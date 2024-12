LIVE |Kerala Lottery Result (17.12.2024): STHREE SAKTHI SS-446 Tuesday-1st Prize Ticket No ST 62750

Full list of winning numbers for STHREE SAKTHI SS-446 Lottery

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 75 LAKHS IS: ST 627505 (ERNAKULAM)

Agent Name: ARUN KUMAR S

Agency No: E 7272

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 10 LAKHS IS: SU 546971 (THRISSUR)

Agent Name: S S MANIYAN

Agency No: R 4457

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 8,000 ARE: SN 627505

SO 627505

SP 627505

SR 627505

SS 627505

SU 627505

SV 627505

SW 627505

SX 627505

SY 627505

SZ 627505

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5,000 ARE: 0211 0387 0605 0666 1221 1910 2472 2625 3398 3494 3660 5350 6104 6224 7225 7657 8551 9887

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 2,000 ARE: 1767 1779 2781 3491 5314 5894 6410 7516 8252 8511

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 1,000 ARE: 0116 0822 1311 1374 1649 2324 2405 2867 3135 3613 4242 5190 5255 5656 6164 7012 8169 8368 8749 9485

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 500 ARE: 0003 0064 0293 0563 0618 0770 0872 0907 1510 1521 1547 1591 1851 2068 2500 2712 2965 3112 3239 3301 3391 3549 3690 4369 4497 4685 4810 4834 6255 6340 6793 6820 6882 7439 7801 7829 7856 7869 7979 8078 8193 8472 8529 8696 8928 9167 9302 9625 9761 9863 9926 9974

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 100 ARE: 0417 1057 1452 1456 1565 1574 2154 2186 2717 2728 2845 3456 3534 3567 3686 3755 3874 3995 4560 4561 4844 5097 5199 5377 5591 5896 5939 6024 6468 6653 6802 6822 7187 7251 7411 7865 8094 8156 8258 8779 8811 9031 9046 9707 9812

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 100 ARE: 0215 0521 0669 0761 0772 0994 1045 1247 1507 1549 1603 1653 1655 1663 1750 1980 2064 2284 2409 2442 2458 2560 2572 2604 2753 2927 2938 3014 3071 3080 3136 3287 3372 3560 3562 3566 3655 3756 3895 3922 3924 3988 4017 4024 4069 4097 4108 4124 4284 4364 4388 4522 4599 4624 4656 4803 4847 4984 5081 5213 5300 5329 5597 5621 5697 5789 5962 5965 6005 6052 6065 6130 6306 6320 6484 6525 6569 6573 6594 6656 6782 6825 6832 6890 6986 6993 6994 7086 7183 7226 7272 7273 7339 7353 7366 7478 7493 7626 7716 7944 7959 8095 8152 8332 8393 8497 8629 8649 8684 8856 8865 8867 8953 9026 9040 9199 9340 9619 9724 9745 9754 9828 9838 9897 9899 9900

STHREE SAKTHI SS-446 Lottery Prize Details

1st Prize: Rs 75 Lakh

2nd Prize: Rs. 10 lakhs

3rd Prize: Rs. 5,000

Consolation Prize: Rs. 8,000

4th Prize: Rs. 2,000

5th Prize: Rs. 1,000

6th Prize: Rs. 500

7th Prize: Rs. 200

8th Prize: Rs. 100

(Note: Lotteries should only be played sensibly because they can be addictive. This page's content is for informational purposes only; it is not meant to be interpreted as guidance or inspiration. Republic TV Digital doesn't in any manner advertise lotteries.)