Updated 1 March 2026 at 15:56 IST

Senior cleric Ayatollah Arafi has been named Iran's Interim Supreme Leader after Ayatollah Khamenei's assassination.

Nidhi Sinha
Senior Cleric Ayatollah Arafi Named Iran's Interim Supreme Leader After Khamenei's Assassination | Image: Republic

Tehran: Senior cleric Ayatollah Alireza Arafi has been named Iran's Interim Supreme Leader after Ayatollah Khamenei's assassination, Iranian new agency reported. Arafi holds influential roles within the Assembly of Experts, Iran’s seminary establishment and the Guardian Council.

Published By : Nidhi Sinha

Published On: 1 March 2026 at 15:48 IST