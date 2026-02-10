Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada
  DMRC Extends Delhi Metro Timings For India's T20 World Cup Match, See Full Revised Schedule Here

Updated 11 February 2026 at 00:30 IST

DMRC Extends Delhi Metro Timings For India’s T20 World Cup Match, See Full Revised Schedule Here

The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has made special arrangements for India's ICC T20 World Cup 2026 match that will be held in Arun Jaitley Stadium on February 12 (Thursday). Delhi Metro is extending train services late into the night to facilitate the spectators attending the cricket match.

Nidhi Sinha
DMRC Extends Delhi Metro Timings For T20 World Cup, See Full Revised Schedule Here
DMRC Extends Delhi Metro Timings For T20 World Cup, See Full Revised Schedule Here | Image: File photo

New Delhi: The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has made special arrangements for India’s ICC T20 World Cup 2026 match that will be held in Arun Jaitley Stadium on February 12 (Thursday). Delhi Metro is extending train services late into the night to facilitate the spectators attending the cricket match.

Here is the fresh schedule for the metro timings:

Red Line

New Bus Adda

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12:10 am

Rithala

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12:15 am

Samaypur Badli

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12:20 am

Millennium City Centre Gurugram

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 11:45 pm

Blue Line

NOIDA Electronic City

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12 am

Vaishali

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12 am

Dwarka Sec 21 (Towards NOIDA Electronic City)

Normal Timing- 10:50 pm

Revised Timing- 11:35 pm

Dwarka Sec-21 (Towards Vaishali)

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 11:45 pm

Green Line

Kirti Nagar

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 1 am

Inderlok

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 1 am

Brig. Hoshiar Singh (Towards Inderlok)

Normal Timing- 10:45 pm

Revised Timing- 12 am

Brig. Hoshiar Singh (Towards Kirti Nagar)

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12:10 am

Violet Line

Kashmere Gate

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12:25 am

Raja Nahar Singh

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 11:20 am

Pink Line

Majlis Park

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12:10 am

Shiv Vihar

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12:10 am

Magenta Line

Botanical Garden

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 12:45 am

Jankpuri (W)

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 11:30 am

Grey Line

Dwarka

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 1:30 am

Dhansa Bus Stand

Normal Timing- 11 pm

Revised Timing- 1:15 am

Airport Express Line

Yashobhoomi Dwarka Sec- 25

Normal Timing- 11:15 pm

Revised Timing- 12:30 am

New Delhi

Normal Timing- 11:40 pm

Revised Timing- 1:00 am

India will face Namibia on February 12 in their second group-stage match. India had beaten USA by 29 runs in their tournament opener at Wankhede Stadium in Mumbai on February 7.

Published By : Nidhi Sinha

Published On: 10 February 2026 at 23:52 IST