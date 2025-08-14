Independence Day 2025: Government Honours Operation Sindoor Heroes With Gallantry Awards, Check Full List

Updated 14 August 2025 at 21:02 IST
New Delhi: As India prepares to mark its 79th Independence Day, the government on Thursday announced a series of gallantry and distinguished service awards, recognising the bravery and dedication of personnel across the Armed Forces and Central Armed Police Forces.
The list includes several who played pivotal roles during Operation Sindoor and in subsequent engagements with Pakistan. Among them, 13 Indian Air Force officers will receive the Yudh Seva Medal, 26 officers will be honoured with the Vayu Sena Medal, while four Air Force officers and two senior Army officers will be decorated with the Sarvottam Yudh Seva Medal.
Three Agniveers were awarded gallantry medals on this Independence Day for their roles in Operation Sindoor and other operations. Two of them have got the Sena medal gallantry, while one has got a mention in despatches
President Smt Droupadi Murmu has approved 127 Gallantry awards and 40 Distinguished Service awards to the Armed Forces and Central Armed Police Forces personnel on the eve of Independence Day 2025. These are: 04 Kirti Chakras; 15 Vir Chakras; 16 Shaurya Chakras; 02 Bar to Sena Medals (Gallantry); 58 Sena Medals (Gallantry); 06 Nao Sena Medals (Gallantry); 26 Vayu Sena Medals (Gallantry); 07 Sarvottam Yudh Seva Medals; 09 Uttam Yudh Seva Medals and 24 Yudh Seva Medals.
The President has also approved 290 Mention-in-Despatches – 115 personnel of the Indian Army, 05 of the Indian Navy, 167 of the Indian Air Force and 03 of the Border Roads Development Board (BRDB).
Following is the list of Gallantry awards approved by the President:
|S. No.
|Rank & Name
|Service
|Unit / Regiment
|Award
|1
|IC-88733Y Captain Lalrinawma Sailo
|Army
|4 PARA (Special Forces)
|Kirti Chakra
|2
|IC-91128W Lieutenant Shashank Tiwari
|Army
|The Army Service Corps, 1 Sikkim Scouts
|Kirti Chakra
|3
|21009588Y Lance Naik Meenatchi Sundaram A
|Army
|The Regiment of Artillery, 34 Rashtriya Rifles
|Kirti Chakra
|4
|4594379M Sepoy Janjal Pravin Prabhakar
|Army
|The Mahar Regiment, 1 Rashtriya Rifles
|Kirti Chakra
|S. No.
|Rank & Name
|Service
|Unit / Regiment / Role
|Award
|1
|IC-69077N Colonel Koshank Lamba
|Army
|302 Medium Regiment
|Vir Chakra
|2
|IC-72358P Lieutenant Colonel Sushil Bisht
|Army
|1988 (Independent) Medium Battery
|Vir Chakra
|3
|JC-524528Y Naib Subedar Satish Kumar
|Army
|4 DOGRA
|Vir Chakra
|4
|9124126F Rifleman Sunil Kumar
|Army
|4 Jammu and Kashmir Light Infantry
|Vir Chakra
|5
|28181 Group Captain Ranjeet Singh Sidhu
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|6
|28462 Group Captain Manish Arora
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|7
|28689 Group Captain Animesh Patni
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|8
|29889 Group Captain Kunal Kalra
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|9
|30398 Wing Commander Joy Chandra
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|10
|32748 Squadron Leader Sarthak Kumar
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|11
|33900 Squadron Leader Siddhant Singh
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|12
|34563 Squadron Leader Rizwan Malik
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|13
|36433 Flight Lieutenant Aarshveer Singh Thakur
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Vir Chakra
|14
|870027370 Sub Inspector (GD) Mohd Imteyaj
|MHA
|Ministry of Home Affairs
|Vir Chakra
|15
|214005316 CT/GD Deepak Chingakham
|MHA
|Ministry of Home Affairs
|Vir Chakra
|S. No.
|Rank & Name
|Service
|Unit / Regiment / Role
|Award
|1
|IC-75018X Lieutenant Colonel Neetesh Bharti Shukla
|Army
|19 SIKH
|Shaurya Chakra
|2
|IC-81649W Major Bhargav Kalita
|Army
|The Kumaon Regiment, 50 Rashtriya Rifles
|Shaurya Chakra
|3
|IC-83864A Major Ashish Kumar
|Army
|7 PARA (Special Forces)
|Shaurya Chakra
|4
|IC-87240L Major Aditya Pratap Singh, SM
|Army
|The Rajputana Rifles, 44 Assam Rifles
|Shaurya Chakra
|5
|AR-425Y Assistant Commandant Mohd Shafiq
|Army
|26 Assam Rifles
|Shaurya Chakra
|6
|JC-414986M Subedar Shamsher Singh
|Army
|4 PARA (Special Forces)
|Shaurya Chakra
|7
|2712274W Lance Naik Rahul Singh
|Army
|4 PARA (Special Forces)
|Shaurya Chakra
|8
|G/5009749A Rifleman Bhoj Ram Sahu
|Army
|3 Assam Rifles
|Shaurya Chakra
|9
|09213-N Lieutenant Commander Suraj Prashar
|Navy
|Indian Navy
|Shaurya Chakra
|10
|254831-N Ram Goyal, SEA II
|Navy
|Indian Navy
|Shaurya Chakra
|11
|Wing Commander Abhimanyu Singh (30725)
|Air Force
|Flying (Pilot)
|Shaurya Chakra
|12
|Inspector Shri Laxman Kewat
|MHA
|Ministry of Home Affairs
|Shaurya Chakra
|13
|Inspector Shri Rameshwar Prasad Deshmukh
|MHA
|Ministry of Home Affairs
|Shaurya Chakra
|14
|145310461 Constable/GD Saddam Hussain
|MHA
|Ministry of Home Affairs
|Shaurya Chakra
|15
|115342883 Constable/GD Feda Hussain Dar
|MHA
|Ministry of Home Affairs
|Shaurya Chakra
|16
|115069477 Constable/GD Sanjay Tiwari
|MHA
|Ministry of Home Affairs
|Shaurya Chakra
|S. No.
|Rank & Name
|Service
|Unit / Regiment
|Award
|1
|IC-77496A Major Rahul Dutta, SM
|Army
|The Regiment of Artillery, 6 Rashtriya Rifles
|Bar to Sena Medal (Gallantry)
|2
|12984882P Sepoy Nadim Iqbal Shah, SM
|Army
|163 Infantry Battalion Territorial Army
|Bar to Sena Medal (Gallantry)
|S. No.
|Rank & Name
|Unit / Regiment / Role
|Service
|1
|Lt Col Thakur Maheshsingh Ramshankarsingh
|The Mahar Regiment, 1 Rashtriya Rifles
|Army
|2
|Lt Col Palugulla Mastan Reddy
|Eastern Command Intelligence Battalion
|Army
|3
|Lt Col Parikshit Panwar
|12 Mahar
|Army
|4
|Lt Col Mohan Singh
|4 Rajput
|Army
|5
|Lt Col Nikhil Thakur
|160 Infantry Battalion Territorial Army
|Army
|6
|Maj Jappanpreet Singh
|The Armoured Corps, 22 Rashtriya Rifles
|Army
|7
|Maj Sumeet Grohwal
|9 Punjab
|Army
|8
|Maj Shiladitya Singh Ranawat
|21 PARA (Special Forces)
|Army
|9
|Maj Hitesh Singh Verma
|5 J&K Light Infantry
|Army
|10
|Maj Yogesh Kumar
|Regiment of Artillery, 57 Rashtriya Rifles
|Army
|11
|Maj Ankur Yadav
|5 Sikh
|Army
|12
|Maj Shivank Pathak
|Madras Regiment, 8 Rashtriya Rifles
|Army
|13
|Maj Amit Bhatti
|302 Medium Regiment
|Army
|14
|Maj Dhananjay Jamwal
|Grenadiers, 29 Rashtriya Rifles
|Army
|15
|Maj Nikhil Sharma
|4 PARA (Special Forces)
|Army
|16
|Maj Anuj Mahajan
|Mechanised Infantry, 36 Assam Rifles
|Army
|17
|Maj Aman Dhar
|Corps of Signals, 22 Rashtriya Rifles
|Army
|18
|Maj Roger Saul Kamuo Mao
|Kumaon Regiment, 43 Assam Rifles
|Army
|19
|Maj Gagandeep Singh
|9 Rajputana Rifles
|Army
|20
|Maj Swaroop Anjan Behera
|5 J&K Light Infantry
|Army
|21
|Capt Varun Chadha
|19 Sikh
|Army
|22
|Sub Maj Pawan Kumar
|Punjab Regiment, 10 Infantry Brigade Camp
|Army
|23
|Sub Pardeep Kumar
|278 Medium Regiment
|Army
|24
|Sub Girraj Singh Rajpoot
|1851 Light Regiment
|Army
|25
|Sub Roshan Singh
|17 Garhwal Rifles
|Army
|26
|Sub Manish Kumar Dubey
|131 Air Defence Regiment
|Army
|27
|Nb Sub Rakesh Kumar
|2 PARA (Special Forces)
|Army
|28
|Nb Sub Satnam Singh
|30 Punjab
|Army
|29
|Nb Sub Arvind Kumar
|Rajputana Rifles, 57 Rashtriya Rifles
|Army
|30
|Nb Sub Birender Singh
|Mahar Regiment, 1 Rashtriya Rifles
|Army
|31
|Nb Sub Prem Bahadur Singh
|5/9 Gorkha Rifles
|Army
|32
|Nb Sub Surja Deb Barma
|1832 Light Regiment
|Army
|33
|BHM Pawan Singh
|49 Air Defence Regiment
|Army
|34
|RHM Ankur
|302 Medium Regiment
|Army
|35
|Hav Sunil Kumar Singh
|625 EME Battalion
|Army
|36
|Hav Gurpreet Singh
|19 Sikh
|Army
|37
|Hav Medade Vikas Ramdas
|18 Maratha Light Infantry
|Army
|38
|Hav Jaswant Singh
|4 Rajput
|Army
|39
|Hav Gopal Pradhan
|12 Mahar
|Army
|40
|L/Hav Morey Santosh Bhagwan
|34 (M) Field Regiment
|Army
|41
|L/Hav Lagariya Dineshbhai Palabhai
|12 Grenadiers
|Army
|42
|L/Hav Jobanpreet Singh
|13 Sikh Light Infantry
|Army
|43
|Nk Gurjeet Singh
|7 PARA (Special Forces)
|Army
|44
|Nk Sunil
|Mechanised Infantry, 9 Rashtriya Rifles
|Army
|45
|Nk Gurpreet Singh
|Regiment of Artillery, 34 Rashtriya Rifles
|Army
|46
|Nk Bhupinder Singh
|19 Sikh
|Army
|47
|Nk Robin Singh
|19 Sikh
|Army
|48
|L/Nk Dinesh Kumar
|5 Field Regiment
|Army
|49
|L/Nk Pradeep Kumar
|1 PARA (Special Forces)
|Army
|50
|L/Nk Abhiman Singh
|Regiment of Artillery, 34 Rashtriya Rifles
|Army
|51
|L/Nk Subhash Kumar
|7 JAT
|Army
|52
|Sep Gurjodh Singh
|Sikh Regiment, 6 Rashtriya Rifles
|Army
|53
|Rfn Hilal Ahmad Bhat
|Territorial Army, 19 Rashtriya Rifles
|Army
|54
|Rfn Mohit Rathour
|Rajputana Rifles, 57 Rashtriya Rifles
|Army
|55
|Rfn Diwaker Singh
|17 Garhwal Rifles
|Army
|56
|Rfn Najum Ud Din Khan
|4 J&K Light Infantry
|Army
|57
|Agniveer Kulveer Singh
|7 Sikh Light Infantry
|Army
|58
|Agniveer Mood Muralinaik
|851 Light Regiment
|Army
|S. No.
|Rank & Name
|Service
|Award
|1
|Captain Suraj James Rebeira
|Navy
|Nao Sena Medal
|2
|Captain Vikas Garg
|Navy
|Nao Sena Medal
|3
|Commander Saurabh Kumar
|Navy
|Nao Sena Medal
|4
|Commander Kapil Kumar
|Navy
|Nao Sena Medal
|5
|Commander Vivek Kuriakose
|Navy
|Nao Sena Medal
|6
|CHME Manoj Kumar
|Navy
|Nao Sena Medal
|S. No.
|Rank & Name
|Role
|Award
|1
|Gp Capt Manav Bhatia
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|2
|Gp Capt Varun Bhoj
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|3
|Gp Capt Omar Browne
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|4
|Gp Capt Deepak Chauhan
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|5
|Wg Cdr Kunal Vishwas Shimpi
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|6
|Wg Cdr Deepak Dogra
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|7
|Wg Cdr Ravinder Kumar
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|8
|Gp Capt Ankur Hakim
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|9
|Sqn Ldr Abhay Singh Bhadoria
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|10
|Sqn Ldr Kaustubh Nalawade
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|11
|Sqn Ldr Malapati NV Naveen Kumar
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|12
|Sqn Ldr Shubham Sharma
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|13
|Sqn Ldr Gaurav Khokher
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|14
|Sgt Surendra Kumar
|Medical Assistant
|Vayu Sena Medal
|15
|Sqn Ldr Mihir Vivek Chaudhari
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|16
|Sqn Ldr Aman Singh
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|17
|Wg Cdr Rupak Roy
|Flying (Navigator)
|Vayu Sena Medal
|18
|Wg Cdr Devendra Babasaheb Autade
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|19
|Sqn Ldr Amandeep Singh Dihot
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|20
|Gp Capt Yasir Faruqi
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|21
|Wg Cdr Anuraj Minhas
|Flying (Navigator)
|Vayu Sena Medal
|22
|Cpl Varun Kumar S
|Medical Assistant
|Vayu Sena Medal
|23
|Wg Cdr Mayank Paliwal
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|24
|Wg Cdr Adarsh Gupta
|Flying (Pilot)
|Vayu Sena Medal
|25
|Flt Lt A Naveen Chandar
|Admin / Fighter Controller
|Vayu Sena Medal
|26
|Sqn Ldr Rakesh Sharma
|Admin / Fighter Controller
|Vayu Sena Medal
|S. No.
|Rank & Name
|Service
|Role / Command
|1
|Lt Gen Pratik Sharma
|Army
|HQ Northern Command
|2
|Lt Gen Rajiv Ghai
|Army
|Integrated HQ of MoD (Army)
|3
|Vice Admiral Sanjay Jasjit Singh
|Navy
|Naval Command
|4
|Air Marshal Narmdeshwar Tiwari
|Air Force
|Flying (Pilot)
|5
|Air Marshal Nagesh Kapoor
|Air Force
|Flying (Pilot)
|6
|Air Marshal Jeetendra Mishra
|Air Force
|Flying (Pilot)
|7
|Air Marshal Awadhesh Kumar Bharti
|Air Force
|Flying (Pilot)
|S. No.
|Rank & Name
|Service
|Role / Command
|1
|Lt Gen Manoj Kumar Katiyar
|Army
|HQ Western Command
|2
|Lt Gen Prashant Srivastava
|Army
|HQ 15 Corps
|3
|Lt Gen Prasanna Kishore Mishra
|Army
|HQ 16 Corps
|4
|Vice Admiral Tarun Sobti
|Navy
|Naval Command
|5
|Air Marshal Manish Khanna
|Air Force
|Flying (Pilot)
|6
|Air Marshal Praveen Keshav Vohra
|Air Force
|Flying (Pilot)
|7
|Air Commodore Ajay Kumar Chaudhary
|Air Force
|Flying (Pilot)
|8
|Air Commodore Prabhat Malik
|Air Force
|Flying (Pilot)
|9
|Gp Capt Kamran Nazeer
|Air Force
|Flying (Pilot)
|S. No.
|Rank & Name
|Service
|Role / Command
|1
|Maj Gen Sandeep Sudarshan Sharda
|Army
|Integrated HQ of MoD (Army)
|2
|Brig Rakesh Nair
|Army
|Integrated HQ of MoD (Army)
|3
|Brig Vivek Goel
|Army
|HQ 616 (Independent) Air Defence Brigade
|4
|Brig Surjeet Kumar Singh
|Army
|Intelligence & Field Security Group
|5
|Brig Sonender Singh
|Army
|HQ 75 (Independent) Infantry Brigade
|6
|Brig Vivek Puri
|Army
|HQ 19 Infantry Brigade
|7
|Brig Mudit Mahajan
|Army
|HQ 93 Infantry Brigade
|8
|Subedar Vinod Kumar
|Army
|HQ 1 EW Brigade
|9
|Nb Sub Ratneswar Ghosh
|Army
|152 Air Defence Regiment
|10
|Vice Admiral AN Pramod
|Navy
|Naval Command
|11
|Rear Admiral Rahul Vilas Gokhale
|Navy
|Naval Command
|12
|Air Vice Marshal Joseph Suares
|Air Force
|Flying (Pilot)
|13
|Air Vice Marshal Prajual Singh
|Air Force
|Flying (Pilot)
|14
|Air Commodore Shashi Kant
|Air Force
|Flying (Pilot)
|15
|Air Commodore Sagar Singh Rawat
|Air Force
|Flying (Pilot)
|16
|Air Commodore Ashok Raj Thakur
|Air Force
|Flying (Pilot)
|17
|Air Commodore Pradeep Batra
|Air Force
|Flying (Pilot)
|18
|Air Commodore Kanwal Preet Singh Dham
|Air Force
|Flying (Pilot)
|19
|Air Commodore Devashish Kukreti
|Air Force
|Flying (Pilot)
|20
|Air Commodore Rohit Kapil
|Air Force
|Flying (Pilot)
|21
|Gp Capt Alok Kumar Sharma
|Air Force
|Flying (Pilot)
|22
|Gp Capt Vikas Verma
|Air Force
|Flying (Pilot)
|23
|Gp Capt Ankit Mehrotra
|Air Force
|Flying (Pilot)
|24
|Wg Cdr Gobind Singh
|Air Force
|Aeronautical Engineering (Mechanical)
Following is the list of ‘Mention-In-Despatches’ of Army and Air Force Personnel:
|S. No.
|Rank & Name
|Unit / Regiment / Role
|1
|Major Ankit Sharma
|The Grenadiers, 29 Rashtriya Rifles
|2
|Major Ayush Nagpal
|Mechanised Infantry, 9 Rashtriya Rifles
|3
|Major Digvijay Singh Dhadwal
|The Naga Regiment, 50 Rashtriya Rifles
|4
|Subedar Gopal Singh
|Corps of Engineers, 9 Rashtriya Rifles
|5
|Naib Subedar Vipan Kumar
|Dogra Regiment, 11 Rashtriya Rifles
|6
|Havildar Surjeet Singh
|J&K Light Infantry, 57 Rashtriya Rifles
|7
|Havildar Kuldeep Singh
|9 PARA (Special Forces)
|8
|Havildar Angrej Singh
|9 PARA (Special Forces)
|9
|Havildar Kadam Vinod Bhimrao
|9 PARA (Special Forces)
|10
|Havildar Metta Giribabu
|21 Mechanised Infantry
|11
|Havildar Dipak Kumar Yadav
|1 PARA (Special Forces)
|12
|Havildar Sakhare Kailash Bhagwan
|12 Mahar
|13
|Havildar Zaffar Iqbal
|5 J&K Light Infantry
|14
|Lance Dafadar Baldev Singh
|Armoured Corps, 8 Rashtriya Rifles
|15
|Naik Ram Rakha Ram
|Regiment of Artillery, 34 Rashtriya Rifles
|16
|Naik Sachin Yadav
|Regiment of Artillery, 32 Rashtriya Rifles
|17
|Naik Winpang Pumoh
|Assam Regiment, 42 Rashtriya Rifles
|18
|Naik Shammi Kumar
|9 PARA (Special Forces)
|19
|Lance Naik Parveen Sharma
|1 PARA (Special Forces)
|20
|Lance Naik Jeet Bahadur Yadav
|JAT Regiment, 34 Rashtriya Rifles
|21
|Sepoy Panth Punjab Singh
|19 SIKH
|22
|Sepoy Arvind Singh
|Dogra Regiment, 11 Rashtriya Rifles
|23
|Sepoy Manish Kaushik
|Mahar Regiment, 1 Rashtriya Rifles
|24
|Paratrooper Suresh Thakur
|7 PARA (Special Forces)
|25
|Lt Col Tushaar Menon
|14 Garhwal Rifles
|26
|Lt Col Laju KR
|209 Army Aviation Squadron (UH)
|27
|Lt Col Wagh Bhupal Vasant
|Corps of Engineers, 113 RCC (GREF)
|28
|Major Neeraj Kumar Sharma
|12 PARA (Special Forces)
|29
|Major Pardeep Balhara
|Parachute Regiment, 31 Rashtriya Rifles
|30
|Major Rajeev Kaushal
|Corps of EME, 5 Rashtriya Rifles
|31
|Major Sanjay Adhikari
|23 Grenadiers
|32
|Major Abhijith VS
|Regiment of Artillery, HQ Special Frontier Force
|33
|Major Ajith Kumar J
|13 Mahar
|34
|Captain Akarsh Shukla
|16 Punjab
|35
|ACIO-I Thupstan Tsephal
|Intelligence Bureau, ITBF
|36
|Subedar Anil Varma
|Mechanised Infantry, 5 Rashtriya Rifles
|37
|Deputy Leader Kalden Panjur
|HQ Special Frontier Force
|38
|Havildar Baneet Kumar
|9 PARA (Special Forces)
|39
|Havildar Kunal Gurung
|11 Gorkha Rifles, 1 Sikkim Scouts
|40
|Havildar Niran Tamang
|11 Gorkha Rifles, 1 Sikkim Scouts
|41
|Havildar Arun Kumar Subedi
|11 Gorkha Rifles, 1 Sikkim Scouts
|42
|Havildar Ranjeet Limboo
|12 PARA (Special Forces)
|43
|Lance Naik Kavinder
|Parachute Regiment, 31 Rashtriya Rifles
|44
|Lance Naik Gajendra Kumar
|12 PARA (Special Forces)
|45
|Sepoy Inbaraja R
|556 Army Service Corps Battalion
|46
|Sepoy Sandeep Singh
|25 SIKH
|47
|Sepoy S Lunghanglong
|9 ASSAM
|48
|Paratrooper Maddeppa Sarapur
|9 PARA (Special Forces)
|49
|Lt Col Narinder Sharma
|2 MAHAR
|50
|Major Suraj Rana
|5/9 Gorkha Rifles
|51
|Major Ramneek Singh Bhatia
|Garhwal Rifles, 28 Assam Rifles
|52
|Major Karan Bainsla
|5/9 Gorkha Rifles
|53
|Captain Taranjeet Singh
|4 MAHAR
|54
|Havildar Deepak Thapa
|5/9 Gorkha Rifles
|55
|Agniveer Yuvraj Singh
|57 Mountain Division Provost Unit
|56
|Subedar Mahesh Singh
|11 PARA (Special Forces)
|57
|Naik Dhiren Sinha
|166 Infantry Battalion (Territorial Army)
|58
|Sepoy Sanjit Kumar Barman
|166 Infantry Battalion (Territorial Army)
|59
|Rifleman S S Lomchu Chang
|44 Assam Rifles
|60
|Lt Col Jigmet Singay
|2 Ladakh Scouts
|61
|Major Saurav Deopa
|20 MADRAS
|62
|Major Suhail Shahnawaz
|Corps of Signals, 666 Army Aviation Squadron (R&O)
|63
|Naik Subhankar Bhowmik
|10 ASSAM
|64
|Sepoy Aibok Madur
|10 ASSAM
|65
|Gunner Niraj Kumar
|219 Medium Regiment
|66
|Major Rohit Kumar
|5th Gorkha Rifles, 23 Assam Rifles
|67
|Subedar Rohokale Ganesh Shahuraj
|21 PARA (Special Forces)
|68
|Naik KH Dilip Babu Singha
|21 PARA (Special Forces)
|69
|Lt Col Anupam Thapa
|Maratha LI, 52 SAG, NSG
|70
|Major Nitin Kumar Tyagi
|Regiment of Artillery, 39 (Independent) R&O Flight
|71
|Captain B Sreevijay Nair
|Army Medical Corps, Garhwal Scouts
|72
|Lieutenant Pushpendra Payal
|Army Service Corps, Garhwal Scouts
|73
|Subedar Lalrem Thang Hmar
|7 ASSAM
|74
|Naib Subedar Surjeet Singh
|418 (Independent) Field Company
|75
|Naik Kamal Joshi
|7 ASSAM
|76
|Lt Col Vikramjit Singh
|23 (Independent) R&O Flight
|77
|Major Gangesh Kumar
|23 (Independent) R&O Flight
|78
|Naik Tulsing Bagale
|1/1 Gorkha Rifles
|79
|Captain Aditya Singh
|19 RAJPUT
|80
|Naib Subedar Surjeet Singh
|19 RAJPUT
|81
|Sapper Mahesh N Wali
|Corps of Engineers, 126 RCC (GREF)
|82
|Colonel Krishan Singh Rawat, SC, SM
|1 PARA (Special Forces)
|83
|Lt Col Ravi Dhillon
|21 Field Ammunition Depot
|84
|Lt Col Pr
|S. No.
|Service No.
|Rank & Name
|1
|08559-A
|Lieutenant Commander Kshitij Vashisth
|2
|238681-H
|LA(FD) Hari Kumar
|3
|06125-W
|Commander Harish Narayanan Kutty
|4
|08225-T
|Lieutenant Commander Davis E Veedon
|5
|08856-A
|Lieutenant Commander Srikanth SM
|S. No.
|Rank
|Name
|Role
|1
|Squadron Leader
|Shashank (32500)
|Flying (Pilot)
|2
|Group Captain
|Sumit Prasad (23615)
|Administration
|3
|Group Captain
|Vipin Rehani (24183)
|Flying (Pilot)
|4
|Group Captain
|Mohan Namdeo (24555)
|Administration/Fighter Control
|5
|Group Captain
|Samar Veer Saharan, VSM (25065)
|Flying (Pilot)
|6
|Group Captain
|Prashant Arora, VSM (25600)
|Flying (Pilot)
|7
|Group Captain
|Sanjeev Rao (25665)
|Flying (Navigator)
|8
|Group Captain
|Tara Dutt Karnatak (25717)
|Administration/Fighter Control
|9
|Group Captain
|Ritam Kumar, VM (25837)
|Flying (Pilot)
|10
|Group Captain
|Sunil Kumar Deswal (25870)
|Flying (Pilot)
|11
|Group Captain
|S Parameswaran (26143)
|Administration/Fighter Control
|12
|Group Captain
|Parijat Saurabh, VM (26280)
|Flying (Pilot)
|13
|Group Captain
|Vishwas Ashok Jamkar (26299)
|Flying (Pilot)
|14
|Group Captain
|Parijat Jha (26955)
|Flying (Pilot)
|15
|Group Captain
|Tanmay Khare (26963)
|Flying (Pilot)
|16
|Group Captain
|P Sajini (27059)
|Administration
|17
|Group Captain
|Rajesh Agarwal, VM (27197)
|Flying (Pilot)
|18
|Group Captain
|Yathartha Johri (27210)
|Flying (Pilot)
|19
|Group Captain
|C Clement Chelliah Anantharaj (27325)
|AE (Mechanical)
|20
|Group Captain
|Rakesh Kumar Yadav (27949)
|Flying (Navigator)
|21
|Group Captain
|Gurinder Singh (27978)
|Flying (Pilot)
|22
|Group Captain
|C J Chethan (28207)
|Flying (Pilot)
|23
|Group Captain
|Gaurav Kundalia (28209)
|Flying (Pilot)
|24
|Group Captain
|Vipul Kumar (28444)
|Flying (Navigator)
|25
|Group Captain
|Danpreet Paul Singh Bali (28446)
|Flying (Pilot)
|26
|Group Captain
|Sushil Kumar (28449)
|Flying (Pilot)
|27
|Group Captain
|Abhishek Raina (28452)
|Flying (Pilot)
|28
|Group Captain
|Sameer Yadav (28463)
|Flying (Pilot)
|29
|Group Captain
|Abhishek Tripathi (28487)
|Flying (Pilot)
|30
|Group Captain
|Bharat Malhotra (29042)
|Flying (Pilot)
|31
|Group Captain
|Inderjeet Singh (29333)
|AE (Mechanical)
|32
|Group Captain
|Manish Joshi (29882)
|Flying (Pilot)
|33
|Group Captain
|Sahil Kapoor (29885)
|Flying (Pilot)
|34
|Wing Commander
|Pankaj Pant (27469)
|Flying (Pilot)
|35
|Wing Commander
|Somraj Mitra (27710)
|Flying (Pilot)
|36
|Wing Commander
|Neeraj Singh (28014)
|Flying (Navigator)
|37
|Wing Commander
|Rajat Devendra Gupta (28024)
|Flying (Pilot)
|38
|Wing Commander
|Maria Pereira (28168)
|AE (Mechanical)
|39
|Wing Commander
|Chintamani Telang (28485)
|Flying (Pilot)
|40
|Wing Commander
|Keshav Sharma (29385)
|AE (Electrical)
|41
|Wing Commander
|Ashutosh Bhadola (29472)
|Flying (Pilot)
|42
|Wing Commander
|Jugal Kishor Lohani (29520)
|AE (Electrical)
|43
|Wing Commander
|Suvojit Dutta (29522)
|Administration/Fighter Control
|44
|Wing Commander
|Shree Krishna (30145)
|AE (Mechanical)
|45
|Wing Commander
|Shrey Tomar, VM (30170)
|Flying (Pilot)
|46
|Wing Commander
|Joyanta Mukherjee (30226)
|Administration/Fighter Control
|47
|Wing Commander
|Sandeep Waila (30307)
|AE (Electrical)
|48
|Wing Commander
|Avdesh Tripathi (30446)
|Flying (Pilot)
|49
|Wing Commander
|Prashant Kondal (30499)
|Flying (Pilot)
|50
|Wing Commander
|Satender Kumar Barar (30555)
|AE (Mechanical)
|S. No.
|Rank
|Name
|Role
|51
|Wing Commander
|Saurabh Kumar (30565)
|AE (Electrical)
|52
|Wing Commander
|Md Rakibur Mirza (30801)
|Administration/Fighter Control
|53
|Wing Commander
|Kaushal Kumar Jha (30933)
|AE (Electrical)
|54
|Wing Commander
|Nitin Sehra (30954)
|AE (Electrical)
|55
|Wing Commander
|Manoj Yadav (30994)
|AE (Mechanical)
|56
|Wing Commander
|Yathish N (31060)
|AE (Mechanical)
|57
|Wing Commander
|Danish Handa (31322)
|AE (Electrical)
|58
|Wing Commander
|Raveesh Vashisht (31325)
|AE (Electrical)
|59
|Wing Commander
|Sunil Kumar (31350)
|AE (Electrical)
|60
|Wing Commander
|Deepak Upadhyay (31962)
|AE (Electrical)
|61
|Wing Commander
|Priti Yadav (32230)
|Administration/Fighter Control
|62
|Wing Commander
|Dhann Singh (32533)
|Administration/Fighter Control
|63
|Wing Commander
|Retaish Wali (32622)
|AE (Electrical)
|64
|Squadron Leader
|Poonam Gulia (30370)
|AE (Electrical)
|65
|Squadron Leader
|Dhruv Trehan (33200)
|Flying (Pilot)
|66
|Squadron Leader
|Amol Vijay Shitole (33235)
|Administration/Fighter Control
|67
|Squadron Leader
|Manoj Kumar (33236)
|Administration/Fighter Control
|68
|Squadron Leader
|K Muthamil Selvan (33330)
|AE (Mechanical)
|69
|Squadron Leader
|Sanket Shrikant Pande (33500)
|Flying (Pilot)
|70
|Squadron Leader
|Sanjay Kumar Kalkhuria (33550)
|Administration/Fighter Control
|71
|Squadron Leader
|Nikhil Sanjay Mahagaonkar (33615)
|Flying (Navigator)
|72
|Squadron Leader
|Ranmay Ranjan Ghosh (33925)
|Flying (Pilot)
|73
|Squadron Leader
|Ankita Singh (34043)
|Administration/Fighter Control
|74
|Squadron Leader
|Sumangla Sharma (31485)
|Flying (Pilot)
|75
|Squadron Leader
|Kuldeep Singh (34325)
|Administration
|76
|Squadron Leader
|Swapnika Saxena (34495)
|AE (Electrical)
|77
|Squadron Leader
|Kirti Pandey (34499)
|AE (Mechanical)
|78
|Squadron Leader
|Sehaj Veer Singh Sindhu (34542)
|Flying (Pilot)
|79
|Squadron Leader
|Sudhir Kumar (34544)
|Flying (Pilot)
|80
|Squadron Leader
|Kunal Verma (35269)
|AE (Mechanical)
|81
|Squadron Leader
|Anup Omprakash Singh (35701)
|AE (Electrical)
|82
|Squadron Leader
|Naman Bhatt (35895)
|Flying (Navigator)
|83
|Squadron Leader
|Khsitij Singh SehloT (35984)
|Flying (Pilot)
|84
|Squadron Leader
|Anoop Rawat (36038)
|Flying (Pilot)
|85
|Squadron Leader
|Kartik Menon (36089)
|AE (Mechanical)
|86
|Squadron Leader
|Kaustubh Sandip Muley (36207)
|Flying (Pilot)
|87
|Squadron Leader
|Harpreet Singh (36519)
|Administration/Fighter Control
|88
|Flight Lieutenant
|Iqbal Singh Gill (36417)
|Flying (Pilot)
|89
|Flight Lieutenant
|Bichkar Shubham Santosh (36599)
|Flying (Pilot)
|90
|Flight Lieutenant
|Digvijay Charak (36608)
|Flying (Pilot)
|91
|Flight Lieutenant
|Ankit Sharma (36619)
|Flying (Pilot)
|92
|Flight Lieutenant
|Vikram Jaywant (36639)
|Flying (Pilot)
|93
|Flight Lieutenant
|Mihir Singh (36665)
|Flying (Navigator)
|94
|Flight Lieutenant
|Hrithik Gaur (36668)
|Flying (Navigator)
|95
|Flight Lieutenant
|Saanand Dudpuri (37066)
|Flying (Pilot)
|96
|Flight Lieutenant
|Shakti Panchal (37088)
|Flying (Pilot)
|97
|Flight Lieutenant
|Ravi Kumar (37427)
|Administration/Fighter Control
|98
|Flight Lieutenant
|Anurag Kushwaha (37953)
|Flying (Pilot)
|99
|Flight Lieutenant
|Swastika Jamwal (38017)
|Flying (Navigator)
|100
|Flight Lieutenant
|Anish Singh Sisodiya (38300)
|Flying (Pilot)
|101
|Flying Officer
|Pranav Bellur (38972)
|Accounts
|102
|Flying Officer
|Abhishek Suryawanshi (39186)
|Administration/Fighter Control
|S. No.
|Rank
|Name
|Role
|103
|Master Warrant Officer
|Girish Kumar Jha (728159)
|Weapon Fitter (Radar)
|104
|Master Warrant Officer
|Mohan Kishor Thakur (766709)
|Flight Gunner
|105
|Warrant Officer
|Suresh Kumar M P (708555)
|ADSO
|106
|Warrant Officer
|Rajesh Prasad Gupta (769698)
|Weapon Fitter (Radar)
|107
|Warrant Officer
|Krishna Moorthy P (776152)
|Engineering Fitter
|108
|Junior Warrant Officer
|Krishna Kumar Yadav (779344)
|Weapon Fitter (Radar)
|109
|Junior Warrant Officer
|Suneesh Ambat (780334)
|Motor Transport Driver
|110
|Junior Warrant Officer
|Naresh Kumar (739711)
|Radio Fitter
|111
|Junior Warrant Officer
|Santosh Kumar (798624)
|MS Fitter (Electrical)
|112
|Junior Warrant Officer
|Deepak Kumar (904514)
|IAF (General Duties)
|113
|Junior Warrant Officer
|Bharat Singh Bhakuni (913848)
|Weapon Fitter (Radar)
|114
|Junior Warrant Officer
|Rajesh Potta (911313)
|Electrical Fitter (Radar)
|115
|Sergeant
|Nilesh Kumar (779698)
|Weapon Fitter (Radar)
|116
|Sergeant
|Zubair Ahmad Khan (908230)
|Ops Assistant (Air Defence)
|117
|Sergeant
|Bhale Singh (909853)
|MS Fitter (Electrical)
|118
|Sergeant
|Ramjeewan Choudhary (922562)
|Auto Technician
|119
|Sergeant
|Prateek Singh (925695)
|Electro Fitter
|120
|Sergeant
|Deepak Singh Rawat (932711)
|Weapon Fitter (Radar)
|121
|Sergeant
|Deepak Kumar (932964)
|Weapon Fitter (Radar)
|122
|Sergeant
|Manoj Kumar Yadav (933259)
|Weapon Fitter (Radar)
|123
|Sergeant
|Renju P R (933639)
|Flight Gunner
|124
|Sergeant
|Abhishek Kumar (934098)
|Weapon Fitter (Radar)
|125
|Sergeant
|Raghvendra Tiwari (934122)
|Weapon Fitter (Radar)
|126
|Sergeant
|Sorabh Yadav (936965)
|ESSA
|127
|Sergeant
|Pravesh Yadav (940533)
|Electrical Fitter (Radar)
|128
|Sergeant
|Karamavir (941404)
|IAF (Police)
|129
|Sergeant
|Rahul Kumar Singh (943491)
|Ops Assistant (Air Defence)
|130
|Sergeant
|Deepak Sharma (957854)
|Flight Engineer
|131
|Sergeant
|Suresh Vishnoi (958325)
|Flight Engineer
|132
|Sergeant
|Pawan Kumar Singh (960537)
|Ops Assistant (Air Defence)
|133
|Corporal
|Ankit Shukla (966732)
|Ops Assistant (Air Defence)
|134
|Corporal
|Jahid Beg (979090)
|Electro Fitter
|135
|Corporal
|Vishal Kumar Pandey (986282)
|IAF (Security)
|136
|Sepoy
|Mohd Zubair (9107975-M)
|Defence Security Corps (DSC)
|S. No.
|Rank
|Name
|Role
|137
|Wing Commander
|Girish Boldara (29739)
|Flying (Pilot)
|138
|Group Captain
|Sagili Sai Kiran (28173)
|Flying (Pilot)
|139
|Wing Commander
|Deepak Prasad (30746)
|Flying (Pilot)
|140
|Wing Commander
|Mayank Kukreti (29506)
|Flying (Pilot)
|141
|Group Captain
|Charles Shorab Simon (26296)
|Flying (Pilot)
|142
|Group Captain
|Laxman Singh Charan (26314)
|Flying (Pilot)
|143
|Group Captain
|Jijo Jose Ovelil, VM (26518)
|Flying (Pilot)
|144
|Group Captain
|Saurabh Karmakar (27467)
|Flying (Pilot)
|145
|Group Captain
|Sameep Nijhawan (28028)
|Flying (Pilot)
|146
|Wing Commander
|Gowdhaman Karthikeyan (28512)
|Admin / Fighter Controller
|147
|Group Captain
|Amol Sudhir Kelkar (28679)
|Flying (Pilot)
|148
|Wing Commander
|Sachin Kumar (29032)
|Flying (Pilot)
|149
|Group Captain
|Gunadnya Ramesh Kharche, SC (29037)
|Flying (Pilot)
|150
|Wing Commander
|Bhaskar Aaruni (27960)
|Flying (Pilot)
|151
|Wing Commander
|Ankur Dagar (27997)
|Flying (Pilot)
|152
|Wing Commander
|Milind Londhe (29229)
|Flying (Pilot)
|153
|Wing Commander
|Manish Kumar Singh (29698)
|Flying (Pilot)
|154
|Wing Commander
|Sourabh Suryakant Ambure (31141)
|Flying (Pilot)
|155
|Wing Commander
|Hareen Mukesh Joshi (32100)
|Flying (Pilot)
|156
|Squadron Leader
|Brij Raj Singh Rathore (35597)
|Flying (Pilot)
|157
|Squadron Leader
|Bendhi Rohan Reddy (35600)
|Flying (Pilot)
|158
|Squadron Leader
|Nishant Srivastava (35829)
|Flying (Pilot)
|159
|Squadron Leader
|Amol Garg (36163)
|Flying (Pilot)
|160
|Squadron Leader
|Dharmadhikari Saurabh Shrirang (36218)
|Flying (Pilot)
|161
|Squadron Leader
|Sahil Sahu (36442)
|Flying (Pilot)
|162
|Flight Lieutenant
|Samarth Shukla (36597)
|Flying (Pilot)
|163
|Flight Lieutenant
|Akash Makarand Bibikar (36637)
|Flying (Pilot)
|164
|Flight Lieutenant
|Ankit Thapa (37093)
|Flying (Navigator)
|165
|Flight Lieutenant
|Dhruv Bhardwaj (37243)
|Medical
|166
|Flight Lieutenant
|Ashish Kumar (37340)
|Flying (Pilot)
|167
|Flight Lieutenant
|Ananya Sharma (37657)
|Flying (Pilot)
|S. No.
|Department
|Name
|1
|DVRMT-1
|Shri Vijay Singh
|2
|OEM
|Shri Karambir Singh
|3
|OVSR
|Pannu Lal Sharma
Get Current Updates on India News, Entertainment News, Cricket News along with Latest News and Web Stories from India and around the world.
Published By : Bhawana Gariya
Published On: 14 August 2025 at 21:00 IST