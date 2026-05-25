Padma Awards 2026: Dharmendra, Mammootty, Rohit Sharma, Alka Yagnik Among Winners; Check Complete List
Padma Awards 2026: President Droupadi Murmu will confer the prestigious civilian honours upon the recipients. As the ceremony will commence in the evening at 6 PM, we have brought you the complete list of winners.
- India News
- 5 min read
The Padma Awards 2026 ceremony is all set to be held today, May 25, at the Rashtrapati Bhavan. Padma Awards are one of the highest civilian Awards of the country, conferred in three categories, namely, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. President Droupadi Murmu will confer the prestigious civilian honours upon the recipients. As the ceremony will commence in the evening at 6 PM, we have brought you the complete list of winners.
Padma Vibhushan 2026 winners
Shri Dharmendra Singh Deol (Posthumous) - Art
Shri K T Thomas - Public Affairs
Ms N Rajam - Art
Advertisement
Shri P Narayanan - Literature and Education
Shri V S Achuthanandhan (Posthumous) - Public Affairs
Advertisement
Padma Bhushan 2026 winners
Ms Alka Yagnik - Art
Shri Bhagat Singh Koshyari - Public Affairs
Shri Kallipatti Ramasamy Palaniswamy - Medicine
Shri Mammootty - Art
Dr Nori Dattatreyudu - Medicine
Shri Piyush Pandey (Posthumous) Art
Shri S K M Maeilanandhan - Social Work
Shri Shatavadhani R Ganesh - Art
Shri Shibu Soren (Posthumous) - Public Affairs
Shri Uday Kotak - Trade and Industry
Shri V K Malhotra (Posthumous) - Public Affairs
Shri Vellappally Natesan - Public Affairs
Shri Vijay Amritraj - Sports
Also Read: 'CBI Probe, Autopsy Gaps': CJI-Led Bench Hears Twisha Sharma's Case As SC Takes Suo Motu Cognisance
Padma Shri 2026 winners
Shri A E Muthunayagam - Science and Engineering
Shri Anil Kumar Rastogi - Art
Shri Anke Gowda M. - Social Work
Ms Armida Fernandez - Medicine
Shri Arvind Vaidya - Art
Shri Ashok Khade - Trade and Industry
Shri Ashok Kumar Singh - Science and Engineering
Shri Asok Kumar Haldar - Literature and Education
Shri Baldev Singh - Sports
Shri Bhagwandas Raikwar - Sports
Shri Bharat Singh Bharti - Art
Shri Bhiklya Ladakya Dhinda - Art
Shri Bishwa Bandhu (Posthumous) - Art
Shri Brij Lal Bhat - Social Work
Shri Buddha Rashmi Mani - Others – Archaeology
Dr Budhri Tati - Social Work
Shri Chandramouli Gaddamanugu - Science and Engineering
Shri Charan Hembram - Literature and Education
Shri Chiranji Lal Yadav - Art
Ms Deepika Reddy - Art
Shri Dharmiklal Chunilal Pandya - Art
Shri Gadde Babu Rajendra Prasad - Art
Shri Gafruddin Mewati Jogi - Art
Shri Gambir Singh Yonzone - Literature and Education
Shri Garimella Balakrishna Prasad (Posthumous) - Art
Ms Gayatri Balasubramanian & Ms Ranjani Balasubramanian (Duo) - Art
Shri Gopal Ji Trivedi - Science and Engineering
Shri Guduru Venkat Rao - Medicine
Shri H V Hande - Medicine
Shri Hally War - Social Work
Shri Hari Madhab Mukhopadhyay (Posthumous) - Art
Shri Haricharan Saikia - Art
Ms Harmanpreet Kaur Bhullar - Sports
Shri Inderjit Singh Sidhu - Social Work
Shri Janardan Bapurao Bothe - Social Work
Shri Jogesh Deuri - Others – Agriculture
Shri Juzer Vasi - Science and Engineering
Shri Jyotish Debnath - Art
Shri K Pajanivel - Sports
Shri K Ramasamy - Science and Engineering
Shri K Vijay Kumar - Civil Service
Shri Kabindra Purkayastha (Posthumous) - Public Affairs
Shri Kailash Chandra Pant - Literature and Education
Ms. Kalamandalam Vimala Menon - Art
Shri Kewal Krishan Thakral - Medicine
Shri Khem Raj Sundriyal - Art
Ms Kollakal Devaki Amma G - Social Work
Shri Krishnamurty Balasubramanian - Science and Engineering
Shri Kumar Bose - Art
Shri Kumarasamy Thangaraj - Science and Engineering
Prof. (Dr.) Lars-Christian Koch - Art
Ms Liudmila Viktorovna Khokhlova - Literature and Education
Shri Madhavan Ranganathan - Art
Shri Maganti Murali Mohan - Art
Shri Mahendra Kumar Mishra - Literature and Education
Shri Mahendra Nath Roy - Literature and Education
Shri Mamidala Jagadesh Kumar - Literature and Education
Ms Mangala Kapoor - Literature and Education
Shri Mir Hajibhai Kasambhai - Art
Shri Mohan Nagar - Social Work
Shri Narayan Vyas - Others – Archaeology
Shri Naresh Chandra Dev Varma - Literature and Education
Shri Nilesh Vinodchandra Mandlewala - Social Work
Shri Nuruddin Ahmed - Art
Shri Othuvaar Thiruthani Swaminathan - Art
Dr Padma Gurmet - Medicine
Shri Palkonda Vijay Anand Reddy - Medicine
Ms Pokhila Lekthepi - Art
Dr Prabhakar Basavprabhu Kore - Literature and Education
Shri Prateek Sharma - Medicine
Shri Praveen Kumar - Sports
Shri Prem Lal Gautam - Science and Engineering
Shri Prosenjit Chatterjee - Art
Dr Punniamurthy Natesan - Medicine
Shri R Krishnan (Posthumous) - Art
Shri R V S - Mani Civil Service
Shri Rabilal Tudu - Literature and Education
Shri Raghupat Singh (Posthumous) - Others – Agriculture
Shri Raghuveer Tukaram Khedkar - Art
Shri Rajastapathi Kaliappa Goundar - Art
Shri Rajendra Prasad - Medicine
Shri Rama Reddy Mamidi (Posthumous) - Others – Animal Husbandry
Shri Ramamurthy Sreedher - Others – Radio Broadcasting
Shri Ramchandra Godbole & Ms Suneeta Godbole (Duo) - Medicine
Shri Ratilal Borisagar - Literature and Education
Shri Rohit Sharma - Sports
Ms S G Susheelamma - Social Work
Shri Sangyusang S Pongener - Art
Sant Niranjan Dass - Others – Spiritualism
Shri Sarat Kumar Patra - Art
Shri Saroj Mandal - Medicine
Shri Satish Shah (Posthumous) - Art
Shri Satyanarayan Nuwal - Trade and Industry
Ms Savita Punia - Sports
Prof. Shafi Shauq - Literature and Education
Shri Shashi Shekhar Vempati - Literature and Education
Shri Shrirang Devaba Lad - Others – Agriculture
Ms Shubha Venkatesha Iyengar - Science and Engineering
Shri Shyam Sundar - Medicine
Shri Simanchal Patro - Art
Ms Sivasankari - Literature and Education
Dr Suresh Hanagavadi - Medicine
Swami Brahmdev Ji Maharaj - Social Work
Shri T T Jagannathan (Posthumous) - Trade and Industry
Shri Taga Ram Bheel - Art
Shri Tarun Bhattacharya - Art
Shri Techi Gubin - Social Work
Shri Thiruvaarur Bakthavathsalam - Art
Ms Tripti Mukherjee - Art
Shri Veezhinathan Kamakoti - Science and Engineering
Shri Vempaty Kutumba Sastry - Literature and Education
Shri Vladimer Mestvirishvili (Posthumous) - Sports
Shri Yumnam Jatra Singh (Posthumous) - Art
Get Current Updates on India News, Entertainment News, Cricket News along with Latest News and Web Stories from India and around the world.