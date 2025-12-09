Updated 9 December 2025 at 12:21 IST
IPL 2026 Auctions: 16 Capped Indians And 96 Overseas, Here's Full List Of 350 Players With Base Price Scheduled To Go Under The Hammer
The auction for the upcoming 2026 edition of the Indian Premier League will be held on December 16, 2025. The mini-auction will take place in Abu Dhabi
The complete roster for the players to go under the hammer of the IPL 2026 auction has been released. A total of 350 cricketers will go under the hammer during the upcoming auction. A total of 1,390 players had registered their names, but after careful consideration only 350 have made the final cut. A total of 240 Indian and 110 overseas players have been included in the list.
Full List Of Players, Capped And Uncapped
Capped Players
Devon Conway (New Zealand): ₹200 lakh
Jake Fraser-McGurk (Australia:) ₹200 lakh
Cameron Green (Australia): ₹200 lakh
Sarfaraz Khan (India): ₹75 lakh
David Miller (South Africa): ₹200 lakh
Prithvi Shaw (India): ₹75 lakh
Gus Atkinson (England): ₹200 lakh
Wanindu Hasaranga (Sri Lanka): ₹200 lakh
Deepak Hooda (India): ₹75 lakh
Venkatesh Iyer (India): ₹200 lakh
Liam Livingstone (England): ₹200 lakh
Wiaan Mulder (South Africa): ₹100 lakh
Rachin Ravindra (New Zealand): ₹200 lakh
Finn Allen (New Zealand): ₹100 lakh
Jonny Bairstow (England): ₹100 lakh
K.S. Bharat (India): ₹75 lakh
Quinton De Kock (South Africa): ₹100 lakh
Ben Duckett (England): ₹200 lakh
Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan): ₹150 lakh
Jamie Smith (England): ₹200 lakh
Gerald Coetzee (South Africa): ₹200 lakh
Akash Deep (India): ₹100 lakh
Jacob Duffy (New Zealand): ₹200 lakh
Fazalhaq Farooqi (Afghanistan): ₹100 lakh
Matt Henry (New Zealand): ₹150 lakh
Spencer Johnson (Australia): ₹150 lakh
Shivam Mavi (India): ₹75 lakh
Anrich Nortje (South Africa): ₹200 lakh
Matheesha Pathirana (Sri Lanka): ₹200 lakh
Ravi Bishnoi (India): ₹200 lakh
Rahul Chahar (India): ₹100 lakh
Akeal Hosein (West Indies): ₹200 lakh
Mujeeb Rahman (Afghanistan): ₹200 lakh
Maheesh Theekshana (Sri Lanka): ₹200 lakh
Mayank Agarawal (India): ₹75 lakh
Sediqullah Atal (Afghanistan): ₹75 lakh
Ackeem Auguste (West Indies): ₹75 lakh
Reeza Hendricks (South Africa): ₹100 lakh
Pathum Nissanka (Sri Lanka): ₹75 lakh
Tim Robinson (New Zealand): ₹75 lakh
Steve Smith (Australia): ₹200 lakh
Rahul Tripathi (India): ₹75 lakh
Sean Abbott (Australia): ₹200 lakh
Michael Bracewell (New Zealand): ₹200 lakh
Ben Dwarshuis (Australia): ₹100 lakh
Zak Foulkes (New Zealand): ₹75 lakh
Jason Holder (West Indies): ₹200 lakh
Daryl Mitchell (New Zealand): ₹200 lakh
Daniel Sams (Australia): ₹100 lakh
Dasun Shanaka (Sri Lanka): ₹75 lakh
Matthew Short (Australia): ₹100 lakh
Tom Banton (England): ₹200 lakh
Jordan Cox (England): ₹75 lakh
Shai Hope (West Indies): ₹200 lakh
Josh Inglis (Australia): ₹200 lakh
Benjamin McDermott (Australia): ₹75lakh
