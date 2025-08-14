Republic World
  Independence Day 2025: Government Honours Operation Sindoor Heroes With Gallantry Awards, Check Full List

Updated 14 August 2025 at 21:02 IST

Independence Day 2025: Government Honours Operation Sindoor Heroes With Gallantry Awards, Check Full List

Additionally, three Agniveers were recognized for gallantry, two received the Sena Medal, and one was mentioned in Dispatches.

Reported by: Bhawana Gariya
Operation Sindoor
Operation Sindoor | Image: X-@adgp

New Delhi: As India prepares to mark its 79th Independence Day, the government on Thursday announced a series of gallantry and distinguished service awards, recognising the bravery and dedication of personnel across the Armed Forces and Central Armed Police Forces. 

The list includes several who played pivotal roles during Operation Sindoor and in subsequent engagements with Pakistan. Among them, 13 Indian Air Force officers will receive the Yudh Seva Medal, 26 officers will be honoured with the Vayu Sena Medal, while four Air Force officers and two senior Army officers will be decorated with the Sarvottam Yudh Seva Medal.  

Three Agniveers were awarded gallantry medals on this Independence Day for their roles in Operation Sindoor and other operations. Two of them have got the Sena medal gallantry, while one has got a mention in despatches

127 Gallantry, 40 Distinguished Service Awards, 290 Mention-in-Despatches Approved on Independence Day Eve

President Smt Droupadi Murmu has approved 127 Gallantry awards and 40 Distinguished Service awards to the Armed Forces and Central Armed Police Forces personnel on the eve of Independence Day 2025. These are: 04 Kirti Chakras; 15 Vir Chakras; 16 Shaurya Chakras; 02 Bar to Sena Medals (Gallantry); 58 Sena Medals (Gallantry); 06 Nao Sena Medals (Gallantry); 26 Vayu Sena Medals (Gallantry); 07 Sarvottam Yudh Seva Medals; 09 Uttam Yudh Seva Medals and 24 Yudh Seva Medals.

The President has also approved 290 Mention-in-Despatches – 115 personnel of the Indian Army, 05 of the Indian Navy, 167 of the Indian Air Force and 03 of the Border Roads Development Board (BRDB).

Following is the list of Gallantry awards approved by the President: 

Kirti Chakra Awardees

 S. No.Rank & NameServiceUnit / RegimentAward
1IC-88733Y Captain Lalrinawma SailoArmy4 PARA (Special Forces)Kirti Chakra
2IC-91128W Lieutenant Shashank TiwariArmyThe Army Service Corps, 1 Sikkim ScoutsKirti Chakra
321009588Y Lance Naik Meenatchi Sundaram AArmyThe Regiment of Artillery, 34 Rashtriya RiflesKirti Chakra
44594379M Sepoy Janjal Pravin PrabhakarArmyThe Mahar Regiment, 1 Rashtriya RiflesKirti Chakra

Vir Chakra Awardees

S. No.Rank & NameServiceUnit / Regiment / RoleAward
1IC-69077N Colonel Koshank LambaArmy302 Medium RegimentVir Chakra
2IC-72358P Lieutenant Colonel Sushil BishtArmy1988 (Independent) Medium BatteryVir Chakra
3JC-524528Y Naib Subedar Satish KumarArmy4 DOGRAVir Chakra
49124126F Rifleman Sunil KumarArmy4 Jammu and Kashmir Light InfantryVir Chakra
528181 Group Captain Ranjeet Singh SidhuAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
628462 Group Captain Manish AroraAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
728689 Group Captain Animesh PatniAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
829889 Group Captain Kunal KalraAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
930398 Wing Commander Joy ChandraAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
1032748 Squadron Leader Sarthak KumarAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
1133900 Squadron Leader Siddhant SinghAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
1234563 Squadron Leader Rizwan MalikAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
1336433 Flight Lieutenant Aarshveer Singh ThakurAir ForceFlying (Pilot)Vir Chakra
14870027370 Sub Inspector (GD) Mohd ImteyajMHAMinistry of Home AffairsVir Chakra
15214005316 CT/GD Deepak ChingakhamMHAMinistry of Home AffairsVir Chakra

 

Shaurya Chakra Awardees

S. No.Rank & NameServiceUnit / Regiment / RoleAward
1IC-75018X Lieutenant Colonel Neetesh Bharti ShuklaArmy19 SIKHShaurya Chakra
2IC-81649W Major Bhargav KalitaArmyThe Kumaon Regiment, 50 Rashtriya RiflesShaurya Chakra
3IC-83864A Major Ashish KumarArmy7 PARA (Special Forces)Shaurya Chakra
4IC-87240L Major Aditya Pratap Singh, SMArmyThe Rajputana Rifles, 44 Assam RiflesShaurya Chakra
5AR-425Y Assistant Commandant Mohd ShafiqArmy26 Assam RiflesShaurya Chakra
6JC-414986M Subedar Shamsher SinghArmy4 PARA (Special Forces)Shaurya Chakra
72712274W Lance Naik Rahul SinghArmy4 PARA (Special Forces)Shaurya Chakra
8G/5009749A Rifleman Bhoj Ram SahuArmy3 Assam RiflesShaurya Chakra
909213-N Lieutenant Commander Suraj PrasharNavyIndian NavyShaurya Chakra
10254831-N Ram Goyal, SEA IINavyIndian NavyShaurya Chakra
11Wing Commander Abhimanyu Singh (30725)Air ForceFlying (Pilot)Shaurya Chakra
12Inspector Shri Laxman KewatMHAMinistry of Home AffairsShaurya Chakra
13Inspector Shri Rameshwar Prasad DeshmukhMHAMinistry of Home AffairsShaurya Chakra
14145310461 Constable/GD Saddam HussainMHAMinistry of Home AffairsShaurya Chakra
15115342883 Constable/GD Feda Hussain DarMHAMinistry of Home AffairsShaurya Chakra
16115069477 Constable/GD Sanjay TiwariMHAMinistry of Home AffairsShaurya Chakra

 

Bar to Sena Medal (Gallantry) Awardees

S. No.Rank & NameServiceUnit / RegimentAward
1IC-77496A Major Rahul Dutta, SMArmyThe Regiment of Artillery, 6 Rashtriya RiflesBar to Sena Medal (Gallantry)
212984882P Sepoy Nadim Iqbal Shah, SMArmy163 Infantry Battalion Territorial ArmyBar to Sena Medal (Gallantry)

Sena Medal (Gallantry) Awardees

S. No.Rank & NameUnit / Regiment / RoleService
1Lt Col Thakur Maheshsingh RamshankarsinghThe Mahar Regiment, 1 Rashtriya RiflesArmy
2Lt Col Palugulla Mastan ReddyEastern Command Intelligence BattalionArmy
3Lt Col Parikshit Panwar12 MaharArmy
4Lt Col Mohan Singh4 RajputArmy
5Lt Col Nikhil Thakur160 Infantry Battalion Territorial ArmyArmy
6Maj Jappanpreet SinghThe Armoured Corps, 22 Rashtriya RiflesArmy
7Maj Sumeet Grohwal9 PunjabArmy
8Maj Shiladitya Singh Ranawat21 PARA (Special Forces)Army
9Maj Hitesh Singh Verma5 J&K Light InfantryArmy
10Maj Yogesh KumarRegiment of Artillery, 57 Rashtriya RiflesArmy
11Maj Ankur Yadav5 SikhArmy
12Maj Shivank PathakMadras Regiment, 8 Rashtriya RiflesArmy
13Maj Amit Bhatti302 Medium RegimentArmy
14Maj Dhananjay JamwalGrenadiers, 29 Rashtriya RiflesArmy
15Maj Nikhil Sharma4 PARA (Special Forces)Army
16Maj Anuj MahajanMechanised Infantry, 36 Assam RiflesArmy
17Maj Aman DharCorps of Signals, 22 Rashtriya RiflesArmy
18Maj Roger Saul Kamuo MaoKumaon Regiment, 43 Assam RiflesArmy
19Maj Gagandeep Singh9 Rajputana RiflesArmy
20Maj Swaroop Anjan Behera5 J&K Light InfantryArmy
21Capt Varun Chadha19 SikhArmy
22Sub Maj Pawan KumarPunjab Regiment, 10 Infantry Brigade CampArmy
23Sub Pardeep Kumar278 Medium RegimentArmy
24Sub Girraj Singh Rajpoot1851 Light RegimentArmy
25Sub Roshan Singh17 Garhwal RiflesArmy
26Sub Manish Kumar Dubey131 Air Defence RegimentArmy
27Nb Sub Rakesh Kumar2 PARA (Special Forces)Army
28Nb Sub Satnam Singh30 PunjabArmy
29Nb Sub Arvind KumarRajputana Rifles, 57 Rashtriya RiflesArmy
30Nb Sub Birender SinghMahar Regiment, 1 Rashtriya RiflesArmy
31Nb Sub Prem Bahadur Singh5/9 Gorkha RiflesArmy
32Nb Sub Surja Deb Barma1832 Light RegimentArmy
33BHM Pawan Singh49 Air Defence RegimentArmy
34RHM Ankur302 Medium RegimentArmy
35Hav Sunil Kumar Singh625 EME BattalionArmy
36Hav Gurpreet Singh19 SikhArmy
37Hav Medade Vikas Ramdas18 Maratha Light InfantryArmy
38Hav Jaswant Singh4 RajputArmy
39Hav Gopal Pradhan12 MaharArmy
40L/Hav Morey Santosh Bhagwan34 (M) Field RegimentArmy
41L/Hav Lagariya Dineshbhai Palabhai12 GrenadiersArmy
42L/Hav Jobanpreet Singh13 Sikh Light InfantryArmy
43Nk Gurjeet Singh7 PARA (Special Forces)Army
44Nk SunilMechanised Infantry, 9 Rashtriya RiflesArmy
45Nk Gurpreet SinghRegiment of Artillery, 34 Rashtriya RiflesArmy
46Nk Bhupinder Singh19 SikhArmy
47Nk Robin Singh19 SikhArmy
48L/Nk Dinesh Kumar5 Field RegimentArmy
49L/Nk Pradeep Kumar1 PARA (Special Forces)Army
50L/Nk Abhiman SinghRegiment of Artillery, 34 Rashtriya RiflesArmy
51L/Nk Subhash Kumar7 JATArmy
52Sep Gurjodh SinghSikh Regiment, 6 Rashtriya RiflesArmy
53Rfn Hilal Ahmad BhatTerritorial Army, 19 Rashtriya RiflesArmy
54Rfn Mohit RathourRajputana Rifles, 57 Rashtriya RiflesArmy
55Rfn Diwaker Singh17 Garhwal RiflesArmy
56Rfn Najum Ud Din Khan4 J&K Light InfantryArmy
57Agniveer Kulveer Singh7 Sikh Light InfantryArmy
58Agniveer Mood Muralinaik851 Light RegimentArmy

