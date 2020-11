Happy Diwali Wishes In Gujarati To Share With Family And Friends On The Auspicious Day

Along with lighting diyas and making sweets, wishing one's friends and family is what makes Diwali celebrations complete for many. Diwali 2020 will be celebrated on November 14. It is a festival where people light diyas to commence the return of Lord Rama with his wife Sita from Lanka to Ayodhya and also celebrate the birth of Goddess Laxmi.

For those looking to send some really meaningful happy Diwali wishes in Gujarati, here are a few to show one's gratitude and love while wishing happy Diwali 2020.

Happy Diwali wishes in Gujarati

દરેક તમે આ દિવાળી પ્રાપ્ત સમૃદ્ધિનો,

આ દિવાળી પીડાતા મુક્તિ મળે,

તમારી સાથે મા લક્ષ્મીની આશીર્વાદઃ

અને આ દિવાળી પર સુખ લાખો.

! હેપી દિવાળી !

અમે તમને ખાતરી આનંદ જવા માટે બધા વ્યક્તિ ખબર,

આ મનોરમ દિવસ ઉજવણી,

તેથી, માટે તૈયાર થઈ અને આનંદ,

દીપાવલી ઉજવણી.

જીવન ખૂબ જ નાની છે,

તમે બધા કે આનંદ હોય છે જ જોઈએ,

બધા ખાસ દિવસ ના ભાગ હોઇ શકે છે,

તેથી, આજે અમે ખૂબ જ ઉમળકાભેર શેર કરવા જઈ રહ્યા છે,

હેપી દીપાવલી 2020.

દીપાવલી,

સૌથી ખાસ દિવસ છે,

અમે અહીં શેર કરવા જઈ રહ્યા છે,

હેપી દીપાવલી 2020.

પ્રકાશના આ શુભ અને સ્પાર્કલિંગ તહેવાર પર,

દીવો ના ગ્લો તમારા જીવન પ્રકાશિત અને તમે આનંદ લાવે મે,

સમૃદ્ધિ અને સુખ. હેપી દિવાળી!

એવી રીતે વાઘ-બરસ પણ કઈ વાઘ(Tiger ) ની નથી એ તો વાદ્ય( વાણી વધ્ય ) ની બરસ છે પણ આજ ના જમાના લોકોને આ બધાની શિ ખબર પડે એ લોકો તો જે વિચારે તેવીજ તિથી ઉજવે છે,

ગમે તેમ તો ભગવાન કે દેવી ની પુજાજ કરવાની હોય,

પણ જો તમે ખરા દિલથી વિચારો તો જેમની તિથી એમનીજ પૂજા કરવી પડે નહિ તો પ્રાપ્ત ફળ મળે નહિ.

મારા દરેક મિત્રોની ધનતેરસ,

દિવાળી અને નવા વર્ષની ખુબ ખુબ શુભ કામનાઓ !



🌹🌹🌹 શુભ દિવાળી 🌹🌹🌹

દિવાળી આનંદ અને ઉત્સાહ માટે સમય છે,

લોકો મોજમજા અને રમૂજ લાગે.

શરૂઆત કરીને આ દૈવી તહેવાર દો,

સમૃદ્ધ અને સફળ જીવન.

તમે આશિર્વાદ દીપાવલી હોઈ શકે છે!

શાંતિ પૃથ્વી પાર કરી શકે છે.

આ દિવાળી ક્યારેય તરીકે તેજસ્વી હોઈ શકે છે.

તમે બધા સ્વ અખૂટ આધ્યાત્મિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે

ઉંમર અને ઊર કુટુંબ ખૂબ જ "હેપી દિવાળી" ઈચ્છતા.

દિવાળીના લાઇટ પાત્રો છે

સારા સ્વાસ્થ્ય, લાંબા જીવન અને સારા નસીબ.

તમે આ પ્રસંગ ઉજવણી મે

કે જેથી તમે આ સારી બાબતો તમામ પ્રાપ્ત કરશે.

તે "પ્રકાશના પર્વ" છે આજે

તે ફરીથી દિવાળીના દિવસ છે,

તે જાણતા પરિધાન સમય છે,

તે થાળી શણગારવું સમય છે.

"તમે ખૂબ જ ખુશ દિવાળી વિશ"

સોના અને ચાંદીના વરસાદી નિરાલી હોઈ,

હાઉસ ખાલી છે, પરંતુ સંપત્તિ કોઈ ખૂણે,

આરોગ્ય પણ રગ પર સારી ચહેરો છે,

Laugh તમે સુખાકારી હોવા કરી રહ્યાં છો.

હેપી દિવાળી ... હેપી દિવાળી.

રમૂજ અને પ્રકાશના જાદુઈ તહેવારનો મોજમજા તમે આનંદ અને પ્રેમ અનંત ક્ષણો આપી શકે. હેપી દિવાળી…!

દિવાળી નામ છેખુશીયો નું ,પ્રકાશ નું,લક્ષ્મી નુંઆ દિવાળી પર તમારી ઝીંદગી ખુશી ,પ્રકાશ અને લક્ષ્મી થી ભરપૂર રહે તેવી શુભકામના .હેપી દિવાળી 2020

આજ કરીયે સૌને દિલ થી યાદતમને દિવાળી ની મુબારક બાદ,દીપ જણાવો ઘરે ને દ્વારરહે સુખ-સમૃદ્ધિ અપ્રમ-પરશુભ દિપાવલી 2020!

નાસ્તા અને મીઠાઈઓ ના ભવ્ય તહેવાર

દરેક વ્યક્તિને એક શાહી મિજબાની માણી

જ્યારે જૂના અને આનંદ મળે છે સાથે યુવાન

અને પ્રેમ અને લાગણી સાથે બધા હૃદયમાં હરાવ્યું કરી.

તમે ઈચ્છતા હેપી દિવાળી