Ambedkar Jayanti Quotes In Marathi To Greet Your Loved Ones On This Auspicious Day

Ambedkar Jayanti is an annual festival which is celebrated every year on April 14 in the memory of BR Ambedkar. It marks his birthday and since the year 2015, this day has been declared as an official public holiday all across India. Dr Ambedkar has written India’s constitution which is the longest written constitution throughout the world. He was also well known to fight for the underprivileged communities like Dalits in the society while he was alive. On this auspicious occasion, here are a few Ambedkar Jayanti quotes in Marathi to wishes your loved ones.

Ambedkar Jayanti Quotes in Marathi

कोणाचा जन्म कोणाला काय देऊन गेला,

फक्त बाबासाहेबाचा जन्म आम्हाला न्याय देऊन गेला..

जनावरासारखे होते जीवन,

तो माणूस बनवून गेला..

आम्ही होतो गुलाम,

आम्हाला बादशाह बनवून गेला…

जय भिम!

निळ्या रक्ताची धमक बघ,

स्वाभिमानाची आग आहे..

घाबरू नकोस कुणाच्या बापाला,

तु भीमाचा वाघ आहेस…

जय भीम!

देशातील देश, देशाच्या इतर भागात

वाजवी मनाचा आदर

प्रौढांच्या मदतीने एक इंटरप्रिटर

आशिशीचा दिवा म्हणजे बाबा साहेब अश्शी.

झोपा न जा

आपल्या शब्दांबद्दल चिंता करू नका

व्हिसासला भवन निहिक उपयुक्त आहेत

यासारखे प्रेम जोडू नका. फुलोची कथा बहो यांनी लिहिली होती …

लालची कथा तारे यांनी लिहिली आहे …

आम्ही कोणाच्या गुलाम नाही …

आमच्या जीवनामुळे,

बाय बाबा

लिहिले

जय भीम! ते निधन झाले

जे लोक जागृत झाले होते,

आम्ही फक्त इतिहास वाचले आहे,

इतिहासाचा निर्माता माझा स्वामी होता. प्रत्येकाला समान समजते

बाबा साहेब हे महान होते

भीम प्रत्येकजण स्वतंत्रपणे आणि सुखाने जगण्यास शिकवले

भीमने स्वातंत्र्य आणि समानतेचा नारा दिला.

हा काळ ज्याचा भारत चालू राहील

या संघटनेची टीम बाबाला मिळाली

भारतीय मैदानावर माझे मित्र

भीम यांनी एक नवीन इतिहास लिहिला.

जय भूम असे दिसते की डोळे इतके झपाटलेले दिसत आहेत,

आकाशात पाहिल्यावर

मी माझा तारा पाहिला नाही तुमचे वडील साहब

आम्ही हंस्या बाबा, तुझ्यासाठी रडायला हवे

आपण आपल्या बाबासाहेबांना विसरू

जमा बाबा साहेब आंबेडकर जिन्को आम्ही हजारो दृश्ये पाहिले

पाहू नका किंवा या जगात पाहू नका

तेंव्हाही भीम एक तारा म्हणून दिसत नाही .जय भीम

प्रेमाच्या देशात, ज्याने बाकीचा निर्णय नाकारला

त्यांनी तहानलेल्या व्यक्तीला स्वाभिमान शिकवले

कोण आम्हाला अडचणी सह लढा शिकवले

अशा दिव्याला बाबा साहेब म्हणतात. आज दिवस आहे, सूर्य महान चमचम करतो

तर एक माणूस आहे

तुमच्या देशाचं काम इतके काम झाले असते. ज्या देशांनी व्हिला नाकारले त्या देशासाठी

ज्या खोलीत आले, त्यांनी स्वतःला स्वार्थीपणा शिकवले.

कोण आम्हाला वादळ सह आम्हाला सर्व ढुंगण आम्हाला शिकवले.

देश बाबा साहब म्हणून ओळखला जाणारा दीपक होता.

आज आपण आज त्यांच्याशी वार्तालाप करणार आहोत, आज आपण एकत्र आंबेडकरांचा वाढदिवस साजरा करूया. असे दिसते की डोळे इतके झपाटलेले दिसत आहेत,

आकाशात पाहिल्यावर

मी माझा तारा पाहिला नाही

