Bail Pola 2020 Quotes, Wishes, Status, & Greetings To Share On The Day

Bail Pola is a festival celebrated in Maharashtra on August 18 every year. This festival is also well-known as Pithori Amavasya. The Bail Pola festival is celebrated and observed by the people to express gratitude towards the farmers for their most trusted companions, that is, bulls. And hence, on Bail Pola, bulls are cleanly bathed and decorated in the morning. Bail Pola is the day when two earthen bulls are offered gram dal and jaggery and Puranpoli and their horns are also coloured.

But currently, due to the corona infection, many festivals have to be celebrated at home this year. And hence, Bail Pola will also be celebrated at home with joy and happiness without breaking any government norms. However, do not let your zest reduce in any way, as even if you can’t get out of the house because of the pandemic, you can still celebrate the festival by sharing quotes, messages, and statuses. Below we have listed down a few-

Bail Pola quotes in Marathi to share on WhatsApp and social media-

Bail Pola Messages-

कष्ट हवे मातीला

चला जपुया पशुधनाला

बैल पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकरी बांधवांना बैल पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा आज पुंज रे बैलाले

फेड उपकाराचे देन

बैला, खरा तुझा सण

शेतकऱ्या तुझं रीन श्रावण बैलपोळा निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा सण माझ्या सर्जा राजाचा

ऋण त्याचं माझ्या भाळी,

सण गावच्या मातीचा बैल पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा कृषीप्रधान संस्कृतीमधला महत्त्वाचा उत्सव

बैलपोळा

सर्व शेतकरी बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा

Bail Pola Quotes-

वाडा शिवार सारं वाडवडिलांची पुण्याई

किती वर्णू तुझे गुण मन मोहरुन जाई

तुझ्या अपार कष्टानं बहरते सारी भुई

एका दिवसाच्या पुजेनं होऊ कसा उतराई... बैल पोळानिमित्त सर्व शेतकरी बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा नाही दिली पुरणाची पोळी,

तरी राग मनात धरणार नाही.

फक्त वचन द्या मालक मला...

मी कत्तल खाण्यात मरणार नाही… मित्र आणि मैत्रीणीनों आज बैलपोळा आहे,

सर्वांना बैलपोळ्याच्या खुप खुप शुभेच्छा.. आपल्या महाराष्ट्राचा एक मोठा आणि खास सण. आपल्या शेतकऱ्यांचा सण. आपल्यासाठी वर्षभर शेतात घाम गळणार्या बैलाचा सण.तर मग आज त्या शेतकर्याबद्दल लिहा.

Bail Pola Status-

शिंगे घासली बाशिंगे लावली,

माढूळी बांधली मोरकी आवळली.

तोडे चढविले कासरा ओढला

घुंगरूंमाळा वाजे खळाखळा

आज सण आहे बैलपोळा...

पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा… नाही दिली पुरणाची पोळी,

तरी राग मनात धरणार नाही...

फक्त वचन द्या मालक मला...

मी कत्तल खाण्यात मरणार नाही…

