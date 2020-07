Guru Purnima Poems In Marathi To Send To Your Loved Ones On This Special Occasion

Guru Purnima is a festival that is traditionally celebrated by the Hindus, Buddhists, and Jains. Back from the ancient times till today, the occasion has been widely celebrated in the Indian sub-continent. Guru Purnima is celebrated on the day when the moon is full and it comes in between the months July to August, known as Aashaadha, according to the Hindu calendar.

Guru Purnima is celebrated in the holy remembrance of Guru Vyasa, who has written the epic Mahabharata, the 18 Puranas, and the four Vedas. On this day, students revere their gurus. There are Vyas Puja held in many temples on this special occasion. Many schools, colleges, and educational institutions also conduct different cultural programs and performances. With all that said now, here are some of the great Guru Purnima kavitas (poems) in the Marathi language. Read on:

Guru Purnima Kavitas in Marathi

सत्याच्या शोधात मी दोन्ही मार्ग धुंडाळले

काही पूजनीय मानले जाणारे तर काही विचित्र पण कृपावंत गुरू आले आणि

त्यांनी माझ्या ज्ञानाच्या प्रवाहाला दिशा दिली तृतीय नेत्राच्या पवित्र स्थानी

त्यांनी त्यांची काठी टेकवली

आणि मला वेड लावून गेले या वेडेपणावर काहीच इलाज नाही

पण निखालस हीच मुक्ती आहे... जेव्हा मी पाहिलं की

भयानक रोगसुद्धा

विनासायास पसरतात तेव्हा मनुष्यप्राण्याला वेड लावायची

मोकळीक घेऊन मी कामाला लागलो

हरलो! हात टेकलेले मी

जीवन आणि मृत्यूच्या खेळापुढे दोन्ही खेळ खेळलो मी

पण ढिम्म हललो नाही.. आणि अचानक एक माणूस

माझ्यापाशी येतो,

तो काठी टेकत चालणारा

मी नवयुवकासारखा सुदृढ सगळं पाहून चुकलेलो मी

जन्म - मृत्यू आणि

जे जे म्हणून जीवन बहाल करतं, ते सगळं काही .. तरी सुन्न बसून होतो.. तेव्हा हा काठीवाला माझ्यापाशी आला

अन् त्याची विद्युत्पाती काठी

माझ्या कपाळावर टेकवून गेला.

आम्हाला खर्‍या भक्तीने शिक्षण दिले, आपण जे काही आहोत ते आपल्यावर गुरूचे .णी आहे कधी काठी, कधी काठी, तरच आम्हाला हे ज्ञान प्राप्त झाले ख या मनाने आणि समर्पणाने शिकवणे, ते गुरु उद्या गेले कधी शिकवणी, कधी प्रशिक्षण, आज गुरू किती व्यावसायिक झाला आहे

गुरूंची ऊर्जा सूर्य-सी, एम्बर-विस्तार आहे

एखाद्या मास्टरचा सन्मानापेक्षा श्रेष्ठ, कोठेही आकार नाही गुरूचे तत्त्व जगात आहे, भेट जगात आहे

मूर्ती थोड्याच वेळात बांधली जाते, मूर्ती तयार आहे. गुरु वशिष्ठ अस्तित्वात नाहीत, आणि विश्वामित्र नसतात

तुम्हाला राम सांगा, तो प्रखर वर्ण होता? गुरूवर विश्वास ठेवा, अंतःकरणामध्ये विश्वास ठेवा

हे रुई-कापूससारख्या बुद्धीने शुद्ध होईल गुरूकडून सन्मान, भाग्य लेख बदला.

डोळा शिवाय, सूर्य कृष्णा शोधत होता गुरूकडून गुरुत्वाकर्षण घेणे, लहानपणाची खूप मोठी ठेव.

प्रभू, प्रभु, सर्वोच्च पासून प्रभु, पराभूत करील गुरु ब्रह्मागुरू विष्णू आहेत, गुरु आदरणीय महेश

स्वामी यांच्यातील अंतर उघडा, परमाश परमार्थ आहे. गुरूची उपासना करणे, अहंकार अर्पण करणे

गुरूंच्या जगात, किती हितसंबंध आहेत मास्टर दृष्टीकोनातून, लोह प्रकार रूपांकरीता

गोल्डन कांटी-बुद्धी, अशा शक्ती अनूप मास्टरने प्रेम कुसा तयार केले आहे, प्रतापी वीर बनवले आहे

घोडा थांबवा, राम गेला होता, बाण गेला होता. मास्तरांनी जगात सर्व अपात्र, सर्व असाध्य निर्माण केले आहे.

गुरु-उपासना, गुरु-वंदन, गुरु आराध्य आहे. गुरूंच्या श्रद्धा प्रतिष्ठा, श्रद्धा प्रसन्ना एक्स्क्लेश

धन्य शिष्य, आणि मास्टर देखील आशीर्वाद होता. गुरूच्या आत, उद्याचे उद्या, उद्या, उद्या ज्ञात होईल.

जो अडथळा आणतो, त्याला मध आणि चव मिळाला मास्तरांचे जीवनमान केवळ जगात आहे, समाधान जगात आहे.

बुद्धीचे महत्त्व मिटवा, लोभचे दोष मिटवा गुरू फाद का वंदना, दि आनंद अपार.

मास्टर च्या हावभाव द्या, मोक्ष दरवाजे उघडा गुरुचे दिव्य दृष्टी, हिरव्या जगाचे दुःख

सद्गुणी – कामावरून, बदललेले पर्यावरण गुरुकडून प्रेरित होऊन, मनावर श्रद्धा ठेवा.

अविश्वसनीय भक्ती, भक्ती बदलली आहे, इतिहास गुरुमध्ये आतील ज्ञानाचा प्रकाश, प्रकाश चमकता होता.

ज्ञान-प्रकाश जागृत व्हा, पापांचा नाश करा गुरुजी, मनाची बुद्धी, सर्वोत्तम कल्पना.

शिष्य च्या जीवन पासून, स्वत: ची भेट केलेली आहे गुरु गुरुत्वाकर्षण विभाजीत, आणि नष्ट करते

गुरुची भक्ती आणि भक्ती, भावापचा काटेकोर.

