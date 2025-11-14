Republic World
Updated 14 November 2025 at 15:16 IST

Bihar Election Results 2025: Full List Of Winning Candidates Constituency-Wise Declared By ECI

Check the complete Bihar Assembly Election Results 2025 with the names of winning candidates constituency-wise. Get party-wise seat share, updates on top leaders like Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Khesari Lal Yadav, and Anant Singh.

Namya Kapur
Bihar Election Results 2025 Constituency-Wise Winners List Declared by ECI
Bihar Election Results 2025 Constituency-Wise Winners List Declared by ECI | Image: Republic
Bihar Election Results 2025: As counting for 243 assembly seats at 46 locations across 38 districts in the state nears closing, the NDA took a lead in the Bihar assembly elections. Ending on November 11, the two-phased elections are perceived as a test for JD(U) president Nitish Kumar, the longest-serving chief minister of the state, whose political standing has been questioned due to shifting alliances.

243 Returning Officers (ROs) are counting the votes while an equal number of counting observers are present. In order to keep an eye on the procedure, candidates or their agents, of which there may be more than 18,000, will also be present. 

Bihar Assembly 2025: Party-wise seat Distribution & Top Winners

As soon as the Election Commission of India distributes the list, the Bihar assembly election 2025 results by constituency will be made public, and the corresponding ROs will consolidate the results and post them on the official EC results portal by rounds and constituency. 

Serial Number

Name of Constituency

Sitting MLAs

Winners in 2025

1Valmiki NagarDhirendra Pratap Singh 
2Ramnagar (SC)Bhagirathi Devi 
3NarkatiaganjRashmi Varma 
4BagahaRam Singh 
5LauriyaVinay Bihari 
6NautanNarayan Prasad 
7ChanpatiaUmakant Singh 
8BettiahRenu Devi 
9SiktaBirendra Prasad Gupta 
10RaxaulPramod Kumar Sinha 
11SugauliEr. Shashi Bhushan Singh 
12NarkatiaShamim Ahmad 
13Harsidhi (SC)Krishnanandan Paswan 
14GovindganjSunil Mani Tiwari 
15KesariaShalini Mishra 
16KalyanpurManoj Kumar Yadav 
17PipraShyambabu Prasad Yadav 
18MadhubanRana Randhir 
19MotihariPramod Kumar 
20ChiraiaLal Babu Prasad Gupta 
21DhakaPawan Kumar Jaiswal 
22Sheohar