Kusal Mendis (Sri Lanka): ₹75lakh
Kusal Perera (Sri Lanka): ₹100 lakh
Tim Seifert (New Zealand): ₹150 lakh
Kyle Jamieson (New Zealand): ₹200 lakh
Saqib Mahmood (England): ₹150 lakh
Adam Milne (New Zealand): ₹200 lakh
Lungisani Ngidi (South Africa): ₹200 lakh
William Orourke (New Zealand): ₹200 lakh
Mustafizur Rahman (Bangladesh): ₹200 lakh
Chetan Sakariya (India): ₹75 lakh
Kuldeep Sen (India): ₹75 lakh
Umesh Yadav (India): ₹150 lakh
Qais Ahmad (Afghanistan): ₹75 lakh
Rishad Hossain (Bangladesh): ₹75 lakh
Mohammad Waqar Salamkheil (Afghanistan): ₹100 lakh
Viyaskanth Vijayakanth (Sri Lanka): ₹75 lakh
Rehan Ahmed (England): ₹75 lakh
Cooper Connolly (Australia): ₹200 lakh
Tom Curran (England): ₹200 lakh
Bevon-John Jacobs (New Zealand): ₹75 lakh
Daniel Lawrence (England): ₹200 lakh
George Linde (South Africa): ₹100 lakh
Gulbadin Naib (Afghanistan): ₹100 lakh
William Sutherland (Australia): ₹100 lakh
Beau Webster (Australia): ₹125 lakh
Taskin Ahmed (Bangladesh): ₹75 lakh
Richard Gleeson (England): ₹75 lakh
Alzarri Joseph (West Indies): ₹200 lakh
Shamar Joseph (West Indies): ₹75 lakh
Riley Meredith (Australia): ₹150 lakh
Jhye Richardson (Australia): ₹150 lakh
Navdeep Saini (India): ₹75 lakh
Naveen Ul Haq (Afghanistan): ₹200 lakh
Luke Wood (England): ₹75 lakh
Muhammad Abbas (New Zealand): ₹75 lakh
Charith Asalanka (Sri Lanka): ₹100 lakh
Roston Chase (West Indies): ₹120 lakh
Liam Dawson (England): ₹200 lakh
George Garton (England): ₹75 lakh
Kyle Mayers (West Indies): ₹125 lakh
Dwaine Pretorius (South Africa): ₹100 lakh
Nathan Smith (New Zealand): ₹75 lakh
Dunith Wellalage (Sri Lanka): ₹75 lakh
Jason Behrendorff (Australia): ₹150 lakh
Tanzim Hasan Sakib (Bangladesh): ₹75 lakh
Matthew Potts (England): ₹75 lakh
Nahid Rana (Bangladesh): ₹75 lakh
Olly Stone (England): ₹120 lakh
Joshua Tongue (England): ₹100 lakh
Sandeep Warrier (India): ₹75 lakh
Wesley Agar (Australia): ₹75 lakh
Binura Fernando (Sri Lanka): ₹75 lakh
Md Shoriful Islam (Bangladesh): ₹75 lakh
Joshua Little (Ireland): ₹75 lakh
Obed McCoy (West Indies): ₹75 lakh
Billy Stanlake (Australia): ₹75 lakh
Uncapped Players
Aarya Desai India ₹30 Lakh
Yash Dhull India ₹30 Lakh
Abhinav Manohar India ₹30 Lakh
Anmolpreet Singh India ₹30 Lakh
Atharva Taide India ₹30 Lakh
Abhinav Tejrana India ₹30 Lakh
Auqib Dar India ₹30 Lakh
Rajvardhan Hangargekar India ₹40 Lakh
Shivam Shukla India ₹30 Lakh
Kumar Kartikeya Singh India ₹30 Lakh
Prashant Solanki India ₹30 Lakh
Wahidullah Zadran Afghanistan ₹30 Lakh
Ankit Kumar India ₹30 Lakh
Rohan Kunnummal India ₹30 Lakh
Danish Malewar India ₹30 Lakh
Pukhraj Mann India ₹30 Lakh
Salman Nizar India ₹30 Lakh
Aman Rao Perala India ₹30 Lakh
Akshat Raghuwanshi India ₹30 Lakh
Manan Vohra India ₹30 Lakh
Yuvraj Chaudhary India ₹30 Lakh
Satvik Deswal India ₹30 Lakh
Aman Khan India ₹30 Lakh
Darshan Nalkande India ₹30 Lakh
Vicky Ostwal India ₹30 Lakh
Sairaj Patil India ₹30 Lakh
Suyash Prabhudessai India ₹30 Lakh
Mayank Rawat India ₹30 Lakh
Harsh Tyagi India ₹30 Lakh
