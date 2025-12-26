Updated 26 December 2025 at 12:27 IST
14-Year-Old Cricketing Sensation Vaibhav Suryavanshi Honoured With Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar At Rashtrapati Bhavan
14-year-old Vaibhav Suryavanshi has been honoured with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar at the Rashtrapati Bhavan on December 26, Friday.
- Cricket
- 1 min read
Vaibhav Suryavanshi Honoured With Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar | Image: President Of India/YouTube
14-year-old Vaibhav Suryavanshi has been honoured with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar at the Rashtrapati Bhavan on December 26, Friday. The Rajasthan Royals sensation received the award from the President of India, Droupadi Murmu.
(More To Follow)
Published By : Anirban Sarkar
Published On: 26 December 2025 at 12:27 IST