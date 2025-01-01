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  • Happy New Year: When are Diwali, Navratri, and Karwa Chauth? Check Month-Wise Full List of Holidays in 2025

Published 12:20 IST, January 1st 2025

Happy New Year: When are Diwali, Navratri, and Karwa Chauth? Check Month-Wise Full List of Holidays in 2025

As the world welcomes 2025, here's a full list of holidays for the year.

Reported by: Digital Desk
When is Diwali, Navratri and Karwa Chauth? Check full list of festival dates in 2025 | Image: AI

As the world welcomes 2025, here's a full list of holidays for the year. Diwali, one of the most important Indian festivals, the Festival of Lights, will be observed on Monday, October 20. Meanwhile, Karwa Chauth will be observed on October 10, while Durga Ashtami will fall on September 30.


January 2025

January 1: English New Year  
January 6: Guru Gobind Singh Jayanti  
January 12: Swami Vivekananda Jayanti  
January 13: Lohri  
January 14: Makar Sankranti  
January 14: Pongal  
January 21: Vivekananda Jayanti  
January 23: Subhas Chandra Bose Jayanti  
January 26: Republic Day  
January 30: Gandhi Punyatithi  

February 2025

February 2: Vasant Panchami  
February 4: World Cancer Day  
February 12: Guru Ravidas Jayanti  
February 14: Valentine’s Day  
February 19: Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti  
February 23: Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti  
February 26: Maha Shivratri  

March 2025

March 1: Ramkrishna Jayanti  
March 8: International Women’s Day  
March 13: Holika Dahan  
March 14: Chaitanya Mahaprabhu Jayanti  
March 14: Holi  
March 17: Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti  
March 20: Parsi New Year  
March 23: Shaheed Diwas  
March 28: Jamat Ul-Vida  
March 30: Ugadi  
March 30: Gudi Padwa  
March 30: Jhulelal Jayanti  
March 31: Eid al-Fitr  
March 31: Ramadan  

April 2025

April 6: Ram Navami  
April 10: Mahavir Swami Jayanti  
April 14: Solar New Year  
April 14: Ambedkar Jayanti  
April 14: Baisakhi  
April 18: Good Friday  
April 20: Easter  
April 22: Earth Day  
April 24: Vallabhacharya Jayanti  

May 2025

May 1: International Workers’ Day  
May 2: Shankaracharya Jayanti  
May 7: Rabindranath Tagore Jayanti  
May 11: Mother’s Day  
May 12: Buddha Purnima  
May 29: Maharana Pratap Jayanti  
May 31: World No Tobacco Day  

June 2025

June 5: World Environment Day  
June 7: Eid al-Adha  
June 7: Bakrid  
June 15: Father’s Day  
June 21: International Yoga Day  
June 27: Jagannath Rathyatra  
June 27: Al-Hijra  
June 27: Islamic New Year  

July 2025

July 6: Muharram  
July 10: Guru Purnima  
July 31: Tulsidas Jayanti  

August 2025

August 3: Friendship Day  
August 9: Raksha Bandhan  
August 15: Independence Day  
August 16: Janmashtami  
August 27: Ganesh Chaturthi  

September 2025

 September 5: Onam  
 September 5: Milad un-Nabi  
 September 5: Eid-e-Milad  
 September 5: Teachers’ Day  
September 14: Hindi Diwas  
 September 15: Visvesvaraya Jayanti  
 September 15: Engineer’s Day  
 September 22: Maharaja Agrasen Jayanti  
 September 30: Durga Ashtami  

October 2025

October 1: Maha Navami  
October 2: Dussehra  
October 2: Madhvacharya Jayanti  
October 2: Gandhi Jayanti  
October 7: Valmiki Jayanti  
October 7: Meerabai Jayanti  
October 10: Karwa Chauth  
October 20: Lakshmi Puja  
October 20: Narak Chaturdashi  
October 20: Diwali  
October 22: Govardhan Puja  
October 23: Bhaiya Dooj  
October 27: Chhath Puja  

November 2025

November 5: Guru Nanak Jayanti  
November 14: Nehru Jayanti  
November 14: Children’s Day  

December 2025

December 1: World AIDS Day  
December 25: Christmas  
December 27: Guru Gobind Singh Jayanti  

Updated 12:20 IST, January 1st 2025

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