Nao Sena Medal (Gallantry) Awardees – Navy

S. No.Rank & NameServiceAward
1Captain Suraj James RebeiraNavyNao Sena Medal
2Captain Vikas GargNavyNao Sena Medal
3Commander Saurabh KumarNavyNao Sena Medal
4Commander Kapil KumarNavyNao Sena Medal
5Commander Vivek KuriakoseNavyNao Sena Medal
6CHME Manoj KumarNavyNao Sena Medal

Vayu Sena Medal (Gallantry) Awardee – Air Force

S. No.Rank & NameRoleAward
1Gp Capt Manav BhatiaFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
2Gp Capt Varun BhojFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
3Gp Capt Omar BrowneFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
4Gp Capt Deepak ChauhanFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
5Wg Cdr Kunal Vishwas ShimpiFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
6Wg Cdr Deepak DograFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
7Wg Cdr Ravinder KumarFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
8Gp Capt Ankur HakimFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
9Sqn Ldr Abhay Singh BhadoriaFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
10Sqn Ldr Kaustubh NalawadeFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
11Sqn Ldr Malapati NV Naveen KumarFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
12Sqn Ldr Shubham SharmaFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
13Sqn Ldr Gaurav KhokherFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
14Sgt Surendra KumarMedical AssistantVayu Sena Medal
15Sqn Ldr Mihir Vivek ChaudhariFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
16Sqn Ldr Aman SinghFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
17Wg Cdr Rupak RoyFlying (Navigator)Vayu Sena Medal
18Wg Cdr Devendra Babasaheb AutadeFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
19Sqn Ldr Amandeep Singh DihotFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
20Gp Capt Yasir FaruqiFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
21Wg Cdr Anuraj MinhasFlying (Navigator)Vayu Sena Medal
22Cpl Varun Kumar SMedical AssistantVayu Sena Medal
23Wg Cdr Mayank PaliwalFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
24Wg Cdr Adarsh GuptaFlying (Pilot)Vayu Sena Medal
25Flt Lt A Naveen ChandarAdmin / Fighter ControllerVayu Sena Medal
26Sqn Ldr Rakesh SharmaAdmin / Fighter ControllerVayu Sena Medal

Sarvottam Yudh Seva Medal Awardees

S. No.Rank & NameServiceRole / Command
1Lt Gen Pratik SharmaArmyHQ Northern Command
2Lt Gen Rajiv GhaiArmyIntegrated HQ of MoD (Army)
3Vice Admiral Sanjay Jasjit SinghNavyNaval Command
4Air Marshal Narmdeshwar TiwariAir ForceFlying (Pilot)
5Air Marshal Nagesh KapoorAir ForceFlying (Pilot)
6Air Marshal Jeetendra MishraAir ForceFlying (Pilot)
7Air Marshal Awadhesh Kumar BhartiAir ForceFlying (Pilot)

