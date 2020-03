Happy Holi Messages In Marathi That You Can Send To Your Loves Ones

Holi is a festival of colours. People often enjoy playing Holi in different parts of India. We can soon expect happy Holi messages in Marathi and various languages from our friends and relatives. This year, Holi will be celebrated on March 9 and March 10 2020. Take a look at some of the happy Holi messages in Marathi.

Happy Holi Messages in Marathi

रंग प्रेमाचा, रंग स्नेहाचा,

रंग नात्यांचा, रंग बंधाचा,

रंग हर्षाचा, रंग उल्हासाचा,

रंग नव्या उत्सवाचा साजरा करू होळी संगे…

होळीच्या आणि रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

खमंग पुरणपोळीचा आस्वाद घेण्याआधी,

रंगामध्ये रंगून जाण्याआधी,

होळीच्या धुरामध्ये हरवून जाण्याआधी,

पौर्णिमेचा चंद्र उगवण्याआधी,

तुम्हाला मी व माझ्या परिवारातर्फे,

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रंगबिरंगी रंगाचा सण हा आला,

होळी पेटता उठल्या ज्वाळा,

दुष्ट वृत्तीचा अंत हा झाला,

सण आनंदे साजरा केला…

क्षणभर बाजूला सारू

रोजच्या वापरातले वाईट क्षण,

रंग गुलाल उधळू आणि,

रंगवूया रंगपंचमीच्या रंगात हे क्षण…

रंगपंचमीच्या रंगीत शुभेच्छा!

होळीच्या प्रत्येक रंगाचा आनंद घ्या आणि तुम्हाला हवे असलेले प्रत्येक आनंद तुम्हाला मिळेल

होळीचे रंग आपले आणि आपल्या कुटूंबाचे जीवन आनंदाचे आणि गमतीदार रंगांनी भरुन देतील.

रंगांचा हा सण आपल्या जीवनात अधिक आनंदी रंग आणू शकेल.

होळी ही अशी वेळ आहे की आपण बर्फ मोडू शकाल आणि आपल्याला थोडासा रंग देऊन इच्छित असलेल्या संबंधांचे नूतनीकरण करावे.

होळी ही एकमेकांना समजून घेण्यास आणि प्रेम विकसित करण्याची वेळ आहे. आपल्या मैत्रीचे नूतनीकरण आणि व्यक्त करण्यासाठी येथे आपल्या सर्वांसाठी एक व्यासपीठ आहे प्रियजनांसाठी एक सुंदर होळी संदेश लिहून मनापासून प्रेम.

आपल्यापेक्षा आजवरचा सर्वात धन्य होळीचा सण. हे मजेदार, आनंद आणि प्रेमाने परिपूर्ण होऊ दे. आपण स्वतः उत्सवासारखेच रंगीबेरंगी किंवा त्याहीपेक्षा अधिक असू द्या. सर्वांना भरपूर मजा करू देते

खरा आणि काळजी घेणारा नातं मोठमोठ्याने बोलू शकत नाही, हळुवार भावना व्यक्त करण्यासाठी मऊ एसएमएस पुरेसे असतात. होलीचा सण आनंद घ्या.

होळीच्या दिवशी केवळ रंगांनीच आनंद घेऊ नका तर इतरांच्या जीवनात रंग घालून ते अधिक रंगतदार बनवा.

माझ्या सर्व प्रियजनांना होळीच्या शुभेच्छा, वर्ष गेले एक आश्चर्यकारक होते, यावर्षी अधिक प्रकाश पाहण्याची आशा आहे. आपणास सुरक्षित आणि आनंदी होळीच्या शुभेच्छा!

वातावरणाला प्रदूषित करू नका, सुरक्षित झोनमध्ये होळी खेळण्याचा प्रयत्न करा ज्यामुळे वातावरणात अशांतता निर्माण होणार नाही. सर्वांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

ही होळी माझी अशी इच्छा आहे की आपण इंद्रधनुष्याच्या सर्व रंगांसह कुटुंबातील सर्वात उजळ स्टार म्हणून बाहेर यावे. होळीच्या शुभेच्छा प्रिय, तुम्हाला आयुष्यात सर्व यश मिळेल