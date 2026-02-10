Updated 11 February 2026 at 00:30 IST
DMRC Extends Delhi Metro Timings For India’s T20 World Cup Match, See Full Revised Schedule Here
The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has made special arrangements for India’s ICC T20 World Cup 2026 match that will be held in Arun Jaitley Stadium on February 12 (Thursday). Delhi Metro is extending train services late into the night to facilitate the spectators attending the cricket match.
- India News
- 2 min read
New Delhi: The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has made special arrangements for India’s ICC T20 World Cup 2026 match that will be held in Arun Jaitley Stadium on February 12 (Thursday). Delhi Metro is extending train services late into the night to facilitate the spectators attending the cricket match.
Here is the fresh schedule for the metro timings:
Red Line
New Bus Adda
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12:10 am
Advertisement
Rithala
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12:15 am
Advertisement
Samaypur Badli
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12:20 am
Millennium City Centre Gurugram
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 11:45 pm
Blue Line
NOIDA Electronic City
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12 am
Vaishali
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12 am
Dwarka Sec 21 (Towards NOIDA Electronic City)
Normal Timing- 10:50 pm
Revised Timing- 11:35 pm
Dwarka Sec-21 (Towards Vaishali)
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 11:45 pm
Green Line
Kirti Nagar
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 1 am
Inderlok
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 1 am
Brig. Hoshiar Singh (Towards Inderlok)
Normal Timing- 10:45 pm
Revised Timing- 12 am
Brig. Hoshiar Singh (Towards Kirti Nagar)
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12:10 am
Violet Line
Kashmere Gate
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12:25 am
Raja Nahar Singh
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 11:20 am
Pink Line
Majlis Park
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12:10 am
Shiv Vihar
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12:10 am
Magenta Line
Botanical Garden
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 12:45 am
Jankpuri (W)
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 11:30 am
Grey Line
Dwarka
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 1:30 am
Dhansa Bus Stand
Normal Timing- 11 pm
Revised Timing- 1:15 am
Airport Express Line
Yashobhoomi Dwarka Sec- 25
Normal Timing- 11:15 pm
Revised Timing- 12:30 am
New Delhi
Normal Timing- 11:40 pm
Revised Timing- 1:00 am
India will face Namibia on February 12 in their second group-stage match. India had beaten USA by 29 runs in their tournament opener at Wankhede Stadium in Mumbai on February 7.
Get Current Updates on India News, Entertainment News, Cricket News along with Latest News and Web Stories from India and around the world.
Published By : Nidhi Sinha
Published On: 10 February 2026 at 23:52 IST