Uttam Yudh Seva Medal Awardees

S. No.Rank & NameServiceRole / Command
1Lt Gen Manoj Kumar KatiyarArmyHQ Western Command
2Lt Gen Prashant SrivastavaArmyHQ 15 Corps
3Lt Gen Prasanna Kishore MishraArmyHQ 16 Corps
4Vice Admiral Tarun SobtiNavyNaval Command
5Air Marshal Manish KhannaAir ForceFlying (Pilot)
6Air Marshal Praveen Keshav VohraAir ForceFlying (Pilot)
7Air Commodore Ajay Kumar ChaudharyAir ForceFlying (Pilot)
8Air Commodore Prabhat MalikAir ForceFlying (Pilot)
9Gp Capt Kamran NazeerAir ForceFlying (Pilot)

Yudh Seva Medal Awardees

S. No.Rank & NameServiceRole / Command
1Maj Gen Sandeep Sudarshan ShardaArmyIntegrated HQ of MoD (Army)
2Brig Rakesh NairArmyIntegrated HQ of MoD (Army)
3Brig Vivek GoelArmyHQ 616 (Independent) Air Defence Brigade
4Brig Surjeet Kumar SinghArmyIntelligence & Field Security Group
5Brig Sonender SinghArmyHQ 75 (Independent) Infantry Brigade
6Brig Vivek PuriArmyHQ 19 Infantry Brigade
7Brig Mudit MahajanArmyHQ 93 Infantry Brigade
8Subedar Vinod KumarArmyHQ 1 EW Brigade
9Nb Sub Ratneswar GhoshArmy152 Air Defence Regiment
10Vice Admiral AN PramodNavyNaval Command
11Rear Admiral Rahul Vilas GokhaleNavyNaval Command
12Air Vice Marshal Joseph SuaresAir ForceFlying (Pilot)
13Air Vice Marshal Prajual SinghAir ForceFlying (Pilot)
14Air Commodore Shashi KantAir ForceFlying (Pilot)
15Air Commodore Sagar Singh RawatAir ForceFlying (Pilot)
16Air Commodore Ashok Raj ThakurAir ForceFlying (Pilot)
17Air Commodore Pradeep BatraAir ForceFlying (Pilot)
18Air Commodore Kanwal Preet Singh DhamAir ForceFlying (Pilot)
19Air Commodore Devashish KukretiAir ForceFlying (Pilot)
20Air Commodore Rohit KapilAir ForceFlying (Pilot)
21Gp Capt Alok Kumar SharmaAir ForceFlying (Pilot)
22Gp Capt Vikas VermaAir ForceFlying (Pilot)
23Gp Capt Ankit MehrotraAir ForceFlying (Pilot)
24Wg Cdr Gobind SinghAir ForceAeronautical Engineering (Mechanical)

Following is the list of ‘Mention-In-Despatches’ of Army and Air Force Personnel:

Army Gallantry Awardees (Total: 115)

S. No.Rank & NameUnit / Regiment / Role
1Major Ankit SharmaThe Grenadiers, 29 Rashtriya Rifles
2Major Ayush NagpalMechanised Infantry, 9 Rashtriya Rifles
3Major Digvijay Singh DhadwalThe Naga Regiment, 50 Rashtriya Rifles
4Subedar Gopal SinghCorps of Engineers, 9 Rashtriya Rifles
5Naib Subedar Vipan KumarDogra Regiment, 11 Rashtriya Rifles
6Havildar Surjeet SinghJ&K Light Infantry, 57 Rashtriya Rifles
7Havildar Kuldeep Singh9 PARA (Special Forces)
8Havildar Angrej Singh9 PARA (Special Forces)
9Havildar Kadam Vinod Bhimrao9 PARA (Special Forces)
10Havildar Metta Giribabu21 Mechanised Infantry
11Havildar Dipak Kumar Yadav1 PARA (Special Forces)
12Havildar Sakhare Kailash Bhagwan12 Mahar
13Havildar Zaffar Iqbal5 J&K Light Infantry
14Lance Dafadar Baldev SinghArmoured Corps, 8 Rashtriya Rifles
15Naik Ram Rakha RamRegiment of Artillery, 34 Rashtriya Rifles
16Naik Sachin YadavRegiment of Artillery, 32 Rashtriya Rifles
17Naik Winpang PumohAssam Regiment, 42 Rashtriya Rifles
18Naik Shammi Kumar9 PARA (Special Forces)
19Lance Naik Parveen Sharma1 PARA (Special Forces)
20Lance Naik Jeet Bahadur YadavJAT Regiment, 34 Rashtriya Rifles
21Sepoy Panth Punjab Singh19 SIKH
22Sepoy Arvind SinghDogra Regiment, 11 Rashtriya Rifles
23Sepoy Manish KaushikMahar Regiment, 1 Rashtriya Rifles
24Paratrooper Suresh Thakur7 PARA (Special Forces)
25Lt Col Tushaar Menon14 Garhwal Rifles
26Lt Col Laju KR209 Army Aviation Squadron (UH)
27Lt Col Wagh Bhupal VasantCorps of Engineers, 113 RCC (GREF)
28Major Neeraj Kumar Sharma12 PARA (Special Forces)
29Major Pardeep BalharaParachute Regiment, 31 Rashtriya Rifles
30Major Rajeev KaushalCorps of EME, 5 Rashtriya Rifles
31Major Sanjay Adhikari23 Grenadiers
32Major Abhijith VSRegiment of Artillery, HQ Special Frontier Force
33Major Ajith Kumar J13 Mahar
34Captain Akarsh Shukla16 Punjab
35ACIO-I Thupstan TsephalIntelligence Bureau, ITBF
36Subedar Anil VarmaMechanised Infantry, 5 Rashtriya Rifles
37Deputy Leader Kalden PanjurHQ Special Frontier Force
38Havildar Baneet Kumar9 PARA (Special Forces)
39Havildar Kunal Gurung11 Gorkha Rifles, 1 Sikkim Scouts
40Havildar Niran Tamang11 Gorkha Rifles, 1 Sikkim Scouts
41Havildar Arun Kumar Subedi11 Gorkha Rifles, 1 Sikkim Scouts
42Havildar Ranjeet Limboo12 PARA (Special Forces)
43Lance Naik KavinderParachute Regiment, 31 Rashtriya Rifles
44Lance Naik Gajendra Kumar12 PARA (Special Forces)
45Sepoy Inbaraja R556 Army Service Corps Battalion
46Sepoy Sandeep Singh25 SIKH
47Sepoy S Lunghanglong9 ASSAM
48Paratrooper Maddeppa Sarapur9 PARA (Special Forces)
49Lt Col Narinder Sharma2 MAHAR
50Major Suraj Rana5/9 Gorkha Rifles
51Major Ramneek Singh BhatiaGarhwal Rifles, 28 Assam Rifles
52Major Karan Bainsla5/9 Gorkha Rifles
53Captain Taranjeet Singh4 MAHAR
54Havildar Deepak Thapa5/9 Gorkha Rifles
55Agniveer Yuvraj Singh57 Mountain Division Provost Unit
56Subedar Mahesh Singh11 PARA (Special Forces)
57Naik Dhiren Sinha166 Infantry Battalion (Territorial Army)
58Sepoy Sanjit Kumar Barman166 Infantry Battalion (Territorial Army)
59Rifleman S S Lomchu Chang44 Assam Rifles
60Lt Col Jigmet Singay2 Ladakh Scouts
61Major Saurav Deopa20 MADRAS
62Major Suhail ShahnawazCorps of Signals, 666 Army Aviation Squadron (R&O)
63Naik Subhankar Bhowmik10 ASSAM
64Sepoy Aibok Madur10 ASSAM
65Gunner Niraj Kumar219 Medium Regiment
66Major Rohit Kumar5th Gorkha Rifles, 23 Assam Rifles
67Subedar Rohokale Ganesh Shahuraj21 PARA (Special Forces)
68Naik KH Dilip Babu Singha21 PARA (Special Forces)
69Lt Col Anupam ThapaMaratha LI, 52 SAG, NSG
70Major Nitin Kumar TyagiRegiment of Artillery, 39 (Independent) R&O Flight
71Captain B Sreevijay NairArmy Medical Corps, Garhwal Scouts
72Lieutenant Pushpendra PayalArmy Service Corps, Garhwal Scouts
73Subedar Lalrem Thang Hmar7 ASSAM
74Naib Subedar Surjeet Singh418 (Independent) Field Company
75Naik Kamal Joshi7 ASSAM
76Lt Col Vikramjit Singh23 (Independent) R&O Flight
77Major Gangesh Kumar23 (Independent) R&O Flight
78Naik Tulsing Bagale1/1 Gorkha Rifles
79Captain Aditya Singh19 RAJPUT
80Naib Subedar Surjeet Singh19 RAJPUT
81Sapper Mahesh N WaliCorps of Engineers, 126 RCC (GREF)
82Colonel Krishan Singh Rawat, SC, SM1 PARA (Special Forces)
83Lt Col Ravi Dhillon21 Field Ammunition Depot
84Lt Col Pr 

Navy Gallantry Awardees (Total: 5)

S. No.Service No.Rank & Name
108559-ALieutenant Commander Kshitij Vashisth
2238681-HLA(FD) Hari Kumar
306125-WCommander Harish Narayanan Kutty
408225-TLieutenant Commander Davis E Veedon
508856-ALieutenant Commander Srikanth SM

Air Force Gallantry Awardees (Total: 167)

S. No.RankNameRole
1Squadron LeaderShashank (32500)Flying (Pilot)
2Group CaptainSumit Prasad (23615)Administration
3Group CaptainVipin Rehani (24183)Flying (Pilot)
4Group CaptainMohan Namdeo (24555)Administration/Fighter Control
5Group CaptainSamar Veer Saharan, VSM (25065)Flying (Pilot)
6Group CaptainPrashant Arora, VSM (25600)Flying (Pilot)
7Group CaptainSanjeev Rao (25665)Flying (Navigator)
8Group CaptainTara Dutt Karnatak (25717)Administration/Fighter Control
9Group CaptainRitam Kumar, VM (25837)Flying (Pilot)
10Group CaptainSunil Kumar Deswal (25870)Flying (Pilot)
11Group CaptainS Parameswaran (26143)Administration/Fighter Control
12Group CaptainParijat Saurabh, VM (26280)Flying (Pilot)
13Group CaptainVishwas Ashok Jamkar (26299)Flying (Pilot)
14Group CaptainParijat Jha (26955)Flying (Pilot)
15Group CaptainTanmay Khare (26963)Flying (Pilot)
16Group CaptainP Sajini (27059)Administration
17Group CaptainRajesh Agarwal, VM (27197)Flying (Pilot)
18Group CaptainYathartha Johri (27210)Flying (Pilot)
19Group CaptainC Clement Chelliah Anantharaj (27325)AE (Mechanical)
20Group CaptainRakesh Kumar Yadav (27949)Flying (Navigator)
21Group CaptainGurinder Singh (27978)Flying (Pilot)
22Group CaptainC J Chethan (28207)Flying (Pilot)
23Group CaptainGaurav Kundalia (28209)Flying (Pilot)
24Group CaptainVipul Kumar (28444)Flying (Navigator)
25Group CaptainDanpreet Paul Singh Bali (28446)Flying (Pilot)
26Group CaptainSushil Kumar (28449)Flying (Pilot)
27Group CaptainAbhishek Raina (28452)Flying (Pilot)
28Group CaptainSameer Yadav (28463)Flying (Pilot)
29Group CaptainAbhishek Tripathi (28487)Flying (Pilot)
30Group CaptainBharat Malhotra (29042)Flying (Pilot)
31Group CaptainInderjeet Singh (29333)AE (Mechanical)
32Group CaptainManish Joshi (29882)Flying (Pilot)
33Group CaptainSahil Kapoor (29885)Flying (Pilot)
34Wing CommanderPankaj Pant (27469)Flying (Pilot)
35Wing CommanderSomraj Mitra (27710)Flying (Pilot)
36Wing CommanderNeeraj Singh (28014)Flying (Navigator)
37Wing CommanderRajat Devendra Gupta (28024)Flying (Pilot)
38Wing CommanderMaria Pereira (28168)AE (Mechanical)
39Wing CommanderChintamani Telang (28485)Flying (Pilot)
40Wing CommanderKeshav Sharma (29385)AE (Electrical)
41Wing CommanderAshutosh Bhadola (29472)Flying (Pilot)
42Wing CommanderJugal Kishor Lohani (29520)AE (Electrical)
43Wing CommanderSuvojit Dutta (29522)Administration/Fighter Control
44Wing CommanderShree Krishna (30145)AE (Mechanical)
45Wing CommanderShrey Tomar, VM (30170)Flying (Pilot)
46Wing CommanderJoyanta Mukherjee (30226)Administration/Fighter Control
47Wing CommanderSandeep Waila (30307)AE (Electrical)
48Wing CommanderAvdesh Tripathi (30446)Flying (Pilot)
49Wing CommanderPrashant Kondal (30499)Flying (Pilot)
50Wing CommanderSatender Kumar Barar (30555)AE (Mechanical)
S. No.RankNameRole
51Wing CommanderSaurabh Kumar (30565)AE (Electrical)
52Wing CommanderMd Rakibur Mirza (30801)Administration/Fighter Control
53Wing CommanderKaushal Kumar Jha (30933)AE (Electrical)
54Wing CommanderNitin Sehra (30954)AE (Electrical)
55Wing CommanderManoj Yadav (30994)AE (Mechanical)
56Wing CommanderYathish N (31060)AE (Mechanical)
57Wing CommanderDanish Handa (31322)AE (Electrical)
58Wing CommanderRaveesh Vashisht (31325)AE (Electrical)
59Wing CommanderSunil Kumar (31350)AE (Electrical)
60Wing CommanderDeepak Upadhyay (31962)AE (Electrical)
61Wing CommanderPriti Yadav (32230)Administration/Fighter Control
62Wing CommanderDhann Singh (32533)Administration/Fighter Control
63Wing CommanderRetaish Wali (32622)AE (Electrical)
64Squadron LeaderPoonam Gulia (30370)AE (Electrical)
65Squadron LeaderDhruv Trehan (33200)Flying (Pilot)
66Squadron LeaderAmol Vijay Shitole (33235)Administration/Fighter Control
67Squadron LeaderManoj Kumar (33236)Administration/Fighter Control
68Squadron LeaderK Muthamil Selvan (33330)AE (Mechanical)
69Squadron LeaderSanket Shrikant Pande (33500)Flying (Pilot)
70Squadron LeaderSanjay Kumar Kalkhuria (33550)Administration/Fighter Control
71Squadron LeaderNikhil Sanjay Mahagaonkar (33615)Flying (Navigator)
72Squadron LeaderRanmay Ranjan Ghosh (33925)Flying (Pilot)
73Squadron LeaderAnkita Singh (34043)Administration/Fighter Control
74Squadron LeaderSumangla Sharma (31485)Flying (Pilot)
75Squadron LeaderKuldeep Singh (34325)Administration
76Squadron LeaderSwapnika Saxena (34495)AE (Electrical)
77Squadron LeaderKirti Pandey (34499)AE (Mechanical)
78Squadron LeaderSehaj Veer Singh Sindhu (34542)Flying (Pilot)
79Squadron LeaderSudhir Kumar (34544)Flying (Pilot)
80Squadron LeaderKunal Verma (35269)AE (Mechanical)
81Squadron LeaderAnup Omprakash Singh (35701)AE (Electrical)
82Squadron LeaderNaman Bhatt (35895)Flying (Navigator)
83Squadron LeaderKhsitij Singh SehloT (35984)Flying (Pilot)
84Squadron LeaderAnoop Rawat (36038)Flying (Pilot)
85Squadron LeaderKartik Menon (36089)AE (Mechanical)
86Squadron LeaderKaustubh Sandip Muley (36207)Flying (Pilot)
87Squadron LeaderHarpreet Singh (36519)Administration/Fighter Control
88Flight LieutenantIqbal Singh Gill (36417)Flying (Pilot)
89Flight LieutenantBichkar Shubham Santosh (36599)Flying (Pilot)
90Flight LieutenantDigvijay Charak (36608)Flying (Pilot)
91Flight LieutenantAnkit Sharma (36619)Flying (Pilot)
92Flight LieutenantVikram Jaywant (36639)Flying (Pilot)
93Flight LieutenantMihir Singh (36665)Flying (Navigator)
94Flight LieutenantHrithik Gaur (36668)Flying (Navigator)
95Flight LieutenantSaanand Dudpuri (37066)Flying (Pilot)
96Flight LieutenantShakti Panchal (37088)Flying (Pilot)
97Flight LieutenantRavi Kumar (37427)Administration/Fighter Control
98Flight LieutenantAnurag Kushwaha (37953)Flying (Pilot)
99Flight LieutenantSwastika Jamwal (38017)Flying (Navigator)
100Flight LieutenantAnish Singh Sisodiya (38300)Flying (Pilot)
101Flying OfficerPranav Bellur (38972)Accounts
102Flying OfficerAbhishek Suryawanshi (39186)Administration/Fighter Control
S. No.RankNameRole
103Master Warrant OfficerGirish Kumar Jha (728159)Weapon Fitter (Radar)
104Master Warrant OfficerMohan Kishor Thakur (766709)Flight Gunner
105Warrant OfficerSuresh Kumar M P (708555)ADSO
106Warrant OfficerRajesh Prasad Gupta (769698)Weapon Fitter (Radar)
107Warrant OfficerKrishna Moorthy P (776152)Engineering Fitter
108Junior Warrant OfficerKrishna Kumar Yadav (779344)Weapon Fitter (Radar)
109Junior Warrant OfficerSuneesh Ambat (780334)Motor Transport Driver
110Junior Warrant OfficerNaresh Kumar (739711)Radio Fitter
111Junior Warrant OfficerSantosh Kumar (798624)MS Fitter (Electrical)
112Junior Warrant OfficerDeepak Kumar (904514)IAF (General Duties)
113Junior Warrant OfficerBharat Singh Bhakuni (913848)Weapon Fitter (Radar)
114Junior Warrant OfficerRajesh Potta (911313)Electrical Fitter (Radar)
115SergeantNilesh Kumar (779698)Weapon Fitter (Radar)
116SergeantZubair Ahmad Khan (908230)Ops Assistant (Air Defence)
117SergeantBhale Singh (909853)MS Fitter (Electrical)
118SergeantRamjeewan Choudhary (922562)Auto Technician
119SergeantPrateek Singh (925695)Electro Fitter
120SergeantDeepak Singh Rawat (932711)Weapon Fitter (Radar)
121SergeantDeepak Kumar (932964)Weapon Fitter (Radar)
122SergeantManoj Kumar Yadav (933259)Weapon Fitter (Radar)
123SergeantRenju P R (933639)Flight Gunner
124SergeantAbhishek Kumar (934098)Weapon Fitter (Radar)
125SergeantRaghvendra Tiwari (934122)Weapon Fitter (Radar)
126SergeantSorabh Yadav (936965)ESSA
127SergeantPravesh Yadav (940533)Electrical Fitter (Radar)
128SergeantKaramavir (941404)IAF (Police)
129SergeantRahul Kumar Singh (943491)Ops Assistant (Air Defence)
130SergeantDeepak Sharma (957854)Flight Engineer
131SergeantSuresh Vishnoi (958325)Flight Engineer
132SergeantPawan Kumar Singh (960537)Ops Assistant (Air Defence)
133CorporalAnkit Shukla (966732)Ops Assistant (Air Defence)
134CorporalJahid Beg (979090)Electro Fitter
135CorporalVishal Kumar Pandey (986282)IAF (Security)
136SepoyMohd Zubair (9107975-M)Defence Security Corps (DSC)
S. No.RankNameRole
137Wing CommanderGirish Boldara (29739)Flying (Pilot)
138Group CaptainSagili Sai Kiran (28173)Flying (Pilot)
139Wing CommanderDeepak Prasad (30746)Flying (Pilot)
140Wing CommanderMayank Kukreti (29506)Flying (Pilot)
141Group CaptainCharles Shorab Simon (26296)Flying (Pilot)
142Group CaptainLaxman Singh Charan (26314)Flying (Pilot)
143Group CaptainJijo Jose Ovelil, VM (26518)Flying (Pilot)
144Group CaptainSaurabh Karmakar (27467)Flying (Pilot)
145Group CaptainSameep Nijhawan (28028)Flying (Pilot)
146Wing CommanderGowdhaman Karthikeyan (28512)Admin / Fighter Controller
147Group CaptainAmol Sudhir Kelkar (28679)Flying (Pilot)
148Wing CommanderSachin Kumar (29032)Flying (Pilot)
149Group CaptainGunadnya Ramesh Kharche, SC (29037)Flying (Pilot)
150Wing CommanderBhaskar Aaruni (27960)Flying (Pilot)
151Wing CommanderAnkur Dagar (27997)Flying (Pilot)
152Wing CommanderMilind Londhe (29229)Flying (Pilot)
153Wing CommanderManish Kumar Singh (29698)Flying (Pilot)
154Wing CommanderSourabh Suryakant Ambure (31141)Flying (Pilot)
155Wing CommanderHareen Mukesh Joshi (32100)Flying (Pilot)
156Squadron LeaderBrij Raj Singh Rathore (35597)Flying (Pilot)
157Squadron LeaderBendhi Rohan Reddy (35600)Flying (Pilot)
158Squadron LeaderNishant Srivastava (35829)Flying (Pilot)
159Squadron LeaderAmol Garg (36163)Flying (Pilot)
160Squadron LeaderDharmadhikari Saurabh Shrirang (36218)Flying (Pilot)
161Squadron LeaderSahil Sahu (36442)Flying (Pilot)
162Flight LieutenantSamarth Shukla (36597)Flying (Pilot)
163Flight LieutenantAkash Makarand Bibikar (36637)Flying (Pilot)
164Flight LieutenantAnkit Thapa (37093)Flying (Navigator)
165Flight LieutenantDhruv Bhardwaj (37243)Medical
166Flight LieutenantAshish Kumar (37340)Flying (Pilot)
167Flight LieutenantAnanya Sharma (37657)Flying (Pilot)

Border Roads Development Board (BRDB) Awardees

S. No.DepartmentName
1DVRMT-1Shri Vijay Singh
2OEMShri Karambir Singh
3OVSRPannu Lal Sharma

Published By : Bhawana Gariya

Published On: 14 August 2025 at 21:00 IST