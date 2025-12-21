Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada
  • News /
  • Cricket /
  • Jemimah Rodrigues' Blitz Steers India To Clinch Commanding Victory Over Sri Lanka In Visakhapatnam, Women In Blue Take 1-0 Lead In T20Is

Updated 21 December 2025 at 22:05 IST

Jemimah Rodrigues' Blitz Steers India To Clinch Commanding Victory Over Sri Lanka In Visakhapatnam, Women In Blue Take 1-0 Lead In T20Is

India clinched an eight-wicket win over Sri Lanka in the first T20I match of the series on Sunday, December 21.

Aniket Datta
Follow : Google News Icon  
Jemimah Rodrigues celebrating after scoring fifty against Sri Lanka in 1st T20I
Jemimah Rodrigues celebrating after scoring fifty against Sri Lanka in 1st T20I | Image: X/@BCCIWomen

India Women vs Sri Lanka Women: Harmanpreet Kaur-led Team India clinched a commanding eight-wicket win over Chamari Athapaththu's Sri Lanka in the first T20I match of the series, at the ACA-VDCA Cricket Stadium in Visakhapatnam, on Sunday, December 21.

With the win, the Women in Blue took a 1-0 lead in the five-match T20I series against Sri Lanka.

ALSO READ: IND-W vs SL-W 1st T20I LIVE Score

(More To Follow…)

Advertisement

Published By : Aniket Datta

Published On: 21 December 2025 at 22:05 IST