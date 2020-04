Ambedkar Jayanti Quotes In Hindi To Send To Your Family And Friends

Ambedkar Jayanti will be celebrated on April 14, 2020, to commemorate the birth of Bhimrao Ambedkar who is also known as the 'Father of the Indian Constitution.' Bhimrao Ambedkar is known for working extensively for the upliftment and the empowerment of the Dalits along with the members of the backward communities. Bhimrao Ambedkar who was himself a Dalit is also known for being the main guiding anchor behind the Dalit Buddhist Movement.

Bhimrao Ambedkar had an important role to play in formation of RBI

Bhimrao Ambedkar had also highlighted the staunch discrimination faced by him as a Dalit boy in his essay, No peon, No water. He also played an important role in the formation of The Reserve Bank Of India. On the occasion of Ambedkar Jayanti, here are some Hindi quotes which define the contribution of Bhimrao Ambedkar perfectly.

Ambedkar Jayanti quotes & wishes in Hindi

कर गुजर गए वो भीम थे

भारत को जगाने वाले #भीम थे

हमने तो सिर्फ #इतिहास पढ़ा है यारो

इतिहास को बनाने वाले मेरे #भीम थे

आंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

कुरान कहता है #मुसलमान बनो

#बाइबल कहता है #ईसाई बनो

#भगवत गीता कहती है #हिन्दू बनो

लेकिन मेरे #बाबासाहेब का

#संविधान कहता है #मनुष्य बनो

आंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

नजरो में #नजारा देखा,

ऐसा नजारा नहीं देखा,

आसमान में जब भी देखा

मेरे #भीम जैसा #सितारा नहीं देखा…

जय भीम

ना छुरी रखता हुँ,

ना पिस्तोल रखता हुँ,

जय भिम वाला हुँ,

दिल में जिगर और इरादों में तेज़ धार रखता हुँ…

Happy Ambedkar Jayanti.

हम जब चलते है तो देखने वालों का #दिल मचल जाता है,

हम जब ठहरते है तो #तूफान भी ठहरता है,

हमें बदलने की #कोशीस भी मत करना,

क्योंकि अगर हम बदलते है तो सारा #इतिहास बदल जाता है…

जय भीम

Happy Ambedkar Jayanti quotes in Hindi.

देश के लिये जिन्होंने विलास को ठूकराया था,

गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था,

जिसने हम सबको तूफानो से टकराना सिखाया था,

देश का था अनमोल दिपक जो “बाबा साहेब” कहलाया था,

आज उसकी बातों को हम दिल से अपनायेंगे,

सब मिलकर आंबेडकर जयंती मनायेंगे

Happy Babasaheb Ambedkar Jayanti.

सिर ऊँचा #उठाकर जीना सिखाया मेरे #भीम ने,

#शिक्षा का महत्व समझाया मेरे भीम ने,

जुल्म के खिलाफ #संघर्ष करना सिखाया मेरे #भीम ने,

आज मैं बहुत ऊँचा उठा हूँ

मुझे ऊँचा उठाया मेरे भीमने…

हेप्पी आंबेडकर जयंती

नींद अपनी #खोकर जगाया हमको

आँसू अपने गिराकर #हँसाया हमको

कभी मत भूलना उस #महान इंसान को

जमाना कहता हैं #बाबासाहेब आंबेडकर# जिनको

आंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

फूलों की कहानी बहारों ने लिखी…

#रातों की कहानी सितारों ने लिखी,

#हम नहीं है किसी के #गुलाम,

क्योंकि हमारी जिंदगानी #बाबासाहब जी ने लिखी

#जय भीम#

Ambedkar Jayanti quotes in Hindi

किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है ।

मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, और भाई-चारा सीखाये” – डॉ॰ भीमराव आंबेडकर

“एक महान आदमी, एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है” – डॉ॰ भीमराव आंबेडकर

जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हांसिल कर लेते, क़ानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं।

मनुष्य नश्वर है। उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार-प्रसार की ज़रुरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की। नहीं तो दोनों मुरझा कर मर जाते हैं।

हम पहले और अंत में भारतीय हैं।

है ये सारा जहाँ जिनकी शरण में,

हमारा है नमन उन बाबा के चरण में,

है पूजा के योग्य बाबा हम सबकी नजर में,

आप मिलकर फूल बरसायें बाबा के चरण में.

गरज उठे गगन सारा,

समुन्दर छोडें आपना की नारा

हिल जाए जहान सारा,

जब गूंजे “जय भीम” का नारा।

आज का दिन है बड़ा महान,

बनकर सूरज चमका इक इंसान,

कर गये सबके भले का ऐसा काम,

बना गये हमारे देश का संविधान,

कुरान कहता है मुसलमान बनो,

बाइबल कहता है ईसाई बनो,

भगवत गीता कहती है हिन्दू बनो,

लेकिन मेरे बाबासाहेब का

संविधान कहता है मनुष्य बनो,

आंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

नीले अर्श पर नीली घटा छायी है,

तेरे करम से बुद्ध की दौलत पायी है,

कोई नही पराया सारे भाई भाई है…

मिल जुलकर रहने मै सबकी भलाई है,

छोड्दो अपना पराया ए जय भिमवालो…

दिल से दिल मिलाने ये भीम जयंती आयी है

जब भीम थे चलते तो हजारों दिल मचलते,

भीम जब रुकते तो तूफ़ान है रुक जाते

इतने काबिल थे बाबा की कभी इरादा न बदला,

बाबा भीम ने तो सारा इतिहास बदल डाला

बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते है।

तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते है।

बदलेगा वक्त ओर जमाना भी।

जय भीम के उदघोष से ये आगाज करते है।

खाली नाम के यहा पर कितने भगवान हो गये,

लेकीन एकही भीम के करम से आज हम इन्सान बन गये,

जिन्हे चलना, संभलना याद न था

आज धूल से उठकर आसमान बन गये,

ये मेरे भीम बाबा हमको है बचाया तुमने,

अरे ठुकराया था उस दुनिया ने,

तो पहले गले से लगाया तुमने,

आंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

