Can Elon Musk Spark a Political Crisis in England?

Elon Musk has become a central figure in Europe’s intensifying anti-immigration protests, using his platform X to amplify unrest and confront government policies. As violent clashes erupt in cities like London, Dublin, and Stockholm, Musk’s posts serve as rallying points for protest groups. By calling leaders “anti-national” and warning of “civil war,” he fuels narratives portraying immigration as a civilizational threat. Blending ideology with platform economics, Musk leverages engagement-driven debates while aligning with nationalist sentiment. His influence now extends beyond business—shaping political tensions and public anger across Europe.