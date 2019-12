Ajay Devgn's Best Dialogues From His 90s' Movies | Suhaag, Diljale And More

Ajay Devgn is known for his performances and has also won a two National Awards. He is among the top actors in the industry. Read to know about a few of the best dialogues from his 90s films.

Ajay Devgn's best dialogues from the 90s

Phool Aur Kaante

Agar tere pass jagir hai ... toh mere pass jigar hai Khoon bahane waalo se ... khoon achchi tarah poocha nahi jaata Mere bete ki aankh se jitne aasoon bahenge ... mere andhar utna hi boond boond barood bharega

Dilwale

Humein toh apno ne loota, gairon mein kahan dum tha ... meri kishti thi doobi wahan, jahan pani kam tha Yeh aankhen, yeh chehra, yeh noor ... insaan ho ya pari ho tum Mohabbat mere dost, aag bhi lagati hai un dilon ko ... jin mein mohabbat ke chirag jalte hai Yeh duniya hum mein milne nahi degi ... lekin main bhi ab is duniya ko jeene nahi doonga

Suhaag

Mere lahoo ko bana diya hai teri dua ne ab toh aag ... apna doodh na bakshna tu, joh na laya tera suhaag Aasoon peene se achcha hai aadmi sharab pee le Chhot dil par lagi thi aur dard ka sailaab ragon mein umad raha tha Shabdon ki talwar rishton ki woh dor kaat degi ... jise hum dono bandhe hai

Diljale

Aag joh dil mein lagi hai, usse duniya mein laga doonga main ... joh teri doli uthi, zamaane ko jalaa doonga main Hum toh kabse apni jaan hatheli pe liye ghoom rahe hain ... kambakht koi leta hi nahin Jaan pyari hai toh uska khayal tak apne dil se nikaal do ... varna jal jaoge ... kyun ki hum diljale hain Joh mere pyar ka daava na sabit kar sake ... woh jaan kis kaam ki hai Is dharti se gaddari mat kar ... varna yeh dharti phategi, sholay ughlegi ... aur tujhe raakh kar degi Joh jab Hindustan ko mitana chahega ... mitti mein mil jayega

Ishq

Toofan mein bahaa hai na yeh sholon mein jala hai ... ghayal hua teeron se na khanjar se kata hai ... kehte hai jisse ishq qayamat hai, bala hai ... takraya joh bhi isse woh duniya se mitta hai Ab toh is zindagi mein wohi aayegi ... yah phir is aashiq ki jaan jayegi Yeh phool nahi mere dil ka lahu hai ... aur Daddy yeh dushman nahi, tumhari hone waali bahu hai

Pyaar To Hona Hi Tha

Band aankhon se insaan sirf sapna hi nahi ... kabhi kabhi us haqeeqat ko bhi dekh leta hai ... jisse khuli aankhen kabhi nahi dekh paati Kisi bhi jung ko jeetne ke liye ... pehla hamla bahut sooch samajhkar karna chahiye

Hum Dil De Chuke Sanam

Chahane aur haasil karne mein bahut fark hai ... pyar sirf haasil karna nahi ... pyar dene ka naam hai Pyar apni khushi mein nahi ... balki jinhe tum pyar karte ho, unki khushi mein hai Shaadi sirf jism ka rishta nahi hai ... mann ka milan hai, aatma ka rishta hai

