Pakistan Ex-PM Imran Khan's Sisters Usma and Naureen Released From Jail, Local Media Reports
Imran Khan's sisters, Usma Khan and Naureen Niazi, have been released from prison, local media reported on Thursday. Further details about their release are awaited.
- World News
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Sisters of jailed former Pakistan Prime Minister Imran Khan, Usma Khan and Naureen Niazi, have been released from prison, local media reported on Thursday. The reports did not immediately provide further details about the circumstances surrounding their release.