Mangesh Yadav India ₹30 Lakh
Salil Arora India ₹30 Lakh
Ricky Bhui India ₹30 Lakh
Rahul Buddhi India ₹30 Lakh
Saurav Chuahan India ₹30 Lakh
Yashvardhan Dalal India ₹30 Lakh
Abhishek Pathak India ₹30 Lakh
Kunal Rathore India ₹30 Lakh
Ravi Singh India ₹30 Lakh
K.M Asif India ₹40 Lakh
Sakib Hussain India ₹30 Lakh
Mohammad Izhar India ₹30 Lakh
Vidwath Kaverappa India ₹30 Lakh
Vijay Kumar India ₹30 Lakh
Vidyadhar Patil India ₹30 Lakh
PV.Satyanarayana Raju India ₹30 Lakh
Onkar Tarmale India ₹30 Lakh
Prithviraj Yarra IndiaRs 30 Lakh
Shubham Agrawal India ₹40 Lakh
Murugan Ashwin India ₹30 Lakh
Tejas Baroka India ₹30 Lakh
KC Cariappa India ₹30 Lakh
Kartik Chadha India ₹30 Lakh
Pravin Dubey India ₹30 Lakh
Mohit Rathee India 30 (p. 3)
Himanshu Sharma India 30 (p. 3)
Bailapudi Yeswanth India 30 (p. 3)
Kunal Chandela India 30 (p. 4)
Ayush Doseja India 30 (p. 4)
Qamran Iqbal India 30 (p. 4)
M.Dheera Kumar India 30 (p. 4)
Bhanu Pania India 30 (p. 4)
Sahil Parakh India 30 (p. 4)
Arsh Kabin Ranga India 30 (p. 4)
Adarsh Singh India 30 (p. 4)
Manoj Bhandage India 30 (p. 4)
Mayank Dagar India 30 (p. 4)
Raghav Goyal India 30 (p. 4)
Manvanth Kumar India 30 (p. 4)
Abid Mushtaq India 30 (p. 4)
Jalaj Saxena India 40 (p. 4)
Atit Sheth India 30 (p. 4)
Hritik Shokeen India 30 (p. 4)
Jagadeesha Suchith India 30 (p. 4)
Tanay Thyagarajann India 30 (p. 4)
Joe Clarke England 50 (p. 4)
Connor Esterhuizen South Africa 30 (p. 4)
Ajitesh Guruswamy India 30 (p. 4)
Siddharth Joon India 30 (p. 4)
Tom Moores England 40 (p. 4)
Bipin Saurabh India 30 (p. 4)
Vishnu Solanki India 30 (p. 4)
Hardik Tamore India 30 (p. 4)
Sayan Ghosh India 30 (p. 4)
Money Grewal India 30 (p. 4)
Arpit Guleria India 30 (p. 4)
Sunil Kumar India 30 (p. 4)
Tristan Luus South Africa 30 (p. 4)
Divesh Sharma India 30 (p. 4)
Abhilash Shetty India 30 (p. 4)
Irfan Umair India 30 (p. 4)
Kuldip Yadav India 30 (p. 4)
Manan Bhardwaj India 30 (p. 4)
Shreyas Chavan India 30 (p. 4)
Parikshit Dhanak India 30 (p. 4)
Chintal Gandhi India 30 (p. 5)
Dharmendrasinh Jadeja India 30 (p. 5)
Amit Kumar India 30 (p. 5)
Vishal Nishad India 30 (p. 5)
Saumy Pandey India 30 (p. 5)
Jhathavedh Subramanyan India 30 (p. 5)
Sachin Dhas India 30 (p. 5)
Miles Hammond India 30 (p. 5)
Ahammed Imran India 30 (p. 5)
Vishvarajsinh Jadeja India 30 (p. 5)
Ayaz Khan India 30 (p. 5)
Daniel Lategan England 30 (p. 5)
Siddhant Rana India 30 (p. 5)
Aaron Varghese India 30 (p. 5)
Atharva Ankolekar India 30 (p. 5)
Abdul Bazith India 30 (p. 5)
Karan Lal India 30 (p. 5)
Shams Mulani India 30 (p. 5)
Ripal Patel India 30 (p. 5)
Prince Rai India 30 (p. 5)
Vivrant Sharma India 30 (p. 5)
Utkarsh Singh India 30 (p. 5)
Ayush Vartak India 30 (p. 5)
Sanjay Yadav India 30 (p. 5)
Sayed Irfan Aftab India 30 (p. 5)
Esakkimuthu Ayyakutti India 30 (p. 5)
Praful Hinge India 30 (p. 5)
Pankaj Jaswal India 30 (p. 5)
Kulwant Khejroliya India 30 (p. 5)
Ravi Kumar India 30 (p. 5)
Rajan Kumar India 30 (p. 5)
Safvan Patel India 30 (p. 5)
Ishan Porel India 30 (p. 5)
Purav Agarwal India 30 (p. 5)
Jikku Brigh India 30 (p. 5)
Yash Dicholkar India 30 (p. 5)
Arab Gul Afghanistan 40 (p. 6)
Rakibul Hasan Bangladesh 30 (p. 6)
Traveen Mathew Sri Lanka 30 (p. 6)
Naman Pushpak India 30 (p. 6)
Izaz Sawariya India 30 (p. 6)
Roshan Wagshare India 30 (p. 6)
R.S Ambrish India 30 (p. 6)
Nikhil Chaudhary India 40 (p. 6)
Krains Fuletra India 30 (p. 6)
Macneil Noronha India 30 (p. 6)
R Rajkumar India 30 (p. 6)
Ninad Rathva India 30 (p. 6)
Sunny Sandhu India 30 (p. 6)
Shivalik Sharma India 30 (p. 6)
Siddharth Yadav India 30 (p. 6)
R.Sonu Yadav India 30 (p. 6)
Waseem Khanday India 30 (p. 6)
Atif Mushtaq India 30 (p. 6)
Atal Rai India 30 (p. 6)
C. Rakshann Readdi India 30 (p. 6)
Manish Reddy India 30 (p. 6)
Nishanth Saranu India 30 (p. 6)
Deependra Singh India 30 (p. 6)
Rajat Verma India 30 (p. 6)
Rohit Yadav India 30 (p. 6)
Emanjot Chahal India 30 (p. 6)
Shubhang Hegde India 30 (p. 6)
Bal Krishna India 30 (p. 6)
Vihaan Malhotra India 30 (p. 6)
Khilan Patel India 30 (p. 6)
Delano Potgieter South Africa 30 (p. 6)
Hardik Raj India 30 (p. 6)
Sarthak Ranjan India 30 (p. 6)
Parth Rekhade India 30 (p. 6)
Tia Van Vuuren South Africa 30 (p. 6)
Shreevatsha Acharya India 30 (p. 6)
Sadek Hussain India 30 (p. 6)
Shubham Kapse India 30 (p. 6)
Aaqib Khan India 30 (p. 6)
Sabir Khan India 30 (p. 6)
Bayanda Majola South Africa 30 (p. 6)
Srihari Nair India 30 (p. 6)
Brijesh Sharma India 30 (p. 6)
Aman Shekhawat India 30 (p. 6)
Himanshu Bisht India 30 (p. 6)
Shreyan Chakraborty India 30 (p. 6)
Kanishk Chouhan India 30 (p. 7)
Mayank Gusain India 30 (p. 7)
Akash Pugazhanthi India 30 (p. 7)
Abhimanyusingh Rajput India 30 (p. 7)
Shubham Rana India 30 (p. 7)
Arpit Rana India 30 (p. 7)
Maramreddy Reddy India 30 (p. 7)
Sagar Solanki India 30 (p. 7)
Aryaman Singh Dhaliwal India 30 (p. 7)
Daksh Kamra India 30 (p. 7)
Vishal Mandwal India 30 (p. 7)
Arfaz Mohammad India 30 (p. 7)
Hemang Patel India 30 (p. 7)
Mridul Surroch India 30 (p. 7)
Anuj Thakral India 30 (p. 7)
Parth Vats India 30 (p. 7)
Lalit Yadav India 30 (p. 7)
Nitin Sai Yadav India 30 (p. 7)
Krish Bhagat India 30 (p. 7)
Prerit Dutta India 30 (p. 7)
Sammar Gajjar India 30 (p. 7)
Nasir Lon India 30 (p. 7)
Ishan Mulchandani India 30 (p. 7)
Akhil Scaria India 30 (p. 7)
Muhammed Sharafuddeen India 30 (p. 7)
K.Ajay Singh India 30 (p. 7)
Ritik Tada India 30 (p. 7)
Luckyrajsinh Vaghela India 30 (p. 7)
Mohamed Ali India 30 (p. 7)
Madhav Bajaj India 30 (p. 7)
Akshu Bajwa India 30 (p. 7)
Varun Raj Singh Bisht India 30 (p. 7)
Rishabh Chauhan India 30 (p. 7)
Jack Edwards Australia 50 (p. 7)
Dian Forrester South Africa 30 (p. 7)
Dhurmil Matkar India 30 (p. 7)
Shiva Singh India 30 (p. 7)
Parikshit Valsangkar India 30 (p. 7)
IPL Auctions To Be Held In Abu Dhabi
The upcoming auctions of the Indian Premier League (IPL) will be held in Abu Dhabi on December 16, 2025. Across 10 teams, there are 77 open squad spots, and 31 slots are reserved for overseas signings.