Vacant

 
23RigaMoti Lal Prasad 
24Bathnaha (SC)Anil Kumar 
25PariharGaytri Devi 
26SursandDilip Ray 
27BajpattiMukesh Kumar Yadav 
28SitamarhiMithilesh Kumar 
29RunnisaidpurPankaj Kumar Mishra 
30BelsandSanjay Kumar Gupta 
31HarlakhiSudhanshu Shekhar 
32BenipattiVinod Narayan Jha 
33KhajauliArun Shankar Prasad 
34BabubarhiMina Kumari 
35BisfiHaribhushan Thakur “Bachol” 
36MadhubaniSamir Kumar Mahaseth 
37Rajnagar (SC)Dr. Ramprit Paswan 
38JhanjharpurNitish Mishra 
39PhulparasSheela Kumari 
40LaukahaBharat Bhushan Mandal 
41NirmaliAniruddha Prasad Yadav 
42PipraRambilash Kamat 
43SupaulBijendra Prasad Yadav 
44Triveniganj (SC)Veena Bharti 
45ChhatapurNeeraj Kumar Singh 
46NarpatganjJai Prakash Yadav 
47Raniganj (SC)Achmit Rishidev 
48ForbesganjVidya Sagar Keshari 
49ArariaAbidur Rahman 
50JokihatShahnawaz 
51SiktiVijay Kumar Mandal 
52BahadurganjMohammad Anzar Nayeemi 
53ThakurganjSaud Alam 
54KishanganjIjaharul Husain 
55KochadhamanMuhammed Izhar Asfi 
56AmourAkhtarul Iman 
57BaisiSyed Ruknuddin Ahmad 
58KasbaMd. Afaque Alam 
59Banmankhi (SC)Krishna Kumar Rishi 
60RupauliShankar Singh 
61DhamdahaLeshi Singh 
62PurniaVijay Kumar Khemka 
63KatiharTarkishore Prasad 
64KadwaShakeel Ahmad Khan 
65BalrampurMahboob Alam 
66PranpurNisha Singh 
67Manihari (ST)Manohar Prasad Singh 
68BarariBijay Singh 
69Korha (SC)Kavita Devi 
70AlamnagarNarendra Narayan Yadav 
71BihariganjNiranjan Kumar Mehta 
72Singheshwar (SC)Chandrahas Chaupal 
73MadhepuraChandra Shekhar 
74Sonbarsha (SC)Ratnesh Sada 
75SaharsaAlok Ranjan 
76Simri BakhtiarpurYusuf Salahuddin 
77MahishiGunjeshwar Sah 
78Kusheshwar Asthan (SC)Aman Bhushan Hazari 
79Gaura BauramSwarna Singh 
80BenipurBinay Kumar Choudhary 
81AlinagarMishri Lal Yadav 
82Darbhanga RuralLalit Kumar Yadav 
83DarbhangaSanjay Saraogi 
84HayaghatRam Chandra Prasad 
85BahadurpurMadan Sahni 
86KeotiMurari Mohan Jha 
87JaleJibesh Kumar 
88GaighatNiranjan Roy 
89AuraiRam Surat Kumar 
90MinapurRajeev Kumar Alias Munna Yadav 
91Bochahan (SC)Amar Kumar Paswan 
92Sakra (SC)Ashok Kumar Chodhary 
93KurhaniKedar Prasad Gupta 
94MuzaffarpurBijendra Chaudhary 
95KantiMohammad Israil Mansuri 
96BarurajArun Kumar Singh 
97ParooAshok Kumar Singh 
98SahebganjRaju Kumar Singh 
99BaikunthpurPrem Shankar Prasad 
100BarauliRampravesh Rai 
101GopalganjKusum Devi 
102KuchaikoteAmrendra Kumar Pandey 
103Bhore (SC)Sunil Kumar 
104HathuaRajesh Kumar Singh 
105SiwanAwadh Bihari Chaudhary 
106ZiradeiAmarjeet Kushwaha 
107Darauli (SC)Satyadeo Ram 
108RaghunathpurHarishankar Yadav 
109DaraundaKarnjeet Singh Alias Vyas Singh 
110BarhariaBachcha Pandey 
111GoriakothiDevesh Kant Singh 
112MaharajganjVijay Shanker Dubey 
113EkmaSrikant Yadav 
114ManjhiDr. Satyendra Yadav 
115Baniapur

Vacant

 
116TaraiyaJanak Singh 
117MarhauraJitendra Kumar Ray 
118ChapraDr. C. N. Gupta 
119Garkha (SC)Surendra Ram 
120AmnourKrishan Kumar Mantoo 
121Parsa

Vacant

 
122SonepurDr. Ramanuj Prasad 
123HajipurAwadhesh Singh 
124LalganjSanjay Kumar Singh 
125VaishaliSiddharth Patel 
126MahuaMukesh Kumar Raushan 
127Raja Pakar (SC)Pratima Kumari 
128RaghopurTejashwi Prasad Yadav 
129MahnarBina Singh 
130Patepur (SC)Lakhendra Kumar Raushan 
131Kalyanpur (SC)Maheshwar Hazari 
132WarisnagarAshok Kumar 
133SamastipurAkhtarul Islam Shahin 
134UjiarpurAlok Kumar Mehta 
135MorwaRanvijay Sahu 
136SarairanjanVijay Kumar Choudhary 
137MohiuddinnagarRajesh Kumar Singh 
138BibhutipurAjay Kumar 
139Rosera (SC)Birendra Kumar 
140HasanpurTej Pratap Yadav 
141Cheria BariarpurRaj Vanshi Mahto 
142BachhwaraSurendra Mehata 
143TeghraRam Ratan Singh 
144MatihaniRaj Kumar Singh 
145Sahebpur KamalSatanand Sambuddha 
146BegusaraiKundan Kumar 
147Bakhri (SC)Suryakant Paswan 
148Alauli (SC)Ramvriksh Sada 
149KhagariaChhatrapati Yadav 
150BeldaurPanna Lal Singh Patel 
151Parbatta

