Updated 14 November 2025 at 15:16 IST
Bihar Election Results 2025: Full List Of Winning Candidates Constituency-Wise Declared By ECI
Check the complete Bihar Assembly Election Results 2025 with the names of winning candidates constituency-wise. Get party-wise seat share, updates on top leaders like Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Khesari Lal Yadav, and Anant Singh.
Bihar Election Results 2025: As counting for 243 assembly seats at 46 locations across 38 districts in the state nears closing, the NDA took a lead in the Bihar assembly elections. Ending on November 11, the two-phased elections are perceived as a test for JD(U) president Nitish Kumar, the longest-serving chief minister of the state, whose political standing has been questioned due to shifting alliances.
243 Returning Officers (ROs) are counting the votes while an equal number of counting observers are present. In order to keep an eye on the procedure, candidates or their agents, of which there may be more than 18,000, will also be present.
Bihar Assembly 2025: Party-wise seat Distribution & Top Winners
As soon as the Election Commission of India distributes the list, the Bihar assembly election 2025 results by constituency will be made public, and the corresponding ROs will consolidate the results and post them on the official EC results portal by rounds and constituency.
Serial Number
Name of Constituency
Sitting MLAs
Winners in 2025
|1
|Valmiki Nagar
|Dhirendra Pratap Singh
|2
|Ramnagar (SC)
|Bhagirathi Devi
|3
|Narkatiaganj
|Rashmi Varma
|4
|Bagaha
|Ram Singh
|5
|Lauriya
|Vinay Bihari
|6
|Nautan
|Narayan Prasad
|7
|Chanpatia
|Umakant Singh
|8
|Bettiah
|Renu Devi
|9
|Sikta
|Birendra Prasad Gupta
|10
|Raxaul
|Pramod Kumar Sinha
|11
|Sugauli
|Er. Shashi Bhushan Singh
|12
|Narkatia
|Shamim Ahmad
|13
|Harsidhi (SC)
|Krishnanandan Paswan
|14
|Govindganj
|Sunil Mani Tiwari
|15
|Kesaria
|Shalini Mishra
|16
|Kalyanpur
|Manoj Kumar Yadav
|17
|Pipra
|Shyambabu Prasad Yadav
|18
|Madhuban
|Rana Randhir
|19
|Motihari
|Pramod Kumar
|20
|Chiraia
|Lal Babu Prasad Gupta
|21
|Dhaka
|Pawan Kumar Jaiswal
|22
|Sheohar
Vacant
|23
|Riga
|Moti Lal Prasad
|24
|Bathnaha (SC)
|Anil Kumar
|25
|Parihar
|Gaytri Devi
|26
|Sursand
|Dilip Ray
|27
|Bajpatti
|Mukesh Kumar Yadav
|28
|Sitamarhi
|Mithilesh Kumar
|29
|Runnisaidpur
|Pankaj Kumar Mishra
|30
|Belsand
|Sanjay Kumar Gupta
|31
|Harlakhi
|Sudhanshu Shekhar
|32
|Benipatti
|Vinod Narayan Jha
|33
|Khajauli
|Arun Shankar Prasad
|34
|Babubarhi
|Mina Kumari
|35
|Bisfi
|Haribhushan Thakur “Bachol”
|36
|Madhubani
|Samir Kumar Mahaseth
|37
|Rajnagar (SC)
|Dr. Ramprit Paswan
|38
|Jhanjharpur
|Nitish Mishra
|39
|Phulparas
|Sheela Kumari
|40
|Laukaha
|Bharat Bhushan Mandal
|41
|Nirmali
|Aniruddha Prasad Yadav
|42
|Pipra
|Rambilash Kamat
|43
|Supaul
|Bijendra Prasad Yadav
|44
|Triveniganj (SC)
|Veena Bharti
|45
|Chhatapur
|Neeraj Kumar Singh
|46
|Narpatganj
|Jai Prakash Yadav
|47
|Raniganj (SC)
|Achmit Rishidev
|48
|Forbesganj
|Vidya Sagar Keshari
|49
|Araria
|Abidur Rahman
|50
|Jokihat
|Shahnawaz
|51
|Sikti
|Vijay Kumar Mandal
|52
|Bahadurganj
|Mohammad Anzar Nayeemi
|53
|Thakurganj
|Saud Alam
