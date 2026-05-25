Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada
  • News /
  • India News /
  • Padma Awards 2026: Dharmendra, Mammootty, Rohit Sharma, Alka Yagnik Among Winners; Check Complete List

Padma Awards 2026: Dharmendra, Mammootty, Rohit Sharma, Alka Yagnik Among Winners; Check Complete List

Padma Awards 2026: President Droupadi Murmu will confer the prestigious civilian honours upon the recipients. As the ceremony will commence in the evening at 6 PM, we have brought you the complete list of winners.

Niharika Sanjeeiv
Follow : Google News Icon  
Padma Awards 2026 Winner List
Padma Awards 2026 Winner List | Image: Republic

The Padma Awards 2026 ceremony is all set to be held today, May 25, at the Rashtrapati Bhavan. Padma Awards are one of the highest civilian Awards of the country, conferred in three categories, namely, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. President Droupadi Murmu will confer the prestigious civilian honours upon the recipients. As the ceremony will commence in the evening at 6 PM, we have brought you the complete list of winners.

Padma Vibhushan 2026 winners

Shri Dharmendra Singh Deol (Posthumous) - Art

Shri K T Thomas - Public Affairs

Ms N Rajam - Art

Advertisement

Shri P Narayanan - Literature and Education

Shri V S Achuthanandhan (Posthumous) - Public Affairs

Advertisement

Padma Bhushan 2026 winners

Ms Alka Yagnik - Art

Shri Bhagat Singh Koshyari - Public Affairs

Shri Kallipatti Ramasamy Palaniswamy - Medicine

Shri Mammootty - Art    

Dr Nori Dattatreyudu - Medicine

Shri Piyush Pandey (Posthumous)    Art

Shri S K M Maeilanandhan - Social Work

Shri Shatavadhani R Ganesh - Art

Shri Shibu Soren (Posthumous) - Public Affairs

Shri Uday Kotak - Trade and Industry

Shri V K Malhotra (Posthumous) - Public Affairs

Shri Vellappally Natesan - Public Affairs

Shri Vijay Amritraj - Sports

Also Read: 'CBI Probe, Autopsy Gaps': CJI-Led Bench Hears Twisha Sharma's Case As SC Takes Suo Motu Cognisance

