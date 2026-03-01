Updated 1 March 2026 at 15:56 IST
Senior Cleric Ayatollah Arafi Named Iran's Interim Supreme Leader After Khamenei's Assassination
Senior cleric Ayatollah Arafi has been named Iran's Interim Supreme Leader after Ayatollah Khamenei's assassination.
Tehran: Senior cleric Ayatollah Alireza Arafi has been named Iran's Interim Supreme Leader after Ayatollah Khamenei's assassination, Iranian new agency reported. Arafi holds influential roles within the Assembly of Experts, Iran’s seminary establishment and the Guardian Council.
