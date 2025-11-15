Updated 15 November 2025 at 18:47 IST
Here's The Comprehensive List Of Released And Retained Players By Franchises Ahead Of IPL 2026 Auction
Here are the list of players released and retained by their respective franchises ahead of the IPL 2026 auction.
IPL 2026: With a month left before the mini-auction for the Indian Premier League (IPL) 2026, all ten franchises have confirmed their final squad after releasing a list of players.
The deadline to release players for the IPL 2026 season was on Saturday, November 15.
It was the trade deal of Ravindra Jadeja to the Rajasthan Royals (RR) from the Chennai Super Kings (CSK) for Sanju Samson, which became the most talked-about point on November 15. Jadeja had won three IPL titles with the Super Kings, while Samson had spent 11 seasons with the Royals.
Apart from Jadeja and Samson's trade deal, Nitish Rana (Delhi Capitals), Shardul Thakur (Mumbai Indians), and Mohammed Shami (Lucknow Super Giants) were also among the eminent trade deals that took place before the deadline.
The players who have been released will now go in the IPL 2026 mini-auction, which is likely to take place on December 15 or 16.
Earlier in the IPL 2025, Royal Challengers Bengaluru won the silverware for the maiden time after beating Punjab Kings by six runs.
List of Players Released By Franchises Ahead Of IPL 2026 Auction
Chennai Super Kings: Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Rachin Ravindra, Devon Conway, Sam Curran (Trade), Ravindra Jadeja (Trade), Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti, Matheesha Pathirana.
Delhi Capitals: Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Donovan Ferreira (Trade), Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande.
Gujarat Titans: Sherfane Rutherford (Trade), Mahipal Lomror, Karim Janat, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Kulwant Khejroliya.
Kolkata Knight Riders: Andre Russell, Venkatesh Iyer, Quinton de Kock, Moeen Ali, Anrich Nortje, Mayank Markande (Trade).
Lucknow Super Giants: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (Trade), Akash Deep, Ravi Bishnoi, Shamar Joseph.
Mumbai Indians: Satyanarayana Raju, Reece Topley, KL Shrijith, Karn Sharma, Arjun Tendulkar, Bevon Jacobs, Mujeeb ur Rahman, Lizaad Williams, Vignesh Puthur.
Punjab Kings: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kuldeep Sen.
Rajasthan Royals: Sanju Samson, Nitish Rana, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana.
Royal Challengers Bengaluru: Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Liam Livingstone, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Blessing Muzarabani, Mohit Rathee.
Sunrisers Hyderabad: Mohammed Shami (Trade), Adam Zampa, Rahul Chahar, Wiaan Mulder, Abhinav Manohar, Atharva Taide, Sachin Baby.
List of Players Retained By Franchises Ahead Of IPL 2026 Auction
Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (C), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis. Traded in: Sanju Samson.
Delhi Capitals: Axar Patel (C), KL Rahul, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Karun Nair, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera. Traded in: Nitish Rana.
Gujarat Titans: Shubman Gill (C), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Sunil Narine, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Varun Chakravarthy, Luvnith Sisodia, Rahmanullah Gurbaz, Ramandeep Singh, Ankul Roy, Rovman Powell, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Spencer Johnson, Chetan Sakariya.
Lucknow Super Giants: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (C), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh. Traded in: Mohammed Shami.
Mumbai Indians: Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks. Traded in: Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Shardul Thakur.
Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod.
Rajasthan Royals: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Kunal Rathore, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya Singh, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Nandre Burger. Traded in: Ravindra Jadeja, Sam Curran.
Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (C), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, and Suyash Sharma.
Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (C), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari.
