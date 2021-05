Rabindranath Tagore Jayanti: Inspirational Quotes By The Legendary Poet In Hindi

Nobel laureate Rabindranath Tagore’s 160th birth anniversary will be celebrated across the world on May 9 this year. He is known to have shaped Bengali literature and music and Indian art. Rabindranath Tagore is also the mind behind the country’s national anthem, Jana Gana Mana. His Gitanjali is still considered to be a fine piece of literature across the world. In his remembrance, let's look back at some of the best Rabindranath Tagore Jayanti Quotes in Hindi.

Rabindranath Tagore Jayanti Quotes in Hindi

केवल खड़े होकर पानी को ताकते रहने से

आप नदी को पार नहीं कर सकते हो।

फूल की पंखुड़ियों को तोड़ कर आप उसकी सुंदरता को इकठ्ठा नहीं करते।

प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है।

Happy Rabindranath Tagore Jayanti 2021!

आस्था वो पक्षी है जो भोर के अँधेरे में भी उजाले को महसूस करती है।

संगीत दो आत्माओं के बीच

अनंत भरता है

जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते,

उन्ही को क्रोध अधिक आता है.

प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है।

चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है।

प्रेम ही एक मात्र वास्तविकता है, ये महज एक भावना नहीं है अपितु यह एक परम सत्य है जो सृजन के समय से ह्रदय में वास करता है।

जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है,

उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है.

Happy Rabindranth Tagore Jayanti 2021!

बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता है और समुद्र का पानी हमेशा गहरे रंग का होता है। लघु सत्य के शब्द हमेशा स्पष्ठ होते हैं, महान सत्य मौन रहता है।

मत बोलो, यह सुबह है,

और इसे कल के नाम के साथ खारिज मत करो.

इसे एक जन्मजात बच्चे की तरह देखो

जिसका अभी कोई नाम नहीं है .

सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप

नदी नहीं पार कर सकते.

हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं।

तितली महीने नहीं क्षण गिनती है,

और उसके पास पर्याप्त समय होता है.

Happy Rabindranath Tagore Jayanti 2021!

कुछ पत्थर में फूल खिल जाते है, कुछ अनजाने भी अपने बन जाते है

इस कातिल दुनिया में कुछ लाश को कफ़न भी नसीब नहीं होते

तो कुछ लाश पर ताजमहल बन जाते है

जब मैं खुद पर हसंता हूँ तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है

सीढिया उन्हें मुबारक हो, जिन्हें छत तक जाना है

मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है

IMAGE: SHUTTERSTOCK