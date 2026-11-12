Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada
  • News /
  • World News /
  • Pakistan Ex-PM Imran Khan's Sisters Usma and Naureen Released From Jail, Local Media Reports

Pakistan Ex-PM Imran Khan's Sisters Usma and Naureen Released From Jail, Local Media Reports

Imran Khan's sisters, Usma Khan and Naureen Niazi, have been released from prison, local media reported on Thursday. Further details about their release are awaited.

Thomson Reuters
  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon
Republic world breaking news
Republic world breaking news | Image: Republic world breaking news

Sisters of jailed former Pakistan Prime Minister Imran Khan, Usma Khan and Naureen Niazi, have been released from prison, local media reported on Thursday. The reports did not immediately provide further details about the circumstances surrounding their release.

Published By:
 Melvin Narayan
Published On: