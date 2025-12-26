Republic World
Updated 26 December 2025 at 12:27 IST

14-Year-Old Cricketing Sensation Vaibhav Suryavanshi Honoured With Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar At Rashtrapati Bhavan

14-year-old Vaibhav Suryavanshi has been honoured with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar at the Rashtrapati Bhavan on December 26, Friday.

Anirban Sarkar
Vaibhav Suryavanshi Honoured With Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar | Image: President Of India/YouTube

14-year-old Vaibhav Suryavanshi has been honoured with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar at the Rashtrapati Bhavan on December 26, Friday. The Rajasthan Royals sensation received the award from the President of India, Droupadi Murmu.

