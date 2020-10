Navratri 2020: See Quotes And Wishes In Gujarati To Share With Family

The Indian festival Navratri will commence from October 17 this year. The auspicious days will last until October 25. On October 25/26, Vijayadashami will be celebrated which is also known as Dussehra. Goddess Durga devotees worship all the nine forms of Durga and some even observe fast during this period. Here is a list of quotes and wishes to share with family and friends in Gujarati.

Navratri quotes and wishes in Gujarati

કેસરીયો રંગ રે લાગ્યો લ્યા ગરબા

કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ

હેપી ગરબા !!!

**********હેપ્પી નવરાત્રી**********

આપી સાકોને આપની દોસ્તી મગુ ચૂ,

દિલ થી દિલ ના સહકાર મેગૂ ચુ,

ફિકર ના કરી દેસ્તી પર જાન લુતાવી દૈસ,

રૂકડો વ્યાહાર ચે ક્યા, ઉધર માંગુ ચુ ...

**********હેપ્પી નવરાત્રી**********

Aapi Sako To Aapni Dosti Magu Chu,

Dil Thi Dil No Sahkar Magu Chu,

Fikar Na Karo Dosti Per Jaan Lutavi Dais,

Rokdo Vyavhar Che Kya, Udhar Mangu Chu…

*******Happy Navratri*******

પૠગ-પૠગમાં ફૂલો ફૂલેલા, તમને ખુશી થાય છે કે બધા ખૂબ મળ્યા,

દુઃખના ચહેરામાં ક્યારેય નહી, આ નવરાત્રી શુભેચ્છા છે, ઠમારું ...!

દેવીના પગલા તમારા ઘરે આવે છે સુખ સાથે સ્નાન,

મુશ્કેલીમાંથી આંખો ચોરી ગઈ, મંગલ નવરાત્રી હંમેશાં તમારી ...

નવરાત્રીના નવ દિવસ ઠને નવ રાત તમને સારા સ્વાસ્થ્ય ઠને સૌભાગ્ય આપે. તમને ખૂબ ખૂબ શુભ નવરાત્રીની શુભકામના

આ નવરાત્રી ઉત્સવ ની જેમ આપનું

જીવન પણ સુખોથી છલકી જાય

એવા મારા આશીર્વાદ

મા દુર્ગા સૌનું ભલું કરે ..

નવરાત્રી પર્વ ની આપને ઢેરો શુભ-કામના. હેપ્પી નવરાત્રી!

આસમાની રંગની ચૂંદડી રે માની ચૂંદડી લહેરાય

ચૂંદડીમાં ચમકે ચાંદલા રે માની ચૂંદડી લહેરાય

નવરંગે રંગી ચૂંદડી રે માની ચૂંદડી લહેરાય.

નવરાત્રીની હાર્દિક શુભકામનાઓ...........

દુર્ગા માતા ને વિનંતી કરુ છુ કે

આપના જીવન માં સુખ-શાંતી છલ્કાવી દે.

આપની દરેક ઈચ્છાઓ જલ્દી થી પૂર્ણ કરી દે.

નવરાત્રી પર્વ ની આપને ઢેરો શુભ-કામના.

હેપ્પી નવરાત્રી

આખા વિશ્વની રક્ષા કરે છે મા,

મન ની શાંતી આપે છે મા,

ઠમારી ભક્તિ ને સાંભળે છે મા,

ઠમારા બધા ની રક્ષા કરે છે મા ..

બધા ને હેપ્પી નવરાત્રી !!

સુધારી લેવા જેવી છે પોતાની ભુલ

ભુલી જાવા જેવી છે બીજાની ભુલ

આટલુ માનવી કરે કબુલ

હર રોજ દિલ મા ઉગે સુખ ના ફૂલ

હેપ્પી નવરાત્રી