Vacant

 
152BihpurKumar Shailendra 
153GopalpurNarendra Kumar Niraj 
154Pirpainti (SC)Lalan Kumar 
155KahalgaonPawan Kumar Yadav 
156BhagalpurAjit Sharma 
157SultanganjLalit Narayan Mandal 
158NathnagarAli Ashraf Siddiqui 
159AmarpurJayant Raj 
160Dhoraiya (SC)Bhudeo Choudhary 
161BankaRam Narayan Mandal 
162Katoria (ST)Dr. Nikki Hembrom 
163BelharManoj Yadav 
164TarapurRajiv Kumar Singh 
165MungerPranav Kumar 
166JamalpurAjay Kumar Singh 
167SuryagarhaPrahlad Yadav 
168LakhisaraiVijay Kumar Sinha 
169SheikhpuraVijay Kumar 
170Barbigha

Vacant

 
171AsthawanJitendra Kumar 
172BiharsharifDr. Sunil Kumar 
173Rajgir (SC)Kaushal Kishore 
174IslampurRakesh Kumar Roushan 
175HilsaKrishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya 
176NalandaShrawon Kumar 
177HarnautHari Narayan Singh 
178MokamaNeelam Devi 
179BarhGyanendra Kumar Singh 
180BakhtiarpurAniruddh Kumar 
181DighaSanjiv Chaurasia 
182BankipurNitin Nabin 
183KumhrarArun Kumar Sinha 
184Patna SahibNand Kishore Yadav 
185FatuhaDr. Ramanand Yadav 
186DanapurRit lal Ray 
187ManerBhai Virendra 
188Phulwari (SC)Gopal Ravidas 
189Masaurhi (SC)Rekha Devi 
190PaliganjSandeep Saurav 
191BikramVacant 
192SandeshKiran Devi 
193BarharaRaghvendra Pratap Singh 
194Arrah Amrendra Pratap singh 
195Agiaon (SC)Shiv Prakash Ranjan 
196TarariVishal Prashant 
197JagdishpurRam Vishun Singh 
198ShahpurRahul Tiwary 
199BrahampurShambhu Nath Yadav 
200BuxarSanjay Kr. Tiwari Alias Munna Tiwari 
201DumraonAjit Kumar Singh 
202Rajpur (SC)Vishwanath Ram 
203RamgarhAshok Kumar Singh 
204Mohania (SC)

Vacant

 
205Bhabua

Vacant

 
206ChainpurMohd. Zama khan 
207Chenari (SC)

Vacant

 
208SasaramRajesh Kumar Gupta 
209KargaharSantosh Kumar Mishra 
210DinaraVijay Kumar Mandal 
211NokhaAnita Devi 
212DehriPhate Bahadur Singh 
213KarakatArun Singh 
214ArwalMaha Nand Singh 
215KurthaBagi Kumar Verma 
216JehanabadKumar Krishna Mohan urf Suday Yadav 
217GhosiRam Bali Singh Yadav 
218Makhdumpur (SC)Satish Kumar 
219GohBhim Kumar Singh 
220ObraRishi Kumar 
221NabinagarVijay Kumar Singh Alias Dabloo Singh 
222Kutumba (SC)Rajesh Kumar 
223AurangabadAnand Shankar Singh 
224RafiganjMohammad Nehaluddin 
225GuruaVinay Kumar 
226SherghatiManju Agrawal 
227Imamganj (SC)Deepa Kumari 
228Barachatti (SC)Jyoti Devi 
229Bodh Gaya (SC)Kumar Sarvjeet 
230Gaya TownPrem Kumar 
231TikariAnil Kumar 
232BelaganjManorama Devi 
233AtriAjay Yadav 
234WazirganjBirendra Singh 
235Rajauli (SC)

Vacant

 
236HisuaNitu Kumari 
237Nawada

Vacant

 
238GobindpurMd Kamran 
239WarsaliganjAruna Devi 
240Sikandra (SC)Prafull Kumar Manjhi 
241JamuiShreyasi Singh 
242JhajhaDamodar Rawat 
243ChakaiSumit Kumar Singh 

(Source: Bihar Vidhan Sabha, EC)

Published By : Namya Kapur

Published On: 14 November 2025 at 15:14 IST