|54
|Kishanganj
|Ijaharul Husain
|55
|Kochadhaman
|Muhammed Izhar Asfi
|56
|Amour
|Akhtarul Iman
|57
|Baisi
|Syed Ruknuddin Ahmad
|58
|Kasba
|Md. Afaque Alam
|59
|Banmankhi (SC)
|Krishna Kumar Rishi
|60
|Rupauli
|Shankar Singh
|61
|Dhamdaha
|Leshi Singh
|62
|Purnia
|Vijay Kumar Khemka
|63
|Katihar
|Tarkishore Prasad
|64
|Kadwa
|Shakeel Ahmad Khan
|65
|Balrampur
|Mahboob Alam
|66
|Pranpur
|Nisha Singh
|67
|Manihari (ST)
|Manohar Prasad Singh
|68
|Barari
|Bijay Singh
|69
|Korha (SC)
|Kavita Devi
|70
|Alamnagar
|Narendra Narayan Yadav
|71
|Bihariganj
|Niranjan Kumar Mehta
|72
|Singheshwar (SC)
|Chandrahas Chaupal
|73
|Madhepura
|Chandra Shekhar
|74
|Sonbarsha (SC)
|Ratnesh Sada
|75
|Saharsa
|Alok Ranjan
|76
|Simri Bakhtiarpur
|Yusuf Salahuddin
|77
|Mahishi
|Gunjeshwar Sah
|78
|Kusheshwar Asthan (SC)
|Aman Bhushan Hazari
|79
|Gaura Bauram
|Swarna Singh
|80
|Benipur
|Binay Kumar Choudhary
|81
|Alinagar
|Mishri Lal Yadav
|82
|Darbhanga Rural
|Lalit Kumar Yadav
|83
|Darbhanga
|Sanjay Saraogi
|84
|Hayaghat
|Ram Chandra Prasad
|85
|Bahadurpur
|Madan Sahni
|86
|Keoti
|Murari Mohan Jha
|87
|Jale
|Jibesh Kumar
|88
|Gaighat
|Niranjan Roy
|89
|Aurai
|Ram Surat Kumar
|90
|Minapur
|Rajeev Kumar Alias Munna Yadav
|91
|Bochahan (SC)
|Amar Kumar Paswan
|92
|Sakra (SC)
|Ashok Kumar Chodhary
|93
|Kurhani
|Kedar Prasad Gupta
|94
|Muzaffarpur
|Bijendra Chaudhary
|95
|Kanti
|Mohammad Israil Mansuri
|96
|Baruraj
|Arun Kumar Singh
|97
|Paroo
|Ashok Kumar Singh
|98
|Sahebganj
|Raju Kumar Singh
|99
|Baikunthpur
|Prem Shankar Prasad
|100
|Barauli
|Rampravesh Rai
|101
|Gopalganj
|Kusum Devi
|102
|Kuchaikote
|Amrendra Kumar Pandey
|103
|Bhore (SC)
|Sunil Kumar
|104
|Hathua
|Rajesh Kumar Singh
|105
|Siwan
|Awadh Bihari Chaudhary
|106
|Ziradei
|Amarjeet Kushwaha
|107
|Darauli (SC)
|Satyadeo Ram
|108
|Raghunathpur
|Harishankar Yadav
|109
|Daraunda
|Karnjeet Singh Alias Vyas Singh
|110
|Barharia
|Bachcha Pandey
|111
|Goriakothi
|Devesh Kant Singh
|112
|Maharajganj
|Vijay Shanker Dubey
|113
|Ekma
|Srikant Yadav
|114
|Manjhi
|Dr. Satyendra Yadav
|115
|Baniapur
Vacant
|116
|Taraiya
|Janak Singh
|117
|Marhaura
|Jitendra Kumar Ray
|118
|Chapra
|Dr. C. N. Gupta
|119
|Garkha (SC)
|Surendra Ram
|120
|Amnour
|Krishan Kumar Mantoo
|121
|Parsa
Vacant
|122
|Sonepur
|Dr. Ramanuj Prasad
|123
|Hajipur
|Awadhesh Singh
|124
|Lalganj
|Sanjay Kumar Singh
|125
|Vaishali
|Siddharth Patel
|126
|Mahua
|Mukesh Kumar Raushan
|127
|Raja Pakar (SC)
|Pratima Kumari
|128
|Raghopur
|Tejashwi Prasad Yadav
|129
|Mahnar
|Bina Singh
|130
|Patepur (SC)
|Lakhendra Kumar Raushan
|131
|Kalyanpur (SC)
|Maheshwar Hazari
|132
|Warisnagar
|Ashok Kumar
|133
|Samastipur
|Akhtarul Islam Shahin
|134
|Ujiarpur
|Alok Kumar Mehta
|135
|Morwa
|Ranvijay Sahu
|136
|Sarairanjan
|Vijay Kumar Choudhary
|137
|Mohiuddinnagar
|Rajesh Kumar Singh
|138
|Bibhutipur
|Ajay Kumar
|139
|Rosera (SC)
|Birendra Kumar
|140
|Hasanpur
|Tej Pratap Yadav
|141
|Cheria Bariarpur
|Raj Vanshi Mahto
|142
|Bachhwara
|Surendra Mehata
|143
|Teghra
|Ram Ratan Singh
|144
|Matihani
|Raj Kumar Singh
|145
|Sahebpur Kamal
|Satanand Sambuddha
|146
|Begusarai
|Kundan Kumar
|147
|Bakhri (SC)
|Suryakant Paswan
|148
|Alauli (SC)
|Ramvriksh Sada
|149
|Khagaria
|Chhatrapati Yadav
|150
|Beldaur
|Panna Lal Singh Patel
|151
|Parbatta
Vacant
|152
|Bihpur
|Kumar Shailendra
|153
|Gopalpur
|Narendra Kumar Niraj
|154
|Pirpainti (SC)
|Lalan Kumar
|155
|Kahalgaon
|Pawan Kumar Yadav
|156
|Bhagalpur
|Ajit Sharma
|157
|Sultanganj
|Lalit Narayan Mandal
|158
|Nathnagar
|Ali Ashraf Siddiqui
|159
|Amarpur
|Jayant Raj
|160
|Dhoraiya (SC)
|Bhudeo Choudhary
|161
|Banka
|Ram Narayan Mandal
|162
|Katoria (ST)
|Dr. Nikki Hembrom
|163
|Belhar
|Manoj Yadav
|164
|Tarapur
|Rajiv Kumar Singh
|165
|Munger
|Pranav Kumar
|166
|Jamalpur
|Ajay Kumar Singh
|167
|Suryagarha
|Prahlad Yadav
|168
|Lakhisarai
|Vijay Kumar Sinha
|169
|Sheikhpura
|Vijay Kumar
|170
|Barbigha
Vacant
|171
|Asthawan
|Jitendra Kumar
|172
|Biharsharif
|Dr. Sunil Kumar
|173
|Rajgir (SC)
|Kaushal Kishore
|174
|Islampur
|Rakesh Kumar Roushan
|175
|Hilsa
|Krishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya
|176
|Nalanda
|Shrawon Kumar
|177
|Harnaut
|Hari Narayan Singh
|178
|Mokama
|Neelam Devi
|179
|Barh
|Gyanendra Kumar Singh
|180
|Bakhtiarpur
|Aniruddh Kumar
|181
|Digha
|Sanjiv Chaurasia
|182
|Bankipur
|Nitin Nabin
|183
|Kumhrar
|Arun Kumar Sinha
|184
|Patna Sahib
|Nand Kishore Yadav
|185
|Fatuha
|Dr. Ramanand Yadav
|186
|Danapur
|Rit lal Ray
|187
|Maner
|Bhai Virendra
|188
|Phulwari (SC)
|Gopal Ravidas
|189
|Masaurhi (SC)
|Rekha Devi
|190
|Paliganj
|Sandeep Saurav
|191
|Bikram
|Vacant
|192
|Sandesh
|Kiran Devi
|193
|Barhara
|Raghvendra Pratap Singh
|194
|Arrah
|Amrendra Pratap singh
|195
|Agiaon (SC)
|Shiv Prakash Ranjan
|196
|Tarari
|Vishal Prashant
|197
|Jagdishpur
|Ram Vishun Singh
|198
|Shahpur
|Rahul Tiwary
|199
|Brahampur
|Shambhu Nath Yadav
|200
|Buxar
|Sanjay Kr. Tiwari Alias Munna Tiwari
|201
|Dumraon
|Ajit Kumar Singh
|202
|Rajpur (SC)
|Vishwanath Ram
|203
|Ramgarh
|Ashok Kumar Singh
|204
|Mohania (SC)
Vacant
|205
|Bhabua
Vacant
|206
|Chainpur
|Mohd. Zama khan
|207
|Chenari (SC)
Vacant
|208
|Sasaram
|Rajesh Kumar Gupta
|209
|Kargahar
|Santosh Kumar Mishra
|210
|Dinara
|Vijay Kumar Mandal
|211
|Nokha
|Anita Devi
|212
|Dehri
|Phate Bahadur Singh
|213
|Karakat
|Arun Singh
|214
|Arwal
|Maha Nand Singh
|215
|Kurtha
|Bagi Kumar Verma
|216
|Jehanabad
|Kumar Krishna Mohan urf Suday Yadav
|217
|Ghosi
|Ram Bali Singh Yadav
|218
|Makhdumpur (SC)
|Satish Kumar
|219
|Goh
|Bhim Kumar Singh
|220
|Obra
|Rishi Kumar
|221
|Nabinagar
|Vijay Kumar Singh Alias Dabloo Singh
|222
|Kutumba (SC)
|Rajesh Kumar
|223
|Aurangabad
|Anand Shankar Singh
|224
|Rafiganj
|Mohammad Nehaluddin
|225
|Gurua
|Vinay Kumar
|226
|Sherghati
|Manju Agrawal
|227
|Imamganj (SC)
|Deepa Kumari
|228
|Barachatti (SC)
|Jyoti Devi
|229
|Bodh Gaya (SC)
|Kumar Sarvjeet
|230
|Gaya Town
|Prem Kumar
|231
|Tikari
|Anil Kumar
|232
|Belaganj
|Manorama Devi
|233
|Atri
|Ajay Yadav
|234
|Wazirganj
|Birendra Singh
|235
|Rajauli (SC)
Vacant
|236
|Hisua
|Nitu Kumari
|237
|Nawada
Vacant
|238
|Gobindpur
|Md Kamran
|239
|Warsaliganj
|Aruna Devi
|240
|Sikandra (SC)
|Prafull Kumar Manjhi
|241
|Jamui
|Shreyasi Singh
|242
|Jhajha
|Damodar Rawat
|243
|Chakai
|Sumit Kumar Singh
(Source: Bihar Vidhan Sabha, EC)