Padma Shri 2026 winners

Shri A E Muthunayagam - Science and Engineering

Shri Anil Kumar Rastogi - Art

Shri Anke Gowda M. - Social Work

Ms Armida Fernandez - Medicine

Shri Arvind Vaidya - Art

Shri Ashok Khade - Trade and Industry

Shri Ashok Kumar Singh - Science and Engineering

Shri Asok Kumar Haldar  - Literature and Education

Shri Baldev Singh - Sports

Shri Bhagwandas Raikwar - Sports

Shri Bharat Singh Bharti - Art

Shri Bhiklya Ladakya Dhinda - Art

Shri Bishwa Bandhu (Posthumous) - Art

Shri Brij Lal Bhat - Social Work

Shri Buddha Rashmi Mani - Others – Archaeology

Dr Budhri Tati - Social Work

Shri Chandramouli Gaddamanugu - Science and Engineering

Shri Charan Hembram - Literature and Education

Shri Chiranji Lal Yadav - Art

Ms Deepika Reddy - Art

Shri Dharmiklal Chunilal Pandya - Art

Shri Gadde Babu Rajendra Prasad - Art

Shri Gafruddin Mewati Jogi - Art

Shri Gambir Singh Yonzone - Literature and Education

Shri Garimella Balakrishna Prasad (Posthumous) - Art

Ms Gayatri Balasubramanian & Ms Ranjani Balasubramanian (Duo) - Art

Shri Gopal Ji Trivedi - Science and Engineering

Shri Guduru Venkat Rao - Medicine

Shri H V Hande - Medicine

Shri Hally War - Social Work

Shri Hari Madhab Mukhopadhyay (Posthumous) - Art

Shri Haricharan Saikia - Art

Ms Harmanpreet Kaur Bhullar - Sports

Shri Inderjit Singh Sidhu - Social Work

Shri Janardan Bapurao Bothe - Social Work

Shri Jogesh Deuri - Others – Agriculture

Shri Juzer Vasi - Science and Engineering

Shri Jyotish Debnath - Art

Shri K Pajanivel - Sports

Shri K Ramasamy - Science and Engineering

Shri K Vijay Kumar - Civil Service

Shri Kabindra Purkayastha (Posthumous) - Public Affairs

Shri Kailash Chandra Pant - Literature and Education

Ms. Kalamandalam Vimala Menon - Art

Shri Kewal Krishan Thakral - Medicine

Shri Khem Raj Sundriyal - Art

Ms Kollakal Devaki Amma G - Social Work

Shri Krishnamurty Balasubramanian - Science and Engineering

Shri Kumar Bose - Art  

Shri Kumarasamy Thangaraj - Science and Engineering

Prof. (Dr.) Lars-Christian Koch - Art

Ms Liudmila Viktorovna Khokhlova - Literature and Education

Shri Madhavan Ranganathan - Art

Shri Maganti Murali Mohan - Art

Shri Mahendra Kumar Mishra - Literature and Education

Shri Mahendra Nath Roy - Literature and Education

Shri Mamidala Jagadesh Kumar - Literature and Education

Ms Mangala Kapoor - Literature and Education

Shri Mir Hajibhai Kasambhai - Art

Shri Mohan Nagar - Social Work

Shri Narayan Vyas - Others – Archaeology

Shri Naresh Chandra Dev Varma - Literature and Education

Shri Nilesh Vinodchandra Mandlewala - Social Work

Shri Nuruddin Ahmed - Art

Shri Othuvaar Thiruthani Swaminathan - Art

Dr Padma Gurmet - Medicine

Shri Palkonda Vijay Anand Reddy - Medicine

Ms Pokhila Lekthepi - Art

Dr Prabhakar Basavprabhu Kore - Literature and Education

Shri Prateek Sharma - Medicine

Shri Praveen Kumar - Sports

Shri Prem Lal Gautam - Science and Engineering

Shri Prosenjit Chatterjee - Art

Dr Punniamurthy Natesan - Medicine

Shri R Krishnan (Posthumous) - Art

Shri R V S - Mani    Civil Service

Shri Rabilal Tudu - Literature and Education

Shri Raghupat Singh (Posthumous) - Others – Agriculture

Shri Raghuveer Tukaram Khedkar - Art

Shri Rajastapathi Kaliappa Goundar - Art

Shri Rajendra Prasad - Medicine

Shri Rama Reddy Mamidi (Posthumous) - Others – Animal Husbandry

Shri Ramamurthy Sreedher - Others – Radio Broadcasting

Shri Ramchandra Godbole & Ms Suneeta Godbole (Duo) - Medicine

Shri Ratilal Borisagar - Literature and Education

Shri Rohit Sharma - Sports

Ms S G Susheelamma - Social Work

Shri Sangyusang S Pongener - Art

Sant Niranjan Dass - Others – Spiritualism

Shri Sarat Kumar Patra - Art

Shri Saroj Mandal - Medicine

Shri Satish Shah (Posthumous) - Art

Shri Satyanarayan Nuwal - Trade and Industry

Ms Savita Punia - Sports

Prof. Shafi Shauq - Literature and Education

Shri Shashi Shekhar Vempati - Literature and Education

Shri Shrirang Devaba Lad - Others – Agriculture

Ms Shubha Venkatesha Iyengar - Science and Engineering

Shri Shyam Sundar - Medicine

Shri Simanchal Patro - Art

Ms Sivasankari - Literature and Education

Dr Suresh Hanagavadi - Medicine

Swami Brahmdev Ji Maharaj - Social Work

Shri T T Jagannathan (Posthumous) - Trade and Industry

Shri Taga Ram Bheel - Art

Shri Tarun Bhattacharya - Art

Shri Techi Gubin - Social Work

Shri Thiruvaarur Bakthavathsalam - Art

Ms Tripti Mukherjee - Art

Shri Veezhinathan Kamakoti - Science and Engineering

Shri Vempaty Kutumba Sastry - Literature and Education

Shri Vladimer Mestvirishvili (Posthumous) - Sports    

Shri Yumnam Jatra Singh (Posthumous) - Art

Get Current Updates on India News, Entertainment News, Cricket News along with Latest News and Web Stories from India and around the world.
 

 

Published By:
 Niharika Sanjeeiv
Published On: