Jalandhar (I and II), Kapurthala, Balachaur, Nawanshahr, Anandpur Sahib, Garhshankar, Nangal, Hoshiarpur, Bhulath, Dasua and Mukerian. Gusty winds with speeds of 30-40 kmph are also expected in these areas.
Light rain is very likely over parts of Sardulgarh, Talwandi Sabo, Abohar, Malout, Bathinda, Gidderbaha, Fazilka, Rampura Phul, Jaitu, Sri Muktsar Sahib, Jalalabad, Bagha Purana, Faridkot, Firozpur, Zira, Patti, Sultanpur Lodhi, Tarn Taran, Khadur Sahib, Baba Bakala, Amritsar (I and II), Batala, Ajnala, Dera Baba Nanak, Gurdaspur, Pathankot and Dhar Kalan.
In Haryana, thunderstorms with lightning and moderate rainfall are very likely over parts of Bhiwani, Tosham, Bawani Khera, Hansi, Hisar, Adampur, Narnaund, Fatehabad, Karnal, Indri, Thanesar, Meham, Julana, Safidon, Jind, Asandh, Kaithal, Nilokheri, Narwana, Tohana, Kalayat, Ratia, Radaur, Barara, Jagadhri, Chhachhrauli, Narayangarh, Panchkula, Guhla, Pehowa, Shahabad, Ambala, Chandigarh and Kalka. These areas may also experience strong winds with speeds ranging between 30 and 40 kmph.
Light rain is likely over parts of Firozpur Jhirka, Punahana, Hodal, Hathin, Nuh, Palwal, Taoru, Ballabgarh, Sohna, Gurugram, Nangal Chaudhari, Narnaul, Ateli, Mahendragarh, Kanina, Badhra, Loharu, Charkhi Dadri, Bawal, Rewari, Pataudi, Kosli, Jhajjar, Bahadurgarh, Rohtak, Siwani, Sirsa, Dabwali, Faridabad, Kharkhoda, Sonipat, Panipat, Samalkha, Ganaur, Gharaunda and adjoining areas.
Published On: 23 January 2026 at 10:22 IST