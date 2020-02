Mahashivratri Quotes In Hindi To Share With Your Loved Ones

Maha Shivaratri is a Hindu festival celebrated annually in honour of Lord Shiva, as it marks the celebration of Lord Shiva’s marriage. The festival is celebrated on the new moon day in the month of Maagha month, according to the Hindu calendar. People often fast on the night of Shivratri and sing hymns and praises in the name of Lord Shiva. Here are some Mahashivratri quotes in Hindi, which you can share with your loved ones.

Mahashivratri is celebrated to put an end to evilness, harshness, cruelty & hatred between one another. It simply means commemorating the beginning of brightness, joy, happiness & goodness in all spheres of life. One should start adopting positive habits & ideas from this auspicious festival and start removing all forms of negativity from life.

Mahashivratri quotes in Hindi

शव हूँ मैं भी शिव बिना,😐

शव में शिव का वास…🙂

शिव है मेरे आराध्य,

और मैं शिव का दास…🙏

🌻☘️☘️हर_हर_महादेव🌻☘️☘️

🙏Happy Maha Shivaratri…🙏

I am also a dead body, without Shiva Shiva's abode in the body… Shiva is my adorable, And I am the servant of Shiva… 🌻☘️☘️har_har_mhadev 🙏Happy Maha Shivaratri… 🙏

महादेव तेरे बगैर, सब व्यर्थ है मेरा…😔

मैं हुँ तेरा शब्द, और तू अर्थ है मेरा…🙂

🙏Har Har Mahadev🙏

🙏Happy Maha Shivaratri…🙏

Without you Mahadev, all is meaningless… I am your word, and you mean my… 🙏Har Har Mahadev🙏 🙏Happy Maha Shivaratri… 🙏

ना मैं शायर हूँ, ना ही मेरा शायरी से कोई वास्ता है…

बस शौक बन गया है #महादेव तेरी यादो को बयान करना…😎

महाशिवरात्रि की शुभकामनायें🙏🙏

Neither am I a poet nor do I have anything to do with poetry. It has become a hobby to narrate #Mahadev Teri Yaado…. Happy Mahashivratri

भोले बाबा का आशीर्वाद ✋ मिले आपको,🙏

उनकी दुआ का प्रसाद मिले आपको,🙏

आप करे अपनी जिन्दगी में खूब तरक्की,🙏

और हर किसी का प्यार ❤️ मिले आपको.

जय भोले शिव शंकर बाबा की जय.🙏

🌻☘️☘️शिवरात्रि की शुभकामनायें🙏🙏

Bole Baba's blessings You should receive their prayers, You should make great progress in your life. And everyone's love should be met with you. Jai Bhole Shiv Shankar Baba's Jai. Happy Shivratri

कर्ता करे न कर सकै,😎

शिव करै सो होय,👆

🌏🌍तीन लोक नौ खंड में,🌏🌍

महादेव से बड़ा न कोय… 🙏

हे महादेव… भोलेनाथ…🙏

🌻☘️☘️🙏हेप्पी महा शिवरात्रि…🙏🌻☘️☘️

Lord Shiva is sleeping, लोक Three folk in nine volumes, 🌏🌍 No one is bigger than Mahadev… Hey Mahadev… Bholenath… Happy Maha Shivratri

शमशान 💀 की राख देख मन में एक ख्याल आया…🤔

सिर्फ राख होने के लिए हर इंसान ज़िन्दजी में कितनी बार जलता है 😲

Har Har Mahadev🙏🙏🙏

शिवरात्रि की शुभकामनायें…🙏🙏

After seeing the ashes of the crematorium, a thought came to my mind… How many times does every person burn in life just to be ashes? Har Har Mahadev🙏🙏🙏 Happy Shivratri… 